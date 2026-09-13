EL nuevo éxito infantil con el que los niños aprenden a cuidar del campo

Cuidar la naturaleza puede convertirse también en una historia para los más pequeños. Lola Sonblanco presenta La rosa hiposa de María la mariposa, un cuento publicado que utiliza una historia de animales y plantas para acercar a los niños el respeto por el entorno. La autora habló de este nuevo libro en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde explicó que su intención es "trasladar enseñanzas a través de cuentos que diviertan a los más pequeños".

María y su amiga la rosa

La protagonista es María, una mariposa que disfruta de su bosque, de sus animales y, especialmente, del aroma de una rosa. En su recorrido aparecen personajes como el orugín Ernesto, Paquita Pana, la mamá gusana y Ruculito, el papá caracolito.

La tranquilidad del bosque cambia cuando la rosa rosa, la "más amiga del mundo mundial" de María, empieza a encontrarse mal. Tiene un hipo que no desaparece y la mariposa busca una explicación.

La respuesta está en el humo de un fuego provocado por unos humanos. Sonblanco explica que María descubre que ese humo está "intoxicando el medio ambiente" y que no permite que su amiga "respire ni que emita su aroma".

Ante esta situación, la pequeña protagonista decide intervenir. "La ayuda yendo a hablar con los humanos, a poner su cara de enfado, a levantar su dedito de mariposa", cuenta la autora.

Y María no se queda en una simple protesta. Se dirige directamente a ellos: "Pero bueno, ¿esto qué es que estáis haciendo? Así no puede ser".

Un cuento para aprender a cuidar la naturaleza

El cuidado del medio ambiente es el eje de la historia. Sonblanco explica que sus cuentos parten de una misma intención: conseguir que los niños incorporen desde pequeños una actitud de respeto hacia la naturaleza. "Cada día quiero ver que en la población más chiquita, en los más pequeñines, crece esa sensación de cuidar, de preservar, de respetar el entorno", afirma.

La autora considera que ese aprendizaje puede trasladarse a situaciones cotidianas y relaciona ese respeto con la conservación de los espacios naturales: "De esa manera podremos disfrutar de mares limpios, de ríos transparentes, de montañas saludables donde podamos pasear y respirar".

La elección de una mariposa como protagonista tampoco es casual. Para Sonblanco, reúne dos características que encajan con el mensaje del cuento: su fragilidad y su belleza.

"Yo creo que es además un ser vivo tan frágil, pero tan bello, que me parecía que era la protagonista perfecta para un cuento de estas características", explica.

Amadeo Balderrama pone imagen al bosque

Las ilustraciones son de Amadeo Balderrama, colaborador habitual de Sonblanco. El ilustrador ya había trabajado con ella en sus dos publicaciones anteriores, Truja, Cruja y Maruja y algunos cuentos de brujas y El botón de un agujero.

Para este tercer libro, la autora quería cambiar el aspecto visual y buscaba unas imágenes que recordaran a la propia naturaleza. "Yo quería que las ilustraciones de cada cuento fueran diferentes", explica.

En este caso optó por "ilustraciones acuarelables", con una apariencia menos definida. La intención era que transmitieran la idea de una naturaleza imperfecta pero bella: "Que eran como la naturaleza, que no es perfecta, pero es bella".

El proceso requirió algunos ajustes entre autora e ilustrador hasta conseguir el resultado que Sonblanco buscaba. Finalmente, reconoce que Balderrama logró adaptar su propuesta: "Es un maestro, de verdad, y lo ha conseguido muy bien".

Una canción para los primeros lectores

El cuento incorpora también una canción que aparece tanto al comienzo como al final. Sonblanco explica que utilizó las vocales para construir las rimas de cinco estrofas, pensando en los niños que empiezan a leer.

La canción pretende facilitar que la historia permanezca en su memoria. "Me parecía que utilizar las vocales, que son lo que ellos empiezan a aprender, y hacer una canción con eso iba todavía a ser muchísimo más fácil", señala.

Sonblanco cuenta que ya ha comprobado la reacción de los niños durante los cuentacuentos. "Tenías que ver a los chiquitines moviendo el culete, haciendo las cositas que hacían en la canción", recuerda.

Aunque puede recomendarse a partir de los tres años, la autora amplía el público: "Yo lo dejaría de cero a cien". La idea es que pueda compartirse entre distintas generaciones.