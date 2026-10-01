'El grito de los libres' y una autora que "ni se esconde y ni pide perdón" por ser de derechas

Ayer miércoles salió a la venta el último libro de la Doctora en Derecho e investigadora Elena del Pilar Ramallo Miñán, El grito de los libres, publicado por la editorial Ciudadela. Lleva por subtítulo: "Una visión desde la derecha europea", palabras que aparecen en la portada y por las que, "sin leer el libro", nos comenta Elena, algunas librerías de varios puntos de España le han comunicado que no van a ponerlo a la venta. Asegura la autora que "son sobre todo librerías de Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía" y "algunas en Galicia, de donde soy". Este es un caso similar al que vivió Juan Soto Ivars con su libro sobre las denuncias falsas.

Ramallo se defiende: "Ser de derechas es una posición política legítima. No tengo por qué esconderla ni pedir perdón por ella. Defender nuestras ideas, nuestra civilización y nuestra democracia con firmeza no equivale a odiar a quienes piensan de otra manera".

La escritora, que ha hablado con Libertad Digital en las últimas horas, nos cuenta que las ilustraciones de la portada tampoco han gustado. Son cuatro imágenes que representan algunos de los objetivos del wokismo occidental. En la primera se ve a una mujer blanca con la boca tapada con cinta adhesiva. Son las mujeres silenciadas por la tiranía queer, trans e islamista. Explica: "El movimiento que proclamó la liberación femenina ha terminado por cuestionar la propia existencia jurídica y biológica de la mujer". La segunda, la de un hombre blanco al que dos manos negras le tapan la boca, es "la censura que vive cualquier ciudadano blanco, que no puede decir nada porque por el hecho de serlo ya es racista". Lo que en jerga woke se denomina supremacismo blanco frente a las personas racializadas o decolonizadas. En la tercera imagen se ve un hombre que parece chillar frente a un alambre de espino. Cuenta que "encarna al ciudadano atrapado entre burocracias ideologizadas y gobiernos crecientemente intervencionistas". Por último aparece una mujer cubierta con un velo integral. La jurista critica la islamización de Occidente y la pérdida de nuestra identidad cultural frente a una religión incompatible con la libertad. "La tolerancia no puede convertirse en aceptación acrítica de formas objetivas de opresión", escribe.

La investigadora se reivindica en el prólogo del libro:

Cada imagen de la portada y cada capítulo buscan sacudir conciencias y reabrir debates clausurados por la intimidación moral o la hegemonía ideológica denominada «progresista». Defiende que vivimos en "una época en la que el silencio ya no es mera ausencia de voz, sino consecuencia del miedo, la estigmatización y la presión social organizada de lo políticamente correcto, la censura del siglo XXI".

PSOE y Más Madrid a Ramallo: "Racista, homófoba y machista"

No es la primera vez que es señalada. Comenta a LD: "Me han censurado muchas veces desde la izquierda radical en charlas, comparecencias... Por no someterme a las premisas de nadie, ser independiente y rigurosa en mi trabajo". En la Asamblea de Madrid intervino en un debate sobre la prohibición del uso del hiyab y del burka en espacios escolares y públicos. A raíz de aquello sufrió una campaña de acoso en las redes sociales, incluso con amenazas de muerte. PSOE y Más Madrid rechazaron el diálogo y recurrieron al insulto: "ultraderechista, racista, homófoba y machista". En un reciente comentario en X decía: "NO ME VOY A CALLAR. Ni ante el islamismo ni ante nadie. La libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres están por encima de cualquier imposición religiosa".

NO ME VOY A CALLAR! Por denunciar hechos como este y negarme a aceptar que las mujeres sean ocultadas tras cárceles de tela, han querido censurar mi libro:

EL GRITO DE LOS LIBRES Los derechos de las mujeres no se negocian. Ni ante el islamismo ni ante nadie. La libertad, la… pic.twitter.com/bqC7VaMjwY — Elena Ramallo (@ElenaRamallo3) September 27, 2026

El grito de los libres es un libro ambicioso y necesario sobre la crisis institucional, "degradación", escribe, y cívica que vivimos "bajo aparente normalidad democrática". En doce capítulos aborda: "La separación de poderes: fundamento de la democracia liberal", "La independencia judicial y presiones políticas", "La Fiscalía entre la legalidad y la dependencia del poder"; sobre el feminismo plantea "una igualdad sin ideología". En otros apartados trata "La educación como instrumento de control social", "El fortalecimiento de la sociedad civil", "El control financiero y dependencia estatal" o las "Leyes que vulneran la libertad: análisis crítico". Sobre su libro dice que

Esta obra es, a la vez, un manifiesto contra la resignación y un tratado sobre la libertad en las democracias contemporáneas. Desde una perspectiva jurídica, política y cultural anclada en los valores de la derecha democrática, examina la libertad como principio rector del constitucionalismo moderno.

Como ha pasado con dos episodios recientes, el Festival de las Ideas en Madrid o en el Festival CULTUR-ALH en Granada, la discrepancia no cabe en el debate público actual. El truco está en activar el comodín del delito de odio para enmudecer al otro. La autora defiende que en una sociedad libre se pueda discutir un "libro incómodo". Acaba el prólogo:

Desde una posición ideológica explícita y sin complejos —la derecha como defensa del Estado de derecho, de la soberanía, de la responsabilidad individual y del orden como garantía de la libertad—, sostengo que sin verdad no hay derechos, y sin límites al poder no hay ciudadanos libres. Aquí la libertad no es un recurso retórico ni un eslogan coyuntural, sino una categoría normativa central del orden constitucional y la condición misma de posibilidad de la ciudadanía.

Ramallo presentará el libro el 22 de octubre en Madrid, en la calle Marqués de Cubas, 23 a las 11:30 horas.