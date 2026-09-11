El periodista Javier García Romero presenta 'Lo que no se ve en la radio' en Madrid

Javier García Romero, periodista y subdirector de La Trinchera de Llamas en esRadio, presentará el 1 de octubre su primer libro en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de Lo que no se ve en la radio. Cómo funciona el oficio, publicado por la editorial Círculo Rojo, con prólogo del periodista David Casas. Estará acompañado del vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información.

La obra recorre desde dentro el trabajo cotidiano de una redacción radiofónica y explica todo lo que ocurre antes de que se encienda el piloto rojo del estudio. El libro se aleja del manual académico. Está escrito en primera persona y construido sobre la experiencia diaria del autor en emisoras como COPE, esRadio, Intereconomía y TRECE.

Recorre la preparación de un programa en directo, la elaboración de escaletas y cortes de sonido, la cobertura de grandes acontecimientos informativos, los límites entre información y sensacionalismo, la relación entre información y publicidad y las decisiones editoriales que un periodista toma cada día sin que el oyente llegue a percibirlas. La credibilidad atraviesa el libro de principio a fin y da título a uno de sus capítulos. Para el autor, la confianza del oyente no depende de una noticia concreta sino de cientos de decisiones pequeñas acumuladas durante años. De ahí una de las ideas que más se repiten en sus páginas: no te fíes, comprueba, y si no puedes comprobarlo, no lo cuentes. "En radio no habla el que mejor suena. Habla el que mejor entiende lo que está contando", sostiene.

La obra dedica también páginas al periodismo sobre el terreno, con el relato de la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz, y al directo como prueba definitiva del oficio, incluido el temido blancazo, ese silencio involuntario que rompe un programa y que solo el trabajo de equipo consigue tapar.

El volumen se cierra con una carta dirigida a quien empieza en la profesión. Lo que no se ve en la radio está dedicado a la memoria de la periodista Elia Rodríguez, directora de Es la Mañana de Fin de Semana en esRadio, fallecida en 2021, a quien el autor reserva además uno de los capítulos del libro. La obra está pensada tanto para estudiantes y profesionales de la comunicación como para cualquier oyente que quiera saber qué hay detrás de la voz que escucha cada mañana.