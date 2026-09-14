Kiss Lit Fest: Madrid se rinde al romance con su nuevo festival literario

Llega a Madrid Kiss Lit Fest, un nuevo festival dedicado a la literatura romántica que unirá a las autoras internacionales más punteras con los fieles lectores del género.

Se celebrará el sábado 26 de septiembre de 15:00 a 22:00, en el Hotel Chamartín – The One.

Contará con la presencia de cinco autoras aclamadas de la novela romántica juvenil y adulta. Carrie Leighton es la autora superventas de la trilogía de dark romance Better, que dio el salto de Wattpad al mundo editorial tras conquistar a una enorme comunidad de lectoras y ha vendido millones de ejemplares. Ahora llega su novedad Juego sucio, uno de los sports romances más esperados del año.

Morgane Moncomble es la tercera autora de novela romántica más vendida en Francia, ha superado el millón de ejemplares vendidos y sus novelas se han traducido a más de diez idiomas. En su serie Las estaciones, en donde cada libro se ambienta en una estación del año, combina el romance con personajes profundamente emocionales y problemáticas sociales que conectan con las nuevas generaciones.

Chiara Cavini Benedetti es autora best seller en Italia y destaca por sus romances slow burn cargados de tensión y amores prohibidos. Su libro Taste Me se ambienta en los fogones de un exclusivo restaurante de alta cocina. Su novedad Broken Rose, que llegará a las librerías en octubre, combina el dark romance con secretos, venganza, odio y deseo.

Anna Nicoletto, la autora de Némesis, es una de las voces italianas de referencia en el romance de élite, con historias ambientadas en universidades exclusivas, personajes poderosos y relaciones intensas que exploran el lado más oscuro y adictivo del género.

Olivia Hayle es una autora sueca superventas que se ha convertido en la reina indiscutible del romance entre millonarios, con títulos como Juego de mentiras y Romper las reglas del jefe. Sus novelas cuentan con protagonistas que han convertido el lujo, el poder y la tensión romántica en su sello de identidad.

Durante una tarde, las asistentes podrán asistir a paneles temáticos, participar en actividades, conocer a sus autoras favoritas, descubrir novedades editoriales y terminar la jornada con una firma conjunta de todas las autoras invitadas.