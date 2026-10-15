Isabel Allende gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba'

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves por la noche el 75 Premio Planeta de Novela, dotado con 1 millón de euros, con La hora antes del alba, una continuación cronológica de La casa de los espíritus.

Lo ha anunciado el jurado en la gala de entrega del Premio Planeta que este año se celebra en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, en una velada literaria presidida por los Reyes.

La novela, que Allende presentó como Los que faltan y el seudónimo Luz Ventura, cuenta cómo, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, una joven regresa embarazada a la casa familiar.

Isabel Allende nació en Perú y se crio en Chile, es autora de libros como Eva Luna, Paula, La isla bajo el mar, además de La casa de los espíritus, que este año ha contado con una adaptación como serie.

Ha recibido una quincena de doctorados honoris causa, fue incluida en el California Hall of Fame y ha sido galardonada en premios como los PEN Literary Awards o los Anisfield-Wolf; en 2014 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2018 la National Book Foundation le otorgó su medalla por la contribución a las letras americanas.

La novela finalista del Planeta es 'La añoranza', del escritor y guionista valenciano Sergio Hernández, en la que narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado.