Cultura paga 500.000 euros por el archivo de Javier Marías para la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de España reunirá el legado personal y literario de Javier Marías después de que el Ministerio de Cultura haya adquirido por 500.000 euros buena parte de su archivo. A esta compra se suma la donación realizada por su viuda, Carme López Rodríguez-Mercader, de la biblioteca personal del escritor y de parte de la documentación que no estaba incluida en el acuerdo.

El fondo adquirido incluye los originales mecanografiados de sus novelas, borradores con anotaciones manuscritas, artículos publicados en prensa y buena parte de su correspondencia, además de entrevistas, faxes y documentación relacionada con sus relaciones y polémicas editoriales.

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha informado de la adquisición después de que se publicara la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El departamento destaca que se trata de un fondo especialmente bien conservado y organizado, tanto por el trabajo del propio Marías como por la gestión realizada después de su fallecimiento en 2022, a los 70 años.

Las distintas fases de su escritura

Uno de los principales valores del archivo son las diferentes versiones que el escritor conservó de sus obras. Los manuscritos mecanografiados contienen correcciones y anotaciones realizadas a mano.

El legado incluye materiales relacionados con obras como Corazón tan blanco y Tu rostro mañana, además de fotografías, documentos audiovisuales, discos y otra documentación personal.

La Biblioteca Nacional conservará así en una misma institución buena parte del proceso de creación de la obra de Marías, desde las primeras versiones de sus textos hasta las definitivas. El fondo también permitirá investigar algunos de los episodios más relevantes de la trayectoria editorial del escritor. Entre ellos se encuentra su ruptura con Jorge Herralde, fundador de la editorial Anagrama, una de las polémicas editoriales más conocidas de la carrera de Marías.

La correspondencia entre ambos, que forma parte del legado adquirido, no se ha hecho pública hasta ahora. Herralde tampoco pudo incluir estas cartas en la edición de su correspondencia publicada en 2021, ya que Marías se opuso a su publicación.