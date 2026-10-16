Penguin desea "todo lo mejor" a Isabel Allende tras la ruptura por el Planeta

El premio Planeta a Isabel Allende, dotado de un millón de euros, por una segunda parte de su obra más conocida, La casa de los espíritus, supone también una sonada ruptura editorial. La escritora chilena, de 84 años, había publicado siempre con Plaza & Janés, en una relación de cuarenta años. Ahora, su nueva obra cambia de sello.

Desde Penguin Random House, el sello que engloba a Plaza & Janés, han deseado este viernes "todo lo mejor" a Allende como ganadora del 75 Premio Planeta de Novela. "Respetamos plenamente las decisiones que toman nuestros autores y sus agentes sobre su trayectoria editorial y, en este caso, no podemos sino desearle a Isabel todo lo mejor", han señalado a Europa Press fuentes de la editorial.

Para Penguin Random House, ha sido un "enorme orgullo acompañar durante más de cuatro décadas la trayectoria literaria de Isabel Allende, una autora que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo".

"Una parte muy importante de su historia editorial está también ligada a la nuestra, y nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años y de haber contribuido a que su obra ocupe el lugar que merece en la literatura en español", han subrayado.

Sus lectores, afirman, pueden seguir disfrutando en la actualidad de "una extensa obra publicada en Plaza & Janés y Debolsillo, desde La casa de los espíritus, con la que comenzó su carrera literaria a principios de los ochenta publicándola en Plaza & Janés, hasta títulos recientes como Mi nombre es Emilia del Valle y La palabra mágica".

Isabel Allende se hizo con el premio con La hora antes del alba, una continuación cronológica de La casa de los espíritus. La novela se presentó al premio titulada como Los que faltan y el seudónimo Luz Ventura. Cuenta cómo, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, una joven regresa embarazada a la casa familiar.