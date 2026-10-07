El manuscrito de 'La señorita de Trevélez' de Carlos Arniches llega a la Caja de las Letras

El Instituto Cervantes ha recibido en la Caja de las Letras un legado en homenaje a Carlos Arniches que incluye el manuscrito original de La señorita de Trevélez, una de las obras más reconocidas del dramaturgo alicantino. La pieza teatral, estrenada en 1916, influyó en autores de distintas generaciones y forma parte de un legado que la Fundación Mediterráneo custodia junto a la familia del escritor.

El manuscrito ha quedado depositado en la caja número 1.507 del Instituto Cervantes. El legado se completa con una pluma utilizada por Arniches para escribir y un retrato del autor aportado por su familia.

En el acto han participado la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; Paloma Arniches, nieta del escritor; Joseba Barrón, bisnieto del dramaturgo; y Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, intervino mediante un mensaje en vídeo.

También asistieron como testigos de honor Íñigo de Barrón, otro de los bisnietos de Arniches; Carmen Morales, directora de la Fundación Mediterráneo; José María Ayala, secretario del Patronato de la fundación, e Inés Chamón, responsable de su archivo.

Una obra de 1916

La señorita de Trevélez es una farsa trágica en tres actos en la que un grupo de jóvenes ociosos decide gastar una broma a Flora de Trevélez, una mujer soltera de una pequeña ciudad de provincias.

Joseba Barrón ha destacado la vigencia de algunos de los asuntos que aparecen en la obra, entre ellos la situación de la mujer, el machismo, los jóvenes y la crítica a la aristocracia provinciana. Entre los personajes se encuentran don Gonzalo y don Marcelino.

El bisnieto de Arniches también ha subrayado la influencia de la obra en escritores posteriores. Según ha señalado, la pieza fue un referente para La tía Tula, de Miguel de Unamuno, el esperpento de Ramón María del Valle-Inclán y los personajes de mujeres solteras en la obra de Federico García Lorca.

García Montero ha incidido igualmente en las conexiones de Arniches con la Generación del 27 y en su interés por las nuevas formas literarias.

Del costumbrismo a la tragedia grotesca

Carlos Arniches nació en Alicante en 1866 y murió en Madrid en 1943. Su trayectoria teatral recorrió géneros como el sainete, la comedia, la zarzuela y la tragedia grotesca. Sus primeros trabajos estuvieron vinculados al costumbrismo madrileño, especialmente a través del género chico y el teatro por horas. Entre sus obras figuran El santo de la Isidra, de 1898; Los caciques, de 1919, y Es mi hombre, de 1921.

Arniches desarrolló además una forma de abordar la realidad española mediante el humor y la observación de la vida cotidiana. García Montero ha señalado que su tratamiento de las situaciones desde el costumbrismo y la sabiduría popular le llevó también a explorar las técnicas de la tragedia grotesca.

El legado de Arniches en Madrid y Alicante

La familia del dramaturgo ha celebrado que una de sus obras más importantes quede custodiada en Madrid. Paloma Arniches ha explicado que era un deseo familiar que parte de su legado permaneciera en la ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

Arniches mantuvo una relación especialmente estrecha con Madrid. Joseba Barrón ha recordado unas palabras que el propio escritor dejó escritas en 1940: "Amé Madrid; cada calle, cada esquina tiene un misterio".

La Fundación Mediterráneo conserva una parte extensa de su legado, formada por producción teatral, manuscritos originales y obras inéditas, entre ellas La cesta y la porra. El nuevo depósito en la Caja de las Letras incorpora ahora uno de los manuscritos vinculados a su obra más conocida.