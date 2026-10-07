Eduardo Mendoza, Carmen Mola y Stephen King protagonizan la XIX edición de Getafe Negro

El Festival Getafe Negro celebrará entre el 14 y el 25 de octubre su XIX edición con una de sus principales novedades: el primer Congreso de Novela Policíaca, que reunirá en la localidad madrileña a investigadores universitarios y autores para abordar la evolución de la novela negra y el thriller contemporáneo.

El encuentro, organizado junto con la Universidad Internacional de La Rioja, se celebrará los días 15, 16 y 17 de octubre en el Espacio Mercado. Bajo el título Stephen King y las mutaciones del noir, el programa analizará distintas vertientes del género y su relación con cuestiones como la violencia, la memoria y el conflicto social.

Tres días dedicados a la novela negra

El congreso planteará un recorrido por diferentes temas vinculados a la literatura y la cultura negra contemporáneas. Entre ellos figuran el rural noir, las identidades y los márgenes, la representación de las mujeres y la violencia en el noir contemporáneo, así como los espacios del crimen y su relación con el campo, la ciudad y la sociedad.

La iniciativa busca establecer un punto de encuentro entre la investigación universitaria y la creación literaria, dentro de un género que ha ampliado sus ámbitos de expresión y sus temas en las últimas décadas.

El programa también conectará la literatura con otras manifestaciones culturales. Entre las actividades previstas figura la proyección de El resplandor, la película dirigida por Stanley Kubrick, para alumnos de bachillerato.

Stephen King, Marilyn Monroe y David Bowie

La figura de Stephen King tendrá además presencia en una mesa redonda dedicada a su relación con la cultura popular. El encuentro incorporará referencias al centenario de Marilyn Monroe y al décimo aniversario de la muerte de David Bowie.

El festival extenderá así el análisis de la novela negra a otros ámbitos de la cultura contemporánea, tomando como punto de partida la influencia y las conexiones de la obra de King.

La directora de Getafe Negro, Maica Rivera, destacó durante la presentación que esta nueva iniciativa se incorpora al festival cuando se aproxima su vigésimo aniversario.

"A las puertas del que será un sonado XX aniversario en 2027, demostramos que Getafe Negro es un festival cargado de futuro, ya veterano pero intrépido, más joven que nunca de espíritu", señaló Rivera.

Más de un centenar de autores

El Congreso de Novela Policíaca será una de las actividades de una XIX edición que contará con más de 60 propuestas y la participación de más de un centenar de escritores procedentes de Europa, América y Asia.

Entre los autores anunciados figuran Catriona Ward, Thomas Olde Heuvelt, Mai Jia, Barbara Baraldi y Shamini Flint, junto a escritores españoles como Eduardo Mendoza, Manel Loureiro, Alicia Giménez Bartlett, Paloma Sánchez-Garnica y Alba Quintas.

También participarán Martín Caparrós y Carmen Mola, entre otros nombres vinculados a la programación del festival.

La XIX edición se desarrollará en Getafe del 14 al 25 de octubre, mientras que el primer Congreso de Novela Policíaca concentrará sus actividades principales entre los días 15 y 17.