Polémica en Francia por las acusaciones de usar IA contra un nominado al Premio Goncourt

La inteligencia artificial ha abierto un nuevo frente en el mundo de la literatura. La polémica ha llegado en Francia hasta la Academia Goncourt, que entrega el premio considerado como uno de los más prestigiosos de las letras en francés, después de que uno de los candidatos al galardón haya sido acusado en redes sociales de utilizar IA para escribir parte de su novela.

La controversia afecta a C'etait ça ou mourir (Era eso o morir), del haitiano-canadiense Thélyson Orélien, que entró en la primera lista de 16 candidatos potenciales al Goncourt 2026, anunciada a comienzos de septiembre.

Una cuenta anónima publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en el que afirmaba que numerosos fragmentos de la novela, que ha sido un éxito de ventas, habían sido redactados mediante inteligencia artificial. Posteriormente, varios medios franceses realizaron comprobaciones similares y obtuvieron resultados que apuntaban en la misma dirección.

La Academia pide prudencia

"Estamos atentos a todas las explicaciones que nos puedan dar, tanto por parte de la editorial como del propio autor. Pero, una vez más, hay que ser prudentes", señaló Claudel en una entrevista publicada este miércoles por Le Figaro.

El autor y su editorial, Grasset, niegan las acusaciones y aseguran que están recopilando pruebas para demostrar que la novela no fue escrita con ayuda de IA." ¿Por qué poner en duda su palabra? Dice que está recopilando pruebas junto con sus editores para preparar un expediente y convencer a la opinión pública. Creo que debe de ser muy, muy difícil para él en estos momentos", afirmó Claudel al medio Franceinfo.

El presidente de la Academia Goncourt también advirtió sobre la utilización de la inteligencia artificial en el arte. En su opinión, cuando una obra es generada "por máquinas" pierde "una dimensión esencial".

La primera novela de Orélien

C'etait ça ou mourir es la primera novela de Thélyson Orélien, escritor haitiano-canadiense nacido en Gonaïves en 1988. La obra cuenta la historia de Jonas Dorléon, un profesor de 29 años que abandona todo para escapar de la extrema violencia de las bandas armadas en Haití.

Con poco más que un cuaderno de poemas y una fotografía de su madre en una bolsa de plástico, emprende una dura odisea clandestina desde República Dominicana, atraviesa Brasil y México y llega hasta las puertas de Estados Unidos y Canadá.

Durante su recorrido se enfrenta a la dureza de la selva, la violencia en las fronteras y el acoso de los agentes de inmigración para tratar de sobrevivir.