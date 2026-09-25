Ariana Harwicz: "Para los judíos es una catástrofe participar en eventos"

Hace unos días el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR ALH de Granada, apoyado por numerosas instituciones públicas entre las que destaca la Universidad de Granada, cedió a la presión de grupos propalestinos para cancelar a la escritora argentina Ariana Harwicz.

Esta cancelación ha causado gran revuelo y más de 350 personalidades vinculadas a la literatura, el arte, el pensamiento y la cultura han firmado un manifiesto en apoyo de Harwicz. Incluso el novelista John Banville, que iba a clausurar el festival, ha declinado participar finalmente. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Ariana Harwicz ha contado que "esto escaló" y que "desde hace años para los autores judíos es una catástrofe pertenecer o participar en eventos culturales a escala mundial".

Es algo que "pasa en todos los países de Occidente; para nosotros se volvió pesadillesco integrar foros, coloquios, festivales, mesas redondas, etc. Lo he vivido en festivales de cine de todo tipo, pero esto me parece que es muy significativo porque es un apoyo institucional —una universidad, los institutos detrás (el British, el Cervantes, el Francés), el Ayuntamiento— y porque no solo esta red de estudiantes propalestinos dentro de la universidad que se permite señalar a dedo a un autor y desprogramarlo a la luz del día delante de todos impunemente, sino que son las propias autoras las que piden mi expulsión. Ha sido abierto, decir que el mecanismo está totalmente legalizado".

Para Ariana Harwicz es la "crónica de una expulsión anunciada. Si hacen esto con una autora que está traducida a 25 idiomas, que tiene una película recientemente producida por Martin Scorsese que estuvo en el Festival de Cannes en competición oficial y que tiene cierta prensa y, sobre todo, muchos libros en España... Si lo hacen con una autora que saben que puede replicar es porque la impunidad está asegurada".

Ha contado que "el rector me llamó. Me convocaron, me programaron, me aseguraron las encargadas que era un festival literario en el que se hablaba de arte, que no importaba la disidencia. Siempre dicen eso y después viene la trampa. Me dijeron primero que podía estar un grupo de estudiantes propalestinos; me sacaron de un club de lectura porque esto es de a poco, paulatino. Y después directamente me desprogramaron. El rector o una de las personas asociadas, ligadas al Rectorado de la Universidad de Granada, me llamó en privado, en silencio, me aseguró que ellos son democráticos, pero luego mi expulsión sigue vigente. No ha habido ninguna sanción y lo han logrado pues yo estoy expulsada y ellos siguen cobrando ahí".

La escritora argentina ha analizado esto "desde hace muchos años" y ha escrito "libros sobre eso al ser judía y pertenecer a este siglo y ser escritora y hacer cine lo veo delante de mis ojos". "Pienso que está en escalada y que por lo menos no hay en países democráticos leyes antijudías como las ha habido en otra época", ha dicho la escritora. Harwicz ha asegurado que para cancelar "tienen que buscar la argucia, la estrategia discursiva para poder gozar de expulsar a autores judíos no solo de festivales, puede ser de librerías, de catálogos editoriales (que ya lo han hecho), puede ser desfinanciar películas… la argucia que encuentran es decirnos a nosotros los judíos que nosotros somos genocidas, que nosotros somos nazis y que ellos son la resistencia. Está todo invertido porque ahora dicen que ellos resisten ante mi negacionismo de un genocidio que no existe".

Ariana Harwicz ha apuntado que "entonces toda esa perversión de la lengua llegó a la cultura y hay mucha complicidad. Si no hubiese complicidad, la Universidad de Granada hubiese retirado el apoyo al festival. Es muy grave porque son universidades las que hacen esto. Es decir, las que educan a futuras generaciones, ¿no?".

Entre las que la han cancelado se encuentra "Rita Sedato que es compatriota, es argentina. En su carta de presentación es feminista y contra el patriarcado. Es una de las que va a delatarme. Ella es una de las que va a pedir mi expulsión". En este sentido, la escritora ha dicho que "el feminismo ha abandonado a muchísimas mujeres, no solo a las judías sino todas las que no entran en su ecuación ideológica o en su cálculo. Me ha pasado en la Feria de Madrid, para mí es mi casa. Empecé mi carrera literaria en Madrid. Basta con que una persona señale con el dedo a un judío para que las instituciones cedan ante la presión y me desprogramen", ha añadido.

Ariana Harwicz cree que "en este caso contaban con mi silencio y me llamó mucho la atención que haya mucha gente que sí se atreva a firmar un comunicado en contra de los boicots, no a favor de mis opiniones políticas. Nada que ver. En contra de las cancelaciones. Recibí mucho apoyo y cartas secretas de profesores de la Universidad de Granada que no acuerdan con estas medidas, pero no lo pueden decir. No entiendo por qué hay tanto miedo".

"Si bien todo es político, yo trato de observar esto. El síndrome de miedo adquirido pero que ahora ya está absolutamente instalado en la psique de los países occidentales. Miles de autores me lo confiesan: ponen el filtro de la autocensura antes de que cualquiera venga a cancelarlos, a amenazarlos de muerte, a expulsarlos de festivales o a no dejarlos entrar a librerías. Afecta a novelas, a películas; por eso hay un arte menor hoy, porque no es libre. No se puede pensar si no se libera el pensamiento", ha reflexionado.