El accidente que cambió la vida de este famoso actor: así llegó al cine cuando nadie lo esperaba

Paco Rabal podría haber terminado trabajando en una fábrica o como obrero. Nació en una familia humilde de una pequeña pedanía minera de Águilas, llegó a Madrid siendo niño y comenzó a ganarse la vida vendiendo por la calle. Nada hacía pensar entonces que aquel muchacho terminaría trabajando con Luis Buñuel, protagonizando Los santos inocentes y convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del cine español. Así lo explica su hijo, Benito Rabal, en Es la Mañana de Fin de Semana, quien recupera ahora algunos de esos recuerdos en Gracias por mi vida, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

El accidente que cambió su vida

A los 16 años, Paco Rabal llegó a los estudios de Chamartín buscando trabajo. Se presentó para ser aprendiz de carpintero, pero acabó incorporándose al equipo eléctrico. Allí colocaba luces y trabajaba sobre los andamios.

"Hasta que, de repente, un día se cayó del andamio", recuerda su hijo. Después de aquello, sus compañeros decidieron que no volviera a subir y que se quedara en el suelo colocando las luces.

Fue entonces cuando la interpretación apareció casi por casualidad. Rafael Gil necesitaba un extra y se fijó en aquel joven. "Le vamos a dar un papel a este chaval que tiene cara de cateto", cuenta Benito Rabal.

Aquellos pequeños papeles fueron creciendo. Rabal descubrió una profesión que no estaba en sus planes y empezó a acercarse también al teatro. En ese camino tuvo una ayuda inesperada: el poeta Dámaso Alonso.

El muchacho que descubrió los libros

La amistad entre ambos comenzó cuando Dámaso Alonso conoció a la familia de Rabal. El poeta descubrió que aquel adolescente tenía inquietudes literarias y comenzó a prestarle libros.

La escena que recuerda Benito tiene algo de humor. Cuando Rabal devolvió aquellos libros, estaban manchados de aceite. "No me los manches de aceite, que a los pobres los mancháis todo el aceite", le habría dicho Alonso.

Rabal no abandonó nunca ese interés por la literatura. De hecho, su hijo cree que, si no hubiera sido actor, podría haber terminado siendo escritor.

Pero el cine y el teatro acabaron imponiéndose. Y fue precisamente en una compañía teatral donde apareció otra persona decisiva en su vida.

Asunción Balaguer y dos personas que rompieron con su destino

Rabal conoció a Asunción Balaguer cuando ambos trabajaban en la compañía de José Tamayo. El primer encuentro no tuvo la solemnidad que podría imaginarse al hablar de una pareja que acabaría compartiendo toda una vida.

A él le llamó la atención su melena y su presencia. Ella se fijó en él, entre otras cosas, por aquella mezcla de espontaneidad y personalidad que tenía el actor.

Pero Benito Rabal sitúa la clave de aquella relación en algo más profundo. Sus padres, dice, "rompieron con su destino".

El de Paco parecía escrito desde su nacimiento: ser campesino, obrero o trabajador de una fábrica. El de Asunción era muy diferente. Sin embargo, los dos eligieron ser actores. Y entre ellos hubo primero admiración. "Yo creo que su amor nace primero de la admiración", explica Benito.

Cuando Buñuel apareció en su camino

La carrera de Rabal terminó llevándole mucho más lejos de aquella España en la que había comenzado vendiendo pipas. El cine le permitió viajar y conocer a algunos de los grandes nombres de la cultura internacional.

Pero hubo una decisión que Benito considera especialmente significativa.

Luis Buñuel buscaba al protagonista de Nazarín. Cuando le ofrecieron a Rabal trabajar con él, el actor decidió aceptar pese a que tenía otras oportunidades profesionales. "Renunció a la gloria de Hollywood y al dinero de Hollywood para irse a trabajar con alguien que él sabía que iba a admirar profundamente", cuenta su hijo.

La relación entre ambos fue inmediata. Rabal comenzó tratando a Buñuel de usted, pero el director le pidió que lo tuteara. "A partir de ahora, tú eres mi sobrino y yo soy tu tío", le dijo.

La frase no quedó en una simple anécdota. Su relación se prolongó durante años y Buñuel terminó siendo una figura fundamental para Rabal.

Un actor que se tomaba muy en serio su trabajo

Benito también desmonta la idea de que su padre era únicamente un actor de intuición. Recuerda a un profesional disciplinado que preparaba sus personajes y estudiaba aquello que necesitaba para cada película.

En una de sus últimas producciones, basada en un relato de H. P. Lovecraft, Rabal llamó a su hijo para preguntarle por el escritor. "¿Tú conoces a Lovecraft?", le preguntó.

Quería leer sus obras y conocer mejor el universo del autor. Para Benito, aquella escena resumía una forma de entender la profesión. "Era muy estudioso y se tomaba muy en serio su trabajo", explica.

Paco Rabal murió el 29 de agosto de 2001. En Águilas, donde comenzó su historia, un centro de interpretación recorre ahora su trayectoria y conserva parte de su legado.

Pero quizá la frase que mejor resume aquella vida sea otra, la que, según su hijo, repetía al recordar la salida de su pueblo siendo niño: "Me voy, pero volveré".