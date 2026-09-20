De Lola Flores a ETA: las historias ocultas de Interviú

Interviú llegó a los quioscos el 22 de mayo de 1976 y desapareció en 2018 después de más de cuatro décadas. Entre sus páginas hubo investigaciones políticas, sucesos, denuncias y fotografías que terminaron formando parte de la historia de la revista. Luis Miguel Montero trabajó allí durante 26 años y ahora ha recuperado parte de aquella memoria en el libro De Lola Flores a los papeles de ETA. En Es la Mañana de Fin de Semana, ha contado algunas de las historias que quedaron detrás de aquellas páginas.

La mujer de la primera portada

Una de las historias más curiosas tiene que ver con la primera portada. La revista publicó en mayo de 1976 la fotografía de una mujer con una camisa mojada que dejaba entrever su cuerpo. El problema es que, décadas después, nadie había conseguido localizarla.

En 2006, con motivo de los actos relacionados con el aniversario de la revista, se intentó encontrarla. Solo existía aquella fotografía y no había más imágenes de la mujer en el interior de la publicación.

La fotografía había sido adquirida por la mujer de José Hilario, uno de los fundadores de Interviú, que tenía relación con fotógrafos suecos y con una agencia instalada en Barcelona. Montero incluso recoge en su libro un nombre relacionado con aquella modelo, pero la búsqueda no dio resultado.

"No se ha conseguido encontrar a esa chica", explicó el periodista al recordar una de las incógnitas que acompañaron a la revista durante décadas.

A partir de 1977 y 1978, las portadas empezaron a recurrir con mayor frecuencia a mujeres conocidas de la sociedad española. Pero aquella primera portada quedó como una excepción cuyo origen nunca llegó a aclararse completamente.

El error que convirtió una foto en un escándalo

Otra de las fotografías más recordadas fue la de Marta Chávarri. En este caso no hubo una operación planificada detrás de la imagen, sino un error.

El fotógrafo era en realidad un periodista de la redacción que utilizaba una cámara que no dominaba. Con los antiguos equipos, el flash quedaba situado en un lateral. Para hacer una fotografía vertical había que girar correctamente la cámara para que el flash quedara arriba.

El periodista lo hizo al revés y el destello terminó iluminando las piernas de Marta Chávarri. Había aproximadamente cuatro fotografías similares y aquel fallo acabó provocando un enorme revuelo alrededor de la imagen.

La anécdota muestra también cómo se trabajaba entonces con equipos analógicos y con periodistas que, en ocasiones, tenían que asumir funciones distintas a las habituales.

Lola Flores y los seis millones de pesetas

Una de las historias que Montero recupera con más detalle es la negociación con Lola Flores. En 1983, el fotógrafo Juan Carlos Temo comunicó a Miguel Ángel Gordillo, encargado de comprar material para la revista, que la artista necesitaba dinero para la boda de su hija Lolita.

La propuesta consistía en hacer un "falso robado": Lola aparecería junto a una piscina, aparentemente ajena a la cámara y haciendo topless.

"Yo paseo por aquí en la piscina, me baño en topless, como si estuviera sola, tal, no me veo a cámara nunca, y hacemos un falso robado", recuerda Montero al explicar el acuerdo.

La negociación empezó en 4,5 millones de pesetas. Después Lola Flores fue aumentando la cantidad hasta llegar a seis millones. Antonio Asensio aceptó finalmente el precio. Montero explica que el empresario tenía una manera muy concreta de entender las exclusivas: había que invertir para conseguir el mejor material. "Antonio Asensio era muy generoso", señala el periodista al recordar aquella etapa.

Había, además, una condición: "Lola Flores no quiere que se sepa que ella ha posado para la revista".

El acuerdo se cerró y aquella cantidad quedó vinculada a la necesidad de financiar la boda de Lolita. Montero lamenta que Gordillo no conservara la servilleta de papel en la que, durante la negociación, había quedado anotada la cantidad solicitada.

Sucesos, ETA y las investigaciones

Los sucesos constituían otra de las grandes patas de Interviú. Según Montero, durante los 2.176 números publicados nunca hubo uno que saliera a los quioscos sin algún suceso entre sus páginas.

Uno de los primeros grandes casos fue el asesinato de los marqueses de Urquijo, ocurrido en 1980. Años después, la revista también investigó desapariciones como la de Gloria Martínez, una joven que desapareció de una residencia en Alfaz del Pi después de haber sido sedada.

Las investigaciones políticas llevaron a sus periodistas a terrenos todavía más delicados. Montero recuerda las amenazas recibidas por quienes trabajaban sobre ETA y los GAL. "Algunos estuvieron amenazados durante años", explica.

En uno de los episodios que recuerda, un periodista llegó a pedir a su hijo que estuviera atento a los vehículos que pudieran seguirles. "Le decía a su hijo: apunta las matrículas", relata Montero.

También recuerda que en 1981 Interviú publicó una primera clasificación de documentos relacionados con el 23-F. Aquellas investigaciones convivieron después con otras sobre corrupción y casos como Guerra, Gürtel o Malaya.

Montero relata además que un miembro de los GAL en la Costa del Sol llegó a tener una fotografía de los periodistas. Sobre el motivo de aquella imagen, el periodista introduce una cautela: "Quiero pensar que era para identificarnos" si estaban tomando fotografías.

Una forma de hacer periodismo

El dinero también formaba parte de la estrategia empresarial de la revista. Según Montero, se compraban fotografías y documentos aunque existiera el riesgo de que finalmente no se publicaran. La posibilidad de afrontar una demanda formaba parte de las decisiones que se tomaban alrededor de determinadas informaciones.

Para el periodista, aquella forma de trabajar explica parte del legado de Interviú. La revista atravesó la Transición, los distintos gobiernos, las investigaciones sobre ETA y los GAL y numerosos casos de corrupción.

Su principal seña de identidad, sostiene, era mantener una posición crítica sin buscar aliados: "Criticar absolutamente a todo el mundo y a todos" y "no hacer amigos de ningún lado".

Interviú cerró en 2018, pero Montero considera que buena parte de ese periodismo de investigación forma parte de lo que después se ha continuado haciendo en otros formatos.