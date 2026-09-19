'El Libro de los motes' de Federico Jiménez Losantos, primero en la lista de preventa de Amazon

El libro de los motes, el próximo libro de Federico Jiménez Losantos, ya ocupa el primer puesto en la lista de preventa de Amazon. La obra, que reúne una selección de los apodos con los que el periodista ha bautizado a políticos y otros personajes públicos a lo largo de su trayectoria, saldrá a la venta el próximo 25 de noviembre.

Federico Jiménez Losantos es conocido por su capacidad para crear apelativos ingeniosos e inteligentes para los personajes de la crónica política y rosa. Ahora, los lectores pueden adquirir en preventa el libro que recopila algunos de sus mejores ejemplos.

Publicado por Espasa, El libro de los motes era una obra demandada desde hace años por la audiencia y los lectores de Federico. El volumen parte de una realidad cada vez más "valleinclanesca e histriónica" para encontrar denominaciones capaces de reunir varios conceptos y ridiculizar al personaje.

En sus páginas, Jiménez Losantos recoge una amplia selección de sus apodos a políticos y poderosos, organizados por legislaturas. El libro incluye además un amplio prólogo en el que el autor repasa la historia del mote en español y se detiene en la época de oro de la sátira, marcada entre otros por la guerra literaria entre los dos grandes poetas del Siglo de Oro, Góngora y Quevedo, así como en la deriva disparatada que terminó tomando aquel torneo burlesco.

Para Federico, el mote es el "último grito de la palabra en la era del meme, un mundo secuestrado por la imagen, la herramienta que la lengua española brinda al pobretón ingenioso para poner en ridículo al poderoso".

Así, El libro de los motes se presenta como una crónica del panorama político español a través de los motes y apodos satíricos que el periodista ha ido creando a lo largo de su trayectoria.

La obra se suma a la trayectoria editorial de Jiménez Losantos, autor de títulos como Lo que queda de España, Contra el felipismo, La dictadura silenciosa, La última salida de Manuel Azaña, Los nuestros, Con Aznar y contra Aznar, De la noche a la mañana, La ciudad que fue. Barcelona años 70, El linchamiento, Los años perdidos de Rajoy, Memoria del comunismo, La vuelta del comunismo y El retorno de la Derecha.