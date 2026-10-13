Getafe Negro regresa con Stephen King como protagonista de su XIX edición

Getafe vuelve a convertirse en la capital del misterio y la novela negra. El Festival Internacional de Novela Policiaca de Madrid, Getafe Negro, celebra su XIX edición del 14 al 25 de octubre de 2026 con una programación que combina grandes nombres de la literatura, nuevas tendencias narrativas, encuentros con autores y propuestas culturales para todos los públicos. Más de sesenta actividades gratuitas y la participación de más de un centenar de escritores procedentes de Europa, América y Asia consolidan la cita como uno de los encuentros literarios de referencia del género.

Este año, el festival pone el foco en el noir contemporáneo y tiene como gran protagonista a Stephen King, el célebre autor estadounidense conocido como el Rey del Terror. Su influencia en la literatura de suspense, el crimen y el terror será el eje del primer Congreso de Novela Policiaca Getafe Negro, que se celebrará del 15 al 17 de octubre en el Espacio Mercado de Getafe bajo el título Stephen King y las mutaciones del noir. La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), acercará la reflexión académica al público y explorará las conexiones entre el terror, el misterio y las transformaciones de la narrativa criminal. La programación se completa con una exposición pictórica inspirada en las obras del escritor.

Grandes nombres y homenajes literarios

Entre los momentos destacados de esta edición figura la entrega del Premio José Luis Sampedro 2026 al escritor Juan José Millás, un reconocimiento que vuelve a subrayar la importancia de la literatura como herramienta para interpretar la realidad y explorar sus contradicciones.

El festival rendirá también homenaje a Eduardo Mendoza, una de las voces fundamentales de la narrativa española contemporánea, cuya obra combina ironía, humor y mirada crítica. Asimismo, recordará a Agatha Christie con motivo del 50º aniversario de su fallecimiento, reivindicando la vigencia de la autora que contribuyó decisivamente a popularizar la novela de detectives. La programación incluirá también referencias a Sherlock Holmes y a otros hitos de la historia del género, como los 30 años de Petra Delicado, la célebre inspectora creada por Alicia Giménez Bartlett, y el 50º aniversario del nacimiento de la revista Interviú.

El cine y las artes escénicas tendrán igualmente un lugar destacado. Por ejemplo, el Teatro Federico García Lorca acogerá la celebración del 20º aniversario de El chico de la última fila, de Juan Mayorga, una obra convertida en clásico contemporáneo que invita a reflexionar sobre la observación, la ficción y los límites entre realidad e imaginación.

La directora del festival, Maica Rivera, entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, comenta que "podríamos decir que esta es la edición más internacional de todas a las puertas del 20 aniversario", confirmando que "cuando se apuesta por estrellas internacionales, la organización tiene todavía mucho más trabajo". También destaca que "para nosotros es muy importante Stephen King porque es la bandera que esgrimimos en nuestro primer congreso académico, que realizamos con la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja". Incide en que el autor es "no sólo muy sugerente y realmente un referente en la literatura popular de unas cuantas generaciones, sino que además resulta absolutamente representativo de esas hibridaciones tan importantes del género negro que abordamos año tras año, por ejemplo con la ciencia ficción o la fantasía".

Entre la amplísima variedad de temas y actividades, Rivera también se pronuncia sobre la crónica negra real y la investigación: "Toda la vida ha habido true crime, pero ahora parece que hay un reverdecimiento". Incide en que se trata de un "fenómeno que estamos explorando con atención, cuidado y con mucha delicadeza, porque es un formato muy vivo que genera mucha expectación y mucha demanda, pero también es un ámbito que nos exige una delicadeza y una atención especiales al tratarlo ya que, al ser no ficción, a veces se trata de casos que no están cerrados en los que las víctimas están aquí sufriendo todavía".

Un género en constante transformación

La XIX edición de Getafe Negro quiere demostrar que la novela negra va mucho más allá de la investigación de un crimen. El programa abordará nuevas corrientes como el thriller psicológico, el eco-thriller o thriller ecológico, las historias sobre la mafia y las narrativas que mezclan misterio, terror y elementos fantásticos.

También habrá espacio para el true crime y la investigación periodística, con especial atención a los casos que afectan a los más jóvenes. El festival explorará, además, los cruces entre crimen, misterio y romantasy, un género que combina fantasía y romance y que cuenta con una creciente presencia de jóvenes autoras españolas.

La dimensión internacional será otro de los puntos fuertes. Entre los invitados destaca Mai Jia, uno de los escritores chinos contemporáneos con mayor proyección internacional y considerado un renovador de la novela de espionaje y suspense en su país. Su presencia permitirá acercar al público otras tradiciones literarias y nuevas formas de abordar la intriga.

La programación incluirá asimismo encuentros con autores nacionales e internacionales que compaginan la novela negra con la literatura infantil y juvenil, así como actividades participativas, entre ellas una propuesta para jugar con el Gremio de Aventureros de Getafe.

Literatura, participación y compromiso social

Getafe Negro mantiene su apuesta por acercar la lectura y la creación literaria a públicos diversos. El XIX Concurso de Microrrelatos, abierto hasta el 19 de octubre y dedicado este año a Stephen King, ofrece un premio de 400 euros, además de cursos de escritura. La iniciativa invita a los participantes a condensar el suspense, el terror y la sorpresa en historias breves, siguiendo la tradición de uno de los formatos más adecuados para experimentar con el género.

El festival reforzará también su relación con los institutos de educación secundaria de Getafe y con la comunidad universitaria, con el objetivo de incorporar a nuevos lectores y fomentar el pensamiento crítico a través de la literatura.

El compromiso social tendrá su espacio mediante la colaboración con la sección más joven de la Asociación Española Contra el Cáncer, vinculada al voluntariado hospitalario de Oncología Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Esta vertiente solidaria amplía el alcance de una programación que no se limita al entretenimiento, sino que utiliza la cultura como punto de encuentro y reflexión colectiva.

Getafe y Madrid, escenarios del misterio

Las actividades se desarrollarán principalmente en tres espacios emblemáticos de Getafe: el Espacio Mercado, el Centro de Poesía José Hierro y el Teatro Federico García Lorca. A ellos se sumarán distintas sedes de Madrid capital, entre ellas el Auditorio Mutua Madrileña, ampliando el alcance territorial del festival.

Con casi dos semanas de encuentros, homenajes, teatro, exposiciones y propuestas participativas, Getafe Negro vuelve a reivindicar la vitalidad de la novela policiaca y su capacidad para dialogar con los grandes temas de nuestro tiempo. El crimen, el miedo, la corrupción, los conflictos sociales y los dilemas morales seguirán siendo materia literaria, pero también una vía para comprender mejor el mundo que nos rodea.

Veterano por trayectoria, pero renovado en sus propuestas, el festival afronta su XIX edición con el propósito de atraer tanto a los lectores habituales como a quienes quieran descubrir las múltiples posibilidades del género negro.

La programación completa, con horarios, actividades y localizaciones, puede consultarse en la web oficial: https://getafenegro.com/.