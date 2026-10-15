Ambientada antes y después de un conflicto que dividió a los Estados Unidos de América, en la nueva y lujosa edición de Lo que el viento se llevó a manos de Reino de Cordelia, la legendaria obra de Margaret Mitchell luce renovada. El volumen que llega a las librerías españolas cuenta con ilustraciones a color de Fernando Vicente y una traducción fiel al texto original que, desde su primera aparición, ha gozado del fervor de millones de lectores en todo el mundo.

La novela fue, huelga decirlo, adaptada por David O. Selznick y la Metro-Goldwyn-Mayer en el gran clásico de la Edad de Oro de Hollywood protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable en un film de 238 minutos y ganador de un total de una decena de premios Oscar, incluyendo dos premios honoríficos.

Lo que el viento se llevó, la novela, también tuvo su merecidísimo Premio Pulitzer de 1937. La tortuosa historia de amor entre una dama sureña joven y caprichosa, Scarlett O'Hara, y un apuesto contrabandista cuyo cinismo oculta un evidente pragmatismo, Rhett Butler.

Tal y como afirman en la editorial, Susana Carral, con su maestría y calidad habituales, "le ha devuelto a la obra un brillo y una fidelidad al original inéditas en anteriores versiones, convirtiendo su lectura en una nueva y apasionante aventura".

La novela, ajena a los clichés que muchos aún mantienen sobre ella sin haberla leído, va mucho más allá: describe de forma minuciosa precisamente el racismo de la aristocrática sociedad esclavista del Sur, que se niega a perder sus rancios y viejos privilegios y rechaza modernizar e industrializar el país.

La oleada de corrección política de los últimos años fue más allá y logró que HBO decidiera retirar el film de la plataforma tras la muerte de George Floyd. Corría el año 2020 y más tarde fue reincorporada con cartelas que advertían de su supuesto contenido racista.

La edición de Reino de Cordelia se eleva a través de la obra del madrileño Fernando Vicente, pintor e ilustrador que colabora habitualmente en El País y Babelia y que ha ganado tres premios Award of Excellence de la Society for News Design. También destaca su aportación en otros volúmenes de Reino de Cordelia como su versión de Drácula y Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Vicente ha tomado prestados los rostros de la adaptación cinematográfica de Victor Fleming para narrar en imágenes a color y en blanco y negro ciertos episodios de la legendaria novela.

Del prólogo del editor

Reproducimos a continuación una sección del prólogo del editor, donde se abordan las críticas a Margaret Mitchell por su supuesta apología del esclavismo y el comentario razonado de ello.

Cuentan que durante una gala literaria celebrada en Estados Unidos, André Gide le preguntó a una tímida señora que se sentaba a su lado si también ella era escritora. La aludida dijo que sí, pero de un solo libro, lo que la alejaba en importancia del resto de sus compañeros de mesa. Intrigado, el Premio Nobel francés se interesó por el título de aquel único libro, y cuando le contestó que se trataba de Lo que el viento se llevó, Gide se puso en pie y le dedicó una cerrada ovación, rogando al resto de los comensales que secundaran el aplauso en homenaje a Margaret Mitchell.

[...] Se le ha criticado a Margaret Mitchell que en su novela los esclavos negros aparecen como seres infantiles que rechazan ser libres o, aún peor, mezquinos egoístas que pretenden arrebatar la escasa fortuna que les queda a sus antiguos amos. Pero ni todos están descritos con esos mismos patrones ni la autora pretendía adaptar la realidad social de los negros de la época a los deseos o intereses de la sociedad actual, radicalmente opuesta al racismo y a la desigualdad.

Otros inciden en el machismo de la novela, sin duda por no haberla leído. La única vez en que la autora rompe con la técnica del narrador omnisciente y asume la primera persona es para alzarse en contra de la discriminación femenina. La propia Scarlett, pese a ser cruelmente primaria —tal vez debido a su exigua formación—, se da cuenta de una «sorprendente» idea:

«Que una mujer puede llevar los negocios tan bien o mejor que un hombre. Una idea revolucionaria para Scarlett, que había sido criada en la tradición de que los hombres eran omniscientes y las mujeres poco inteligentes. Claro que ella había descubierto que eso no era del todo verdad, pero la agradable farsa continuaba aferrada a su cabeza. Nunca antes había expresado en voz alta semejante idea».

La madre de Margaret Mitchell, Maybelle, no solo educó a su hija en la igualdad entre géneros, sino que le transmitió la lucha en favor del sufragio femenino.