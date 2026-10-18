En esta entrevista concedida a Libertad Digital, Nuria Ibáñez repasa el legado eterno de su padre, el inolvidable creador de Mortadelo y Filemón, con motivo de la publicación del libro Un país en viñetas, una obra que recopila y analiza la trayectoria y la sátira social del dibujante a lo largo de casi siete detacadas décadas de historia de España.

P: ¿Cómo ha sido colaborar con Antoni Guiral, que hizo los textos, y qué te parece el resultado?

R: Me parece fantástico. Toni es un gran experto en cómic y en mi padre; es una biblioteca y una enciclopedia andante. Lo sabe todo de él y del cómic en general, o sea que un honor, porque la recopilación que ha hecho en el libro es brutal. Es complicadísimo sintetizar en unas páginas toda la historia de mi padre a lo largo de casi 70 años, así que ha hecho un trabajazo enorme.

P: Y este volumen en concreto, Un país en viñetas, ¿qué crees que aporta diferente a los anteriores que ha habido en los últimos años, muchas veces de los mismos autores, para analizar la obra de Ibáñez?

R: Es un libro en un formato diferente, más grande, y es un homenaje claro a mi padre ahora que ya no está. Es un resumen de cómo él nos veía en todos los ámbitos: desde la historia, la política, la burocracia, la religión... A nivel de sociedad, cómo éramos en familia, nuestra picaresca, nuestra manera de ser de los españoles y de nuestro país visto en sus viñetas, pero sobre todo muy gráfico. Más que aportar textos y estudios escritos, es una recopilación dificilísima porque son muchísimas viñetas para concretar temas que nos reflejan.

Portada de Un país en viñetas (Bruguera)

P: El libro va recorriendo varios temas y, de hecho, Mortadelo y Filemón y otras obras de Ibáñez abundaban en temas sociales: alcohol, burocracia, corrupción... ¿Os visteis reflejados vosotros como familia en los tebeos? ¿Y cómo era Francisco Ibáñez en las tertulias políticas de casa, si las había?

R: A la familia nos retrató poquísimo. Hay una historieta de hace muchísimos años en la que salíamos mi hermana y yo de pequeñas, cuando él estaba dibujando como siempre en el tablero esclavizado, y nosotras llorando y berreando... Nos quería echar de casa y decía... Encima queríamos leer Zipi y Zape en vez de Mortadelo. Y mi madre: "Me voy a ir de casa, me voy a ir de casa". Aparte de eso, retrataba a la familia en general: la familia Trapisonda era un buen ejemplo de lo que era una familia en los años 60, que además tuvo la censura política porque el marido quedaba en un mal papel y mandaba la mujer, y lo tuvo que cambiar por dos hermanos que vivían con los sobrinos. De esta manera quedaba un poco reflejado más lo que en aquel tiempo la familia tenía que ser. Y en casa, de política realmente hablaba poco, lo dejaba todo para los álbumes, para la sátira y el sarcasmo con que retrataba a todos los partidos políticos: inicialmente de una manera más superflua, sin caricaturizar a un político en concreto, y luego ya con nombres y caras que todos reconocíamos, tanto a la derecha como a la izquierda, sin dejar títere con cabeza. Nos permitía, tanto en casa como fuera, reírnos de este mundillo político que nos toca vivir. Son historietas que actualmente son igual de actuales. La que sale ahora del libro del inédito sobre el trébol de seguridad es un claro ejemplo de historieta del año 85 que hoy en día es actualísima.

P: Tú has asumido la responsabilidad de preservar y difundir la obra de tu padre. ¿Qué decisiones concretas has tomado sobre lo que nos queda por ver?

R: Lo dije desde el primer momento, porque mi padre parecía eterno, siempre tendríamos a Ibáñez, siempre tendríamos el siguiente álbum… Y como fue tan repentino, nos quedamos sin respiración al principio: qué va a pasar, qué vamos a leer, quién continuará, habrá otros dibujantes... Pero necesitamos continuar leyendo Mortadelo y Filemón. Fue como una situación de alarma en la que enseguida dijimos: "No, continuaremos leyendo a Ibáñez, Ibáñez no se acaba aquí". Tenemos muchísimas historietas. Nos habíamos centrado cuando él estaba en vida en esperar la siguiente historieta que publicaría, pero realmente a lo largo de su historia profesional había escrito cientos de historietas; más de 200 historietas largas solo de Mortadelo y Filemón, y luego del resto de personajes. Así que la decisión desde el primer momento, mía en particular que asumí el cargo de velar por el legado, fue continuar publicando. Mantener en librería lo que ya está publicado —las historietas más recientes o las más icónicas que siempre están en librería, como El sulfato atómico o 13, Rue del Percebe—, pero además continuar reeditando parte de toda su obra, con la ambición de que llegue toda la obra de nuevo a librerías, tanto en álbumes como en reediciones especiales como es la colección que iniciamos el año pasado de Ibáñez Mítico. Además de