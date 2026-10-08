Quién es Anne Carson: todos los libros y la trayectoria de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

La Real Academia Sueca ha otorgado este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson. La institución con sede en Estocolmo distingue la trayectoria de la profesora de Literatura Clásica y Comparada en la Universidad de Míchigan, considerada por la crítica internacional como la voz más relevante de las letras anglosajonas contemporáneas gracias a su capacidad para fusionar el clasicismo grecolatino con la vanguardia literaria.

Una vocación nacida tras el hallazgo de Safo

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, la vida de Anne Carson dio un giro decisivo a los 15 años al encontrar en una librería local una edición bilingüe de los poemas de Safo. La propia autora recordó aquel instante definitivo: "La visión de las dos páginas yuxtapuestas, una de ellas un texto impenetrable, pero de gran belleza visual, me cautivó y compré el libro". Apoyada por su profesora de latín, Alice Cowan, comenzó a estudiar griego antiguo en sus horas libres.

Tras abandonar en dos ocasiones sus estudios en el St. Michael's College de la Universidad de Toronto por desacuerdos con las exigencias del plan académico —especialmente por la obligatoriedad de un curso sobre John Milton—, trabajó temporalmente en artes gráficas. Posteriormente completó su formación en la Universidad de St Andrews (Escocia), donde se doctoró en 1986 con una tesis dedicada a Safo.

Una obra híbrida entre poesía, ensayo y drama

Especialista en lenguas clásicas, antropología, historia y literatura comparada, la escritora concibe la traducción y la creación como términos equivalentes. "Si supiera qué es la poesía no tendría necesidad de escribir. Es algo que busco a tientas en la oscuridad", ha afirmado sobre su método de trabajo, al tiempo que sostiene que "escribes sobre lo que quieres escribir de la manera que tengas que hacerlo".

Su debut literario se produjo en 1986 con Eros (Eros. Poética del deseo), un trabajo en el que medita sobre el amor romántico y la naturaleza de la atracción combinando prosa y verso. A los 42 años publicó Short Talks (1992), dando inicio a una producción caracterizada por la disolución de los límites entre géneros donde conviven el ensayo, la narración, el drama y la ópera.

El hito de 'Nox' y el análisis en 'A Media Luz'

Entre sus obras más aclamadas figura Nox (2010), un artefacto literario concebido como libro de artista en formato acordeón tras la muerte de su hermano Michael en Copenhague. En el espacio Con toda palabra del programa A Media Luz, la redactora Eva Guillamón ya anticipó la proyección internacional de la autora canadiense: "Yo creo que a uno de estos años le cae el Nobel". Guillamón analizó la trascendencia de Nox como un libro-objeto que trasciende los géneros tradicionales al combinar elegía, entradas de diccionario, recortes y fotografías.

Asimismo, su libro Autobiografía de rojo (1998) se convirtió en un fenómeno editorial al reinterpretar los mitos griegos. Su catálogo comprende títulos fundamentales como Plainwater (1995), Hombres en sus horas libres (2000), La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos (2001) —con el que fue la primera mujer en ganar el Premio T. S. Eliot—, Si no, el invierno. Fragmentos de Safo (2002), Decreación (2005), Antigonick (2012), Red Doc> (2013) y Float (2016).

La autora, caracterizada por una férrea reserva sobre su vida personal y escasa inclinación a dar entrevistas, fue galardonada en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de las Letras. En su intervención de agradecimiento evocó su caminata por el Camino de Santiago en 1983 y la sobriedad del rostro español. Su trayectoria incluye reconocimientos como el Premio Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), el PEN Award for Poetry in Translation (2010) y el Griffin Poetry Prize (2014), además de ser doctora honoris causa por la Universidad de Toronto y becaria de las fundaciones Guggenheim (1998) y MacArthur (2000).