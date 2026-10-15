'Los pequeños gigantes de la lectura' despierta el amor por los libros en los escolares

Fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas resulta clave para la formación de personas autónomas, críticas y curiosas. Con este objetivo nació la iniciativa Los pequeños gigantes de la lectura. Una propuesta educativa consolidada gracias a su exitosa manera de combinar aprendizaje, creatividad y diversión con una fórmula participativa y experimental.

Coordinado por la empresa de innovación cultural Palimpsesto, se trata de un proyecto dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria que incluye diversas actividades para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y el espíritu crítico.

El programa llega a su quinta edición tras el éxito de la convocatoria anterior, en la que participaron más de 20.000 escolares de toda España. Su cometido cobra especial relevancia en un contexto de preocupación por los resultados de comprensión lectora reflejados en el informe PISA, y pone de manifiesto el potencial de las propuestas lúdicas para estimular el interés por la lectura y reforzar las competencias lingüísticas desde la infancia.

Leer, compartir y aprender jugando

La actividad central del programa es un juego de lectura en voz alta. Su dinámica es sencilla: cada participante dispone de tres minutos para leer un fragmento de un libro ante sus compañeros. En la primera fase, celebrada en cada centro educativo, los alumnos de 4º de Primaria leen ante estudiantes de 5º y 6º que actúan como jurado.

Esta experiencia permite trabajar la entonación, el ritmo, la pronunciación y la capacidad de transmitir emociones a través de las palabras. Además, escuchar a otros compañeros contribuye a descubrir nuevas historias, compartir gustos literarios y entender la lectura como una actividad colectiva.

El programa se completa con un concurso de vídeos que invita a los escolares a descubrir cómo se hace un libro. A través de esta actividad, los participantes conocen la cadena de valor del sector editorial y comprenden que detrás de cada publicación existe un proceso creativo e industrial en el que intervienen autores, ilustradores, editores, traductores, correctores, distribuidores y libreros, entre otros profesionales.

El encuentro con los autores, una experiencia enriquecedora

Uno de los elementos más destacados de Los pequeños gigantes de la lectura es el contacto directo con escritores de literatura infantil y juvenil. Las visitas de los autores a los colegios permiten a los estudiantes conocer de primera mano el proceso creativo y establecer una relación cercana con quienes dan vida a sus historias.

Por tercer año consecutivo, el escritor de literatura infantil y juvenil Santiago García-Clairac ejercerá como padrino del juego. Pero este vínculo alcanza su punto culminante en la gran final nacional, donde los finalistas suben al escenario acompañados por el autor del libro que van a leer.

La Feria del Libro de Madrid acogerá la gran final

Tras las distintas fases celebradas en los centros educativos y las finales autonómicas, el programa culminará en junio de 2027 con una gran final nacional en la Feria del Libro de Madrid, donde se reunirán los finalistas de todo el país.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el director de Palimpsesto, Carlos Alonso Pérez-Fajardo, confirma que "la idea parte de Magali Guerrero cuando era la agregada para el fomento de la literatura francesa en la Embajada de Francia en España". Explica que "ella estaba muy en contacto con las editoriales infantiles y juveniles, las cuales le trasladaban el problema de que cada día había menos lectores jóvenes, así como la competencia feroz con las pantallas". Prosigue exponiendo que "gracias a la experiencia de trabajar en Francia con el programa hermano que hay allí, titulado Los Pequeños Campeones de la Lectura, comentó el asunto con sus impulsores y estos mandaron una serie de premisas para poder adaptarlo a la idea española". A partir de ahí, "empezamos con un piloto muy chiquitito y después hicimos cuatro ediciones nacionales que han ido creciendo de manera exponencial". Remarca que "empezamos con cuatro comunidades autónomas y el año pasado participaron 13".

Francia, primer país invitado de honor

La quinta edición incorpora una novedad destacada: Francia será el primer país invitado de honor del proyecto. Esta colaboración permitirá que las clases participantes descubran durante el curso títulos y autores de la literatura infantil francesa.

La elección responde a la trayectoria de Francia en el desarrollo y la institucionalización de programas de educación artística y cultural. De hecho, las iniciativas francesas sirvieron de inspiración y apoyo para poner en marcha el proyecto español.

El hermanamiento cultural cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia en España y del Instituto Francés de España. Entre las actividades previstas destaca la participación del escritor francés Timothée de Fombelle en la final nacional.

Con esta nueva edición, Los pequeños gigantes de la lectura apuesta por demostrar que leer puede ser mucho más que una tarea escolar: una experiencia compartida que despierta la imaginación, fortalece las habilidades comunicativas y abre la puerta al conocimiento y al disfrute de los libros.

Inscripciones aún abiertas

El plazo de inscripción para la dinámica de lectura en voz alta y el concurso de vídeos permanecerá abierto hasta el viernes 23 de octubre. El profesorado de 4º de Primaria puede inscribir a sus clases a través de la web oficial, www.pequenosgigantesdelalectura.com.