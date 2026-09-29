La Feria del Libro de Madrid cambia de manos. La Junta Directiva de la Asociación de Librerías de Madrid ha elegido al escritor, editor y gestor cultural Samuel Alonso Omeñaca como nuevo director de la Feria, un puesto al que llega con la intención de abrir una nueva etapa y, sobre todo, de poner el foco en las librerías y en la relación entre autores y lectores.

Alonso conoce bien el funcionamiento de este tipo de encuentros. Ha dirigido la Feria del Libro de Zaragoza y la Semana del Libro de Ejea de los Caballeros, además de haber trabajado en distintas ediciones de la propia Feria de Madrid. En el mundo editorial ha pasado por 451 Editores, dentro de Edelvives, y Anaya Infantil, y ha ejercido como editor y asesor literario para sellos como Capitán Swing o Nórdica.

Su trayectoria también está ligada a la divulgación y la formación en torno al libro, la literatura infantil y juvenil, las bibliotecas y la comunicación. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca y máster en Edición por esta misma universidad y Grupo Santillana, Alonso ha colaborado además con administraciones públicas, fundaciones, bibliotecas e instituciones culturales. También ha publicado distintos trabajos y participado como jurado en premios relacionados con la ilustración y la literatura infantil y juvenil.

Su nombramiento llega con un mensaje bastante claro: la Feria no necesita seguir creciendo en tamaño, sino mejorar lo que ya tiene. En declaraciones a EFE, Alonso ha defendido que las librerías deben recuperar un papel central porque, en su opinión, "si esta no funciona, no funciona el resto". También ha reclamado a los editores que entiendan la Feria como algo más que un escaparate para vender libros: "No están allí solo para vender, sino para mostrar su catálogo".

El nuevo director pone así sobre la mesa uno de los problemas más evidentes de la Feria: el espacio tiene un límite. Con más de 300 casetas en el Paseo de Coches de El Retiro, aumentar el número de expositores no parece una opción. "La feria no puede crecer más" cuantitativamente, sostiene Alonso, que apuesta en cambio por hacerlo "cualitativamente".

Y eso pasa, según explica, por revisar el funcionamiento de todo el ecosistema de la Feria, desde los expositores hasta los lectores, y por apostar por la bibliodiversidad. Alonso también reivindica alejarse de la obsesión por convertir cada edición en un espectáculo cada vez mayor. "Muchas veces estamos pensando en ferias de mucho bombo y platillo, de mucho brilli brilli", afirma, para defender una Feria que mejore sus contenidos en lugar de limitarse a crecer en dimensiones.

Uno de los asuntos que quiere abordar es también la promoción de la lectura, especialmente entre los más jóvenes. A raíz de los malos resultados de España en comprensión lectora en el informe PISA, Alonso considera que la Feria puede implicarse más en este terreno y propone recuperar el protagonismo del pabellón infantil, que en las últimas ediciones ha quedado relegado a la parte final del recorrido.

Alonso evita, en cambio, entrar en las circunstancias que llevaron al cese de su antecesora, Eva Orúe, el pasado julio después de cinco años al frente de la Feria. "Todos los equipos han puesto su granito de arena", ha señalado, antes de zanjar el asunto: "Las pequeñas cuestiones internas que han podido ocurrir, prefiero mirar hacia el futuro".

Ese futuro comienza con una ronda de contactos con librerías, editoriales e instituciones para conocer de primera mano sus problemas y propuestas. El objetivo es preparar una nueva etapa que tendrá además una fecha señalada: en 2027 coincidirán el 50º aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid y la 86ª edición de la Feria del Libro, que se celebrará entre el 28 de mayo y el 13 de junio en el parque de El Retiro.

"Entiendo que la Feria del Libro de Madrid es un referente cultural internacional", ha afirmado Alonso. Su primera tarea, dice, será "iniciar una reflexión profunda" para mejorar la experiencia de todos los que forman parte de ella: organización, expositores, lectores y lectoras.