Julia Navarro: "¿Que me cancelan? No quiero vivir aplastada por la dictadura de lo políticamente correcto"

Julia Navarro es de esas autoras que no teme mancharse de barro si es para escribir de los temas que le preocupan, asuntos que otros compañeros de profesión prefieren evitar para no "salirse del carril": la dictadura de las minorías, el movimiento woke o la inmigración. Son los asuntos en los que levanta Una familia moderna (Plaza y Janés), una novela que habla de la falta de comunicación y la brecha abierta entre generaciones.

Martha y Thomas son un matrimonio de 70 años que pertenecen a la vanguardia artística y cultural. Ella brilló en los escenarios internacionales como primera bailarina de las compañías más prestigiosas de ballet; él es un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Su hija Felicitas dirige con éxito un canal digital y, como madre soltera por elección, ha criado a Penny, una adolescente que desafía todas las convenciones.

Charlamos con ella a propósito de este nuevo proyecto y no duda en criticar la hipocresía gubernamental y la gestión migratoria en Ceuta, la cancelación y la dictadura de lo políticamente correcto.

PREGUNTA. En la mayoría de sus novelas, la trama de los personajes ocurre en paralelo a grandes acontecimientos históricos, sobre todo en el siglo XX. ¿Por qué aquí no?

RESPUESTA. Yo no escribo novela histórica. Todos somos hijos del momento en que nos toca nacer. Eso define y condiciona tu vida. Quiero contar la historia de las personas a las que les toca vivir la revolución soviética, pero no contar la revolución soviética.

P. ¿Y por qué quería contar esta historia?

R. Esta historia me la inspiró otro libro. Una amiga mía, Pilar Cernuda, me regaló No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. Eso me hizo reflexionar sobre ese impulso que hay en la sociedad de hoy de intentar permanecer joven, esa obsesión por frenar el tiempo. Empecé a reflexionar: ¿es solo una manera de sentirse mejor consigo mismo o hay algo más? ¿es un intento de creer que si congelas el tiempo alargas la vida? Me hizo pensar en esa búsqueda compulsiva que hay en la sociedad de hoy para permanecer eternamente joven.

P. Es lo que le ocurre a la narradora de esta historia, a Martha.

R. Hace unos años, cada vez que alguien decía que se había quitado una arruga, yo pensaba "pues vaya idiota". Pero ahora lo veo desde otra perspectiva. Creo que se trata de no seguir avanzando porque avanzar es encontrarme un día de frente con la parca.

El mundo ha cambiado más en los últimos 40 años que en todos los siglos anteriores, y las relaciones familiares también.

P. ¿Teme a la muerte?

R. Yo no. Tengo clarísimo que yo ya tengo más pasado que futuro, pero entiendo que haya quien de alguna manera no lo hace tanto por banalidad, sino por ese deseo de congelar el instante en el que están viviendo.

P. ¿Le ocurre a su protagonista?

R. Bueno. Martha se encuentra con una edad en la que es consciente de que el futuro es corto y que todo su mundo, todas sus certezas, todo sobre lo que ella había construido su vida, pues ya no existe.

P. Sobre todo, hay una brecha enorme con su nieta. ¿Es falta de comunicación?

R. El problema de comunicación es de todos con todos. No es de Martha con su nieta o de su nieta con Martha. Es con su hija, es con el marido… O sea, yo creo que hay un problema de comunicación entre todos. Creo que es uno de los problemas de la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad hipercomunicada aparentemente a través de las nuevas tecnologías, pero que al final también ha provocado muchísima soledad.

Los jóvenes tienen derecho a construir el presente y el futuro como les dé la gana

P. ¿Hay falta de escucha o es que hablamos distintos idiomas?

R. Pues yo creo que son las dos cosas. A los personajes de la novela les falta sentarse a escuchar al otro, a intentar entender las razones del otro. Martha no entiende ni a su hija, ni a su nieta, ni a su marido, y los otros no la entienden a ella, pero porque no hay un diálogo sincero, no hay un esfuerzo de intentar entender lo que les pasa. Pero es en doble dirección, no solamente es de ella hacia el resto de su familia, sino del resto de su familia hacia ella y entre ellos.

P. ¿Es lo que pasa en las familias modernas?

R. Afortunadamente ahora hay muchos más modelos de familia. Antes el concepto de familia era absolutamente monolítico. Las relaciones de todas las familias son distintas. Las relaciones en las familias han cambiado de forma vertiginosa en los últimos 30 o 40 años. El mundo ha cambiado más en los últimos 40 años que en todos los siglos anteriores, y las relaciones familiares también.

P. ¿Seguiremos cambiando a esa velocidad?

R. Pues supongo que los cambios continuarán y además no pasa nada. Yo siempre digo que los jóvenes tienen derecho a construir el presente y el futuro como les dé la gana, acertar o equivocarse, como han acertado y se han equivocado todas las generaciones.

