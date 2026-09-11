El declive de las coronas: las locuras y errores fatales que destruyeron a los imperios de Europa

Las monarquías europeas dominaron durante siglos el continente, pero el siglo XX cambió por completo el escenario. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el periodista y escritor César Cervera Moreno presentó El crepúsculo de los reyes. Locuras, secretos y ruina de las monarquías europeas, publicado por La Esfera de los Libros, donde recorre la caída de varias de las grandes coronas europeas.

El siglo XX frente a las coronas

Cervera recuerda que la pérdida de poder de las monarquías no fue tan rápida como podría parecer. "A partir de la Revolución Francesa, la gente da por supuesto que ya las monarquías van para abajo", explica, pero a comienzos del siglo XX "las monarquías en Europa siguen siendo muy fuertes".

El gran cambio llegó con las transformaciones políticas y sociales del nuevo siglo. "Lo que pasa al principio del siglo XX y a lo largo del siglo XX son unos cambios radicales", señala el autor.

Para Cervera, la propia naturaleza de estas instituciones dificultó en algunos casos su adaptación: "La fortaleza de una monarquía, lo que puede aportar a un Estado, es precisamente estabilidad, es lo inmutable cuando el resto está cambiando".

La Primera Guerra Mundial supuso una ruptura para varias coronas europeas. Después, la Segunda Guerra Mundial volvió a ponerlas ante una nueva situación. Las que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a un modelo en el que habían perdido buena parte de su poder político.

Napoleón III y Eugenia de Montijo

Uno de los episodios que aborda el libro es el de Napoleón III y Eugenia de Montijo. La noble española llegó a convertirse en emperatriz de los franceses después de casarse con el emperador, pese a las reticencias que encontró en la corte.

Cervera explica que Eugenia "sufre la enemistad de la alta nobleza y del pueblo" y que su matrimonio estuvo marcado también por las infidelidades de Napoleón III.

El emperador aparece en el libro como un personaje cuyas decisiones políticas y personales contribuyeron a su caída. Según el autor, el Segundo Imperio Francés tenía "mucha fachada pero poco fondo".

Guillermo II y el final de los imperios

El libro se detiene también en Guillermo II, último emperador alemán. Cervera describe a un monarca que quiso intervenir en numerosos ámbitos y que llegó a plantear grandes proyectos para Alemania.

"Es un personaje hiperactivo en todo", afirma el periodista, que destaca sus constantes cambios de posición. Guillermo II "hace muchas promesas, él se implica en esas cosas, pero luego es inconstante".

La Primera Guerra Mundial terminó poniendo a prueba esas contradicciones. Según Cervera, cuando el emperador quiso frenar el conflicto "ya es demasiado tarde".

Portugal ofrece otro de los episodios tratados en el libro. Manuel II llegó al trono sin preparación después del asesinato de su padre y de su hermano, y tuvo que enfrentarse a una situación política cada vez más complicada. "Es una auténtica tragedia", resume Cervera sobre el último rey portugués.

Nicolás II y la Rusia de los zares

El recorrido llega también a la Rusia de los Romanov y, especialmente, a Nicolás II. Cervera contrapone su figura con la de su padre, Alejandro II, al que presenta como un monarca convencido de que el Imperio Ruso debía sostenerse mediante la autoridad.

"Nicolás II también lo tiene claro, pero es un indeciso absoluto", explica. El zar alternó posiciones ante los cambios políticos hasta encontrarse con la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, con la Revolución.

A través de estos episodios, Cervera analiza cómo las decisiones de los propios monarcas se cruzaron con las grandes transformaciones políticas de Europa y modificaron el papel de unas instituciones que habían concentrado durante siglos buena parte del poder.

El crepúsculo de los reyes. Locuras, secretos y ruina de las monarquías europeas reúne estas historias y otras protagonizadas por las principales casas reales europeas.