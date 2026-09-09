El libro que enseña a los niños a recordar a las abuelas a través de la poesía

La figura de una abuela puede estar en unas manos que tejen, en una cocina, en una receta familiar o en los recuerdos que permanecen cuando ya no está. Todo ello aparece en Una abuela hecha de versos, el poemario infantil de Mari Carmen Aznar publicado por la editorial Algar. La escritora presentó su obra en Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, donde habló de la inspiración familiar que hay detrás del libro y de su particular manera de acercar la poesía a los niños.

Una abuela entre versos y recuerdos

Aznar, diplomada en Enfermería y Terapia Ocupacional además de escritora, explica que el título resume la relación que establece entre la poesía y esa figura familiar. "Una abuela está hecha de versos significa que está hecha de cariño, de cuidado, de emoción", señala.

La autora encontró buena parte de la inspiración en su propia familia. Su abuela está presente en el poemario, pero también aparecen recuerdos vinculados a su madre y a su suegra, como abuelas de sus hijas.

El libro recorre distintos aspectos de ese universo familiar y dedica también espacio a la memoria de quienes ya no están. Es una cuestión que Aznar aborda desde la poesía y que, según reconoce, estuvo entre las partes más complejas de escribir.

"Las abuelas, al final, faltan, como falta la mía. Y eso también se puede hacer poema, se puede hacer poesía", explica la escritora.

De los romances a los sonetos

Una abuela hecha de versos no se limita a una única estructura. El poemario incorpora distintas formas clásicas, entre ellas romances, sonetos, redondillas, tercetos y acrósticos.

La variedad no estaba en el planteamiento inicial del libro. La autora cuenta que el proyecto fue tomando otra forma durante su elaboración hasta incorporar diferentes estructuras poéticas. Además, decidió hacerlas visibles para los lectores a través de los títulos.

La elección ha tenido también una utilidad en el ámbito escolar. Algunas maestras le han trasladado a Aznar que identificar las formas poéticas les ha servido para trabajar el libro desde una perspectiva didáctica.

"La poesía es un juego"

Uno de los objetivos de Aznar es alejar la poesía de la idea de que se trata de un género difícil o reservado a lectores adultos. Su propuesta parte del juego con las palabras.

"Yo siempre digo, cuando hablo sobre todo en escuelas o en bibliotecas, que la poesía es un juego", explica. Y añade: "No hay que tenerle miedo, porque la poesía es jugar, es jugar con las palabras".

El ritmo y la sonoridad tienen especial importancia en su concepción de los versos. La autora apuesta por la lectura en voz alta y considera que los poemas adquieren otra dimensión cuando se recitan.

Durante la entrevista, además, puso esta idea en práctica y recitó uno de los poemas incluidos en el libro, Con azúcar, unas redondillas ambientadas en la cocina y protagonizadas por una abuela.

El papel de las ilustraciones

Los poemas están acompañados por las ilustraciones de Ana Mongay, que incorpora al libro elementos relacionados con la memoria y el entorno familiar.

La ilustradora recurrió a objetos y fotografías antiguas para construir parte de las imágenes, una decisión que conecta con el carácter evocador de la obra. Aznar destaca también el uso de una paleta de colores que acompaña el tono de los poemas.

La escritora explica en la entrevista cómo fue ese trabajo y qué elementos aportó la ilustradora al resultado final.

Una abuela hecha de versos se incorpora así a la literatura infantil como una propuesta que utiliza diferentes formas poéticas para hablar de la familia, los recuerdos y la ausencia, al tiempo que busca que los lectores más jóvenes se acerquen a los versos sin verlos como algo ajeno.