Los Reyes presidirán el próximo jueves, 15 de octubre, en Barcelona la entrega de la 75ª edición del Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros para la obra ganadora.

El galardón, al que pueden presentarse autores que presenten novelas originales, inéditas y escritas en castellano, ha alcanzado este año una participación histórica, con un total de 1.424 obras procedentes de todo el mundo, según el Grupo Planeta.

Más de la mitad de las obras recibidas (778) proceden de España, aunque también destacan los manuscritos de América del Sur (383) y América del Norte (151).

El Premio Planeta de Novela 2026 mantendrá este año su dotación económica de 1.000.000 de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

El fallo del jurado se dará a conocer el 15 de octubre en la Fira de Barcelona, en el transcurso de la tradicional cena literaria en la que se conmemorará además el 75º aniversario del premio.

El jurado encargado de evaluar las obras está integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, a los que se suman este año Paloma Sánchez-Garnica y Javier Sierra.

En la edición 2025, el Premio Planeta recayó en el escritor español Juan del Val por la novela Vera, una historia de amor, protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y empieza una relación con un hombre más joven para reencontrar su ansiada libertad.