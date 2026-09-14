Federico Jiménez Losantos es para muchos un genio poniendo apelativos, ingeniosos e inteligentes, a los personajes que plagan la crónica política y rosa. Su próximo libro, que ya se puede adquirir en preventa, reúne los mejores ejemplos.

El 25 de noviembre saldrá a la venta El libro de los motes (Espasa). Demandado desde hace muchos años por la audiencia y los lectores de Federico, este es un libro único, sobre un tema único y escrito por un autor único. De una realidad cada vez más valleincanesca e histriónica, Federico da con una denominación capaz de sumar varios conceptos y ridiculizar al personaje.

En este libro Jiménez Losantos no solo ha recogido una amplia selección de sus apodos a políticos y poderosos, comentados por legislaturas, sino que, en un amplio y sabroso prólogo, nos ofrece la historia del mote en español, la época de oro de la sátira, la de la guerra entre los dos grandes poetas del Siglo de Oro, Góngora y Quevedo, así como la deriva disparatada que acabó tomando aquel torneo burlesco.

Al final, según el autor, el mote es el "último grito de la palabra en la era del meme, un mundo secuestrado por la imagen, la herramienta que la lengua española brinda al pobretón ingenioso para poner en ridículo al poderoso".

Este libro resulta ser una crónica del panorama político español a través de los motes y apodos satíricos inventados por el autor a lo largo de su trayectoria.

Federico cuenta con grandes éxitos de ventas, como Lo que queda de España, Contra el felipismo, La dictadura silenciosa, La última salida de Manuel Azaña, Los nuestros, Con Aznar y contra Aznar, De la noche a la mañana, La ciudad que fue. Barcelona años 70, El linchamiento, Los años perdidos de Rajoy, Memoria del comunismo, La vuelta del comunismo o El retorno de la Derecha.