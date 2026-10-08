Los grandes literarios que se quedaron sin Nobel: desde Kafka a Javier Marías
Cada año, la Academia Sueca pronuncia el nombre del nuevo Nobel de Literatura. No todos los grandes nombres de la literatura universal tienen un Nobel en su trayectoria. Estos son algunos de los escritores que, pese a su reconocimiento, nunca recibieron el premio.
Jorge Luis Borges
Aunque este jueves se ha reconocio a Anne Carson como ganadora del Premio Nobel de la Literatura 2026, no hay que dejar atrás a escritores como: Luis Borges, escritor argentino de cuentos, ensayos, poetas y traductores, considerado una figura clave de la literatura en lengua española e internacional.
Franz Kafka
Franz Kafka, fue un escritor y novelista judío de Praga que escribía en lengua alemana. Figura clave de la literatura del siglo XX, fusionando elementos de realismo y fantasía. Presentaba a sus protagonistas como personajes aislados que se enfrentaban a situaciones extrañas o surrealistas.
Julio Cortázar
Cortázar, novelista, cuentista, poeta, ensayista y traductor argentino, nacionalizado francés. Conocido como uno de los fundadores del boom latinoamericano que influyó en toda una generación de lectores y escritores hispanohablantes en América y Europa
Italo Calvino
Italo Calvino, novelista y cuentista italiano. Entre sus obras más conocidas se encuentran la trilogía Nuestros antepasados, la colección de cuentos Cosmicómicas y las novelas Ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero.
Vladimir Nabokov
Vladimir Nabokov, también conocido por el seudónimo de Vladimir Sirin, fue un novelista, poeta, traductor y entomólogo ruso-estadounidense. Nacido en la Rusia imperial en 1899, Nabokov escribió sus primeras nueve novelas en ruso mientras vivía en Berlín, donde conoció a su esposa, Véra Nabokov.
Javier Marías
Javier Marías, escritor, traductor y columnista español. Marías publicó quince novelas, entre ellas Un corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí y la trilogía Tu rostro mañana, considerada por muchos su mayor logro.
Stefan Zweig
Stefan Zweig, escritor austriaco. En la cúspide de su carrera literaria, durante las décadas de 1920 y 1930, fue uno de los escritores más traducidos y populares del mundo. Nacido en el seno de una familia judía, Zweig se crio en Viena, Austria-Hungría.
Virginia Woolf
Virginia Woolf, escritora inglesa y una de las autoras modernistas más influyentes del siglo XX. Fue pionera en el uso de la narración en flujo de conciencia como recurso literario.
Philip Roth
Philip Roth, novelista y cuentista estadounidense. La ficción de Roth, a menudo ambientada en su ciudad natal de Newark, Nueva Jersey, es conocida por su carácter intensamente autobiográfico y por su carácter filosófico.
Marcel Proust
Marcel Proust,novelista, crítico literario y ensayista francés, conocido principalmente por su novela. En busca del tiempo perdido, publicada en siete volúmenes entre 1913 y 1927, con un total de aproximadamente 1,25 millones de palabras.