P. Hablando de los jóvenes, ¿cómo ha hecho para construir esos diálogos de una adolescente como Penny?

R. Tengo un hijo... Iba a decir que ha dejado hace cuatro días la adolescencia, pero no, ya tiene 33 años, o sea que no... Pero yo estoy atenta y escucho lo que pasa a mi alrededor. El día que me deje de interesar estaré muerta. Conozco adolescentes que dicen esas cosas, y tienen derecho a decirlas, y tienen derecho a defenderlas, porque es su tiempo. Y su tiempo, no es el mío, ni el mío era el de mi abuela, ni el de mi abuela era el de sus abuelos. Es que los tiempos cambian. Hace 50 años seguramente un nieto no discutía con sus abuelos como ahora.

P. A través de ese personaje se habla de identidad sexual, de cosificación, del mundo woke o de la dictadura de las minorías. Hoy en día, ¿hay que ser valiente para meterse en ese charco?

R. Hoy me ha llamado mi amiga Pilar Cernuda para decirme: "Acabo de terminar el libro, te van a llover bofetadas por todas partes". Digo: "Bueno, vale". Pero mira, yo creo que hay que rebelarse contra toda dictadura, y la dictadura de lo políticamente correcto es igual de peligrosa que otras. Lo políticamente correcto es algo absolutamente monstruoso porque impide que la gente tenga la libertad de manifestarse libremente. Impide el diálogo, la discusión, la discrepancia. Y yo creo que no se avanza si no es a través del diálogo y a través de la discrepancia. Si no, nos instalaremos en las distopías del Mundo feliz de Huxley o de 1984 de Orwell, esas sociedades donde está prohibido pensar. Me da escalofríos pensar que podemos llegar a ese tipo de sociedad.

P. ¿Y vamos camino de ello?

R. Cada vez escucho a más gente decir: "Yo pienso esto, pero negaré haberlo dicho". ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo a pensar de una forma diferente? Pues porque se ha instaurado lo políticamente correcto y la gente empieza a tener miedo a salirse del carril. Pues yo me quiero salir del carril. No quiero vivir aplastada por la dictadura de lo políticamente correcto. En la sociedad en la que estamos viviendo se ha instaurado la peor de las censuras, sobre todo en el mundo de los jóvenes, que es la cancelación. A mí cuando esto me lo explicaba mi hijo: "No, mamá, que te pueden cancelar". Yo decía: "Ber, ¿tú sabes lo que me estás contando? ¿Tú sabes la monstruosidad que me estás contando?". Esa sociedad aparentemente de las libertades resulta que ha construido un pensamiento único que o militas en ese pensamiento único o te cancelan; o sea, la muerte civil. Eso es una monstruosidad. Entonces yo me rebelo contra eso.

P. ¿Se ha instalado la autocensura entre los escritores?

R. Es su derecho, pero yo también estoy en mi derecho de decir: "Oiga, yo esto no lo compro. No lo compro".

Me sorprende que el exponer los claroscuros de la condición humana pueda llegar a que te digan que eso te va a crear problemas. ¿Es que vivimos en una sociedad infantil?

P. ¿Y qué piensa del movimiento woke?

R. Las mayorías han impuesto una manera de ser, de sentir, de estar. Me pareció muy interesante el movimiento woke, el hacer ver que existen, tienen derechos, voz, problemas. Pero no se puede convertir esto en la gran dictadura de las minorías, porque tampoco nos hemos librado de la dictadura de las mayorías. Entonces es que ahora estamos en la gran dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, yo digo: "Pues yo, que paren que me bajo, a eso no juego". Yo apoyaré que tú defiendas cómo vives y lo que piensas, pero no aceptaré que me digas cómo tengo que hacerlo yo. Ni las mayorías ni las minorías, yo pienso sola.

P. Si su trayectoria como escritora no estuviera tan consolidada, ¿le hubiera dado más miedo publicar este libro?

R. Este libro tiene que ver con mis reflexiones de hoy. Hace 30 años no lo habría escrito porque la realidad social era absolutamente distinta.

P. ¿Le da miedo perder lectores?

R. Cuando escribí Historia de un canalla, hubo lectores que se enfadaron conmigo. Eso está bien, me lo decían. Están en su derecho de decirlo. No se puede escribir para gustar a los demás porque entonces estás haciendo trampa. En primer lugar, a los lectores y, en segundo lugar, a una misma. Yo tengo una historia en la cabeza, la escribo, la comparto y el lector tiene derecho a decidir si le interesa o no. Yo soy capaz de hacer un libro con unos ingredientes que sé que le van a gustar a muchos lectores, sé hacerlo, pero estaría engañándoles a ellos y me estaría engañando a mí misma.

P. ¿Teme a la crítica?

R. Prefiero que me quieran a que no. que valoren positivamente lo que hago a que lo valoren negativamente, pero es parte del juego de la libertad. Mi libertad para escribir un libro que plantea una serie de cuestiones que hay mucha gente a la que no le va a gustar y la libertad de esas personas para decirlo, para rechazarlo.

P. ¿Habla a través de sus personajes?

R. No, porque yo no tengo verdades absolutas. Todo lo que sea debatir, discutir, sirve para avanzar. Lo único que digo es que el pensamiento único es peligroso porque eso conduce a cancelar a todo aquel que se sale. No puede haber temas tabú. De la discrepancia, del debate, del desacuerdo pueden salir cosas positivas. Me sorprende que el exponer los claroscuros de la condición humana pueda llegar a que te digan que eso te va a crear problemas. ¿Es que vivimos en una sociedad infantil? Seguramente me los creará, pero no lo entiendo. Habrá gente que piense que yo soy Martha, pero no. El día que quiera decir lo que pienso lo diré con mi nombre y apellido, como lo he hecho siempre. Doy la cara, no me escondo detrás de un personaje para decir nada.

El Gobierno lo ha hecho muy mal en Ceuta, sobre todo intentando engañar a los ciudadanos.

P. ¿Qué piensa sobre las revisiones de películas o de cuentos?

R. Me parece que cambiar el nombre de Diez negritos de Agatha Christie es un disparate. El problema lo tiene usted al concebir que decir "negrito" es peyorativo. Creo que hay muchos prejuicios y que a veces las miradas están cargadas de ellos.

P. En su libro se discute sobre inmigración. ¿Qué piensa?

R. Si yo tuviese 20 años y viviera en Marruecos o en cualquier país de África o de Asia que no tiene un sistema democrático, donde los gobernantes se forran a cuenta del sufrimiento de la gente, no tenga la menor duda de que yo cogería el petate y empezaría a andar para llegar a un lugar donde pudiera tener una vida mejor. Por tanto, la inmigración es una parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos y no se va a parar nunca, afortunadamente. Creo que del encuentro de los unos con los otros siempre van a salir cosas positivas.

P. ¿Qué piensa de lo que está viviendo Ceuta?

R. El problema es que tanto en la Unión Europea como en España tenemos unos gobernantes que sacan pecho y hablan de que son todos guays del Paraguay, pero tenemos centros de detención de migrantes. Menos presumir y menos hablar de valores, y pagar a terceros países para que allí estén los emigrantes y no lleguen a Europa. Con la inmigración hay una enorme hipocresía. Yo voy a estar siempre al lado de todas esas personas que se lanzan al camino para intentar llegar a un lugar donde creen que pueden tener una vida mejor, porque yo lo haría.

P. ¿Y de la gestión del Gobierno en Ceuta?

R. El Gobierno lo ha hecho muy mal en Ceuta, sobre todo intentando engañar a los ciudadanos. No es creíble que se pongan en marcha 80.000 personas y que nadie se entere. No es creíble que Marruecos no se entere de que tiene 80.000 personas yendo a una frontera y no es creíble que los servicios de inteligencia no informaran al Gobierno. Lo que se está haciendo es mentir y eso es intolerable e imperdonable. También entiendo que los ceutíes se vean desbordados. Es como si a tu casa mañana te llaman a la puerta y te entran 100 personas. Esto no es un problema de empatía, es un problema de justicia.

P. La postura de Marruecos, ¿qué opinión le merece?

R. Marruecos se debería preguntar qué pasa para que sus ciudadanos se marchen. ¿Qué pasa para que la gente se quiera ir? ¿Qué pasa para que la gente se juegue la vida tirándose al mar? Decir que Marruecos no sabía nada es pensar que somos todos imbéciles.

P. Durante su carrera como periodista trabajó en el Congreso. ¿Echa de menos esas sesiones?

R. No. Tuve la suerte de poder elegir. Publiqué mi primera novela y fue bien, así que encontré una alternativa para marcharme. En un momento determinado era muy consciente de que llegaba una nueva generación de periodistas con otras formas de trabajar, de ver la vida, y que mi tiempo en ese sentido ya había pasado. Manuel Azaña, en sus memorias, decía: "Mi error fue seguir en el escenario cuando el público se había ido". Uno tiene que saber cuándo el público se ha ido, cuándo ha pasado tu tiempo y te tienes que ir del escenario. A mí me tocó vivir unas cosas y a los jóvenes ahora les toca vivir otras.

P. Cada vez que publica una novela, ¿siente vértigo? ¿Mira las cifras de venta?

R. No, no estoy pendiente. Para mí cada libro es como si fuera el primero. En cada libro me la juego. Tengo mucho respeto a los lectores y por tanto sé que la última palabra la tienen ellos.