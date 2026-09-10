Carmen Mola se pasa al bando de los malos: "Queremos ver gente que se atreve a hacer lo que nunca nos atreveríamos"

Las novelas de Carmen Mola son un bofetón de realidad. Se levantan sobre temas que ocupan cada dían los titulares sin que les dediquemos más de un par de segundos antes de pasar al siguiente. Ellos, bajo la pretensión de divertir y entretener, zarandean al lector por la solapa. Hay violencia en sus páginas. Escenas con las que se nos tuerce el gesto. ¿Excesivas? Eso queda a juicio de cada lector.

Paseamos por Marbella con Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, los tres autores que desde hace casi diez años firman sus novelas conjuntas como Carmen Mola. La capital de la Costa del Sol es el escenario de Los huérfanos (Planeta), una novela en la que, como apunta Mercero, "por primera vez los protagonistas son los malos porque los malos molan".

"Nos atrae la maldad, por supuesto. Hasta ahora hacíamos novelas en donde había unos policías que eran los buenos y unos malos, unos asesinos. En esta novela, en realidad, todos son malos", apunta Jorge Díaz. "Cuando estamos leyendo, viendo una serie o una película, no queremos ver gente como nosotros. Queremos ver gente que se atreve a hacer cosas que nosotros nunca nos atreveríamos", añade el escritor madrileño.

Esta "colección de villanos" está liderada por tres huérfanos irlandeses —hermanos por elección— convertidos en monstruos tras una difícil infancia y hechos millonarios en Marbella; y los Pastor, encabezados por un abogado que terminó por ser el "más temido y amado" de la ciudad malagueña. Laura Pastor será la antiheroína, una de las hijas y fiscal de profesión, que parece escapar de las tentaciones mafiosas que conlleva su apellido. Ambas familias van regando de cadáveres todo a su paso.

"Hay varios tipos de maldad", dice Díaz. "Hay una frase al principio de la novela en la que Liam Burke les dice a sus hermanos: "portaos como putos bestias", y ellos van a pasar ya toda su vida portándose así. Después está la maldad de los Pastor, mucho más escondida. Tenían todo para ser personas bondadosas y por ambición pasan a ser malos".

Marbella

Carmen Mola eligió este enclave por "ese contraste tan particular entre el lujo, el placer y la belleza de la ciudad, y la oscuridad y las sombras" del crimen organizado. "Nos parece que dentro de un mundo perfecto, de repente salen las grietas y las imperfecciones que te llevan a un mundo muy distinto".

Agustín Martínez confirma la influencia de clásicos como El Padrino, Uno de los nuestros o Los Soprano a la hora de diseñar a sus personajes. "El cine de mafia está muy en el germen de Los huérfanos, aunque damos un giro porque ese universo de crimen organizado y de mafia es extremadamente masculino. Las mujeres son prácticamente decoración. Nosotros queríamos colocar a las mujeres en el centro. Laura Pastor hace ese viaje de la luz a la oscuridad que hace Michael Corleone en El Padrino".

Temas sociales

"La ficción, sin ser didáctica, puede permear las conciencias. No soy ingenuo, no creo que con una novela se pueda cambiar el mundo, por supuesto que no, pero Carmen Mola se está volviendo un poquito más social. Toca temas grandes que pueden hacer reflexionar al lector. Creemos que la novela tiene que estar construida en dos capas. Una, la del disfrute puro y duro; y, por debajo, el lector que quiera puede encontrar un tema que subyace y que puede merecer una reflexión", explica Mercero.

En esta ocasión, se habla de la pederastia en los orfanatos de Irlanda, "un mal sistémico, injertado en el país, con la Iglesia trabajando para enterrar lo que allí estaba sucediendo", apunta Martínez. "Estos personajes nacen de un gran trauma y son contradictorios. Strummer, víctima de un ser asqueroso, termina convirtiéndose en un monstruo quizá peor que el que le torturó a él".

A ello se suma la omnipresencia de la mafia y sus tentáculos insaciables. "La sensación que da es que todo es corrompible, lo vemos en la política española todos los días. En el mundo de la mafia vemos qué fácil es captar a alguien que necesita dinero y qué rápido se gana dinero cuando te metes en cualquier trabajo secundario del circuito de la mafia del narcotráfico. Ganan muchísimo más dinero que cualquier chaval que se pone a trabajar legalmente en cualquier otro lugar. Es muy difícil que un chico sin estudios o sin posibilidades se mantenga al margen de este canto de sirena, de este neón tan poderoso que es lo rápido que ganas dinero. A cambio, aceptas el riesgo de terminar en la cárcel, por supuesto, pero eso es muy difícil de evitar", opina Mercero.

"Es difícil evitar la tentación del dinero en la persona que resulta corrompida y es muy difícil también que el corruptor, es decir, el poderoso, se sustraiga a la embriaguez que da el poder. Hay personas honestas en la vida, pero corren tiempos para el pesimismo", reflexiona Mercero.

¿Nueva saga?

Siendo una novela autoconclusiva, hay una puerta —o varias— que se pueden abrir para convertir Los huérfanos en una saga. "Tenemos un mundo que es apasionante. Sí nos gustaría continuarla, depende de la opinión de la gente", confirma Díaz.

A pesar del éxito de su anterior saga, protagonizada por la inspectora Elena Blanco, este lanzamiento "da vértigo". "Es verdad que ayuda ser tres y que nos podemos apoyar los unos en los otros".