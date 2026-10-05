Roban en Francia un gigantesco libro de 210 kilos con una cubierta de oro diseñada por Dalí

"El Apocalipsis de San Juan", un libro de 210 kilos cuya cubierta fue diseñada por Salvador Dalí ha sido robado del Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, en la región francesa de Auvernia. La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la sustracción y determinar cómo se produjo el robo.

El ejemplar se encontraba expuesto en el centro de arte situado en las afueras de Issoire, dirigido por el coleccionista Christian Karoutzos. Por el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el número de personas implicadas ni sobre el método empleado para sacar del edificio una pieza de estas dimensiones y peso.

Una cubierta de 150 kilos diseñada por Dalí

La Fiscalía ha descrito el ejemplar como una pieza "excepcional", de gran valor y "única". Según explicó Karoutzos, que adquirió el libro en 2003, el volumen pesa aproximadamente 210 kilos. Solo su cubierta, realizada por Salvador Dalí, alcanza unos 150 kilos.

El diseño está elaborado en bronce e incorpora elementos como oro, agujas y conchas marinas. La combinación de estos materiales y las dimensiones del ejemplar hacen que se trate de una pieza especialmente singular dentro de la historia de la edición artística.

El libro fue concebido en la década de 1950 por Joseph Foret, un antiguo vendedor de quesos de la región de Auvernia que posteriormente se dedicó a la edición. Foret mantuvo relación en París con distintos artistas de la época y puso en marcha un proyecto destinado a reunir en una misma publicación el trabajo de varios creadores y escritores.

Siete artistas y varios escritores

Para desarrollar el proyecto, Foret contó con siete artistas de relevancia internacional. Entre ellos estaban Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu, Ossip Zadkine y Salvador Dalí.

También participaron escritores como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran. El proyecto tomó como referencia el Apocalipsis de San Juan, sobre el que los autores realizaron textos e ilustraciones.

Según relató Karoutzos, Foret llegó a contactar también con Pablo Picasso para que participara en la publicación. Sin embargo, el pintor habría rechazado compartir el proyecto con Dalí, por lo que el editor terminó optando por la participación del artista español.

La elaboración del volumen se prolongó durante tres años y se realizó de forma artesanal. La calígrafa Micheline Nicolas fue la encargada de reproducir los textos sobre alrededor de 200 pergaminos, que posteriormente quedaron integrados en el conjunto de la obra.

Presentado en París en 1961

Una vez terminado, el libro fue presentado en 1961 en el Museo de Arte Moderno de París. Posteriormente, la pieza fue expuesta en distintos lugares antes de que su propietario original, Joseph Foret, se viera obligado a venderla en 1970 debido a sus dificultades económicas.

Durante las décadas siguientes se perdió el rastro del ejemplar. Finalmente, Karoutzos lo localizó en Japón y lo adquirió en 2003. El coleccionista había expresado su intención de que la obra terminara formando parte del patrimonio nacional francés.

Las autoridades francesas todavía no han precisado el valor económico exacto del libro ni han ofrecido detalles sobre las medidas de seguridad del centro de arte en el momento de la sustracción.

La investigación deberá determinar también si el robo estaba dirigido específicamente contra esta pieza y si los responsables actuaron solos o contaron con ayuda para trasladar un objeto cuyo peso ronda los 210 kilos.