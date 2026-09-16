'La reina de Cuba', de Miguel Dalmau, Premio de Novela Café Gijón

La novela La reina de Cuba, de Miguel Dalmau, ha resultado ganadora del Premio Café Gijón en su 76.ª edición.

En su fallo, el jurado ha destacado que se trata de una obra de un "estilo ágil, torrencial y lleno de autenticidad (...) . Una fascinante geografía literaria que se mueve entre la Cuba prerrevolucionaria y la España de la posguerra".

Estamos en la habitación de una clínica de una gran ciudad. Una mujer agoniza mientras su hijo asiste a las últimas horas de aquel ser querido que le dio la vida. Abrumado por el dolor y la inminencia de la pérdida, el hijo busca refugio en las historias que ella le contaba sobre su infancia en la Cuba luminosa y legendaria de los años cuarenta.

Comienza así un viaje a través de la memoria hacia una isla que ya no existe, pero que renace más viva que nunca cuando la guardiana de esos recuerdos ya lo ha perdido todo. Será el hijo, pues, quien devuelva a la madre la historia de su propia vida. La infancia en las Antillas, el regreso a la España de posguerra, el choque entre dos mundos, la lucha de aquella joven por asomarse a la vida en libertad, y su empeño en llegar a ser una verdadera artista.

"La reina de Cuba no solo es un emocionante homenaje a las mujeres de la posguerra. Es también el retrato de una mujer apasionada y singular que jamás permitió que la llama de la isla de Cuba se apagara en su corazón", aseguran.

El galardón, dotado con 20.000 euros, cuenta con un jurado compuesto por Pilar Adón, Ricardo Menéndez Salmón, Gioconda Belli, Marcos Giralt Torrente y Mercedes Monmany, en calidad de presidenta.

Miguel Dalmau cuenta con otras novelas como La grieta (1998), El reloj de Hitler (Premio de Novela Breve Juan March Cencillo), La noche del diablo (2009), ¡Quiero vivir en América! (2020) y Las cenizas de Berta (Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2025).

Además, es autor de biografías como Los Goytisolo (1999, finalista del Premio Anagrama de Ensayo), La balada de Oscar Wilde (2000) o Jaime Gil de Biedma (2004, 2026), que fue llevada al cine.

Ediciones Siruela publicará la novela el próximo mes de enero.