Menú
Libros

Kiss Lit Fest: Madrid se rinde al romance con su nuevo festival literario

Acudirán cinco autoras de novela romántica: Anna Nicoletto, Carrie Leighton, Chiara Cavini Benedetti, Morgane Moncomble y Olivia Hayle.

Libertad Digital
Acudirán cinco autoras de novela romántica: Anna Nicoletto, Carrie Leighton, Chiara Cavini Benedetti, Morgane Moncomble y Olivia Hayle.
La literatura romántica es uno de los géneros más leídos. | Pixabay/CC/congerdesign

Llega a Madrid Kiss Lit Fest, un nuevo festival dedicado a la literatura romántica que unirá a las autoras internacionales más punteras con los fieles lectores del género.
Se celebrará el sábado 26 de septiembre de 15:00 a 22:00, en el Hotel Chamartín – The One.

Contará con la presencia de cinco autoras aclamadas de la novela romántica juvenil y adulta. Carrie Leighton es la autora superventas de la trilogía de dark romance Better, que dio el salto de Wattpad al mundo editorial tras conquistar a una enorme comunidad de lectoras y ha vendido millones de ejemplares. Ahora llega su novedad Juego sucio, uno de los sports romances más esperados del año.

kiss-lit-fest.jpg

Morgane Moncomble es la tercera autora de novela romántica más vendida en Francia, ha superado el millón de ejemplares vendidos y sus novelas se han traducido a más de diez idiomas. En su serie Las estaciones, en donde cada libro se ambienta en una estación del año, combina el romance con personajes profundamente emocionales y problemáticas sociales que conectan con las nuevas generaciones.

Relacionado

Chiara Cavini Benedetti es autora best seller en Italia y destaca por sus romances slow burn cargados de tensión y amores prohibidos. Su libro Taste Me se ambienta en los fogones de un exclusivo restaurante de alta cocina. Su novedad Broken Rose, que llegará a las librerías en octubre, combina el dark romance con secretos, venganza, odio y deseo.

Anna Nicoletto, la autora de Némesis, es una de las voces italianas de referencia en el romance de élite, con historias ambientadas en universidades exclusivas, personajes poderosos y relaciones intensas que exploran el lado más oscuro y adictivo del género.

Olivia Hayle es una autora sueca superventas que se ha convertido en la reina indiscutible del romance entre millonarios, con títulos como Juego de mentiras y Romper las reglas del jefe. Sus novelas cuentan con protagonistas que han convertido el lujo, el poder y la tensión romántica en su sello de identidad.

Durante una tarde, las asistentes podrán asistir a paneles temáticos, participar en actividades, conocer a sus autoras favoritas, descubrir novedades editoriales y terminar la jornada con una firma conjunta de todas las autoras invitadas.

Temas

En Cultura

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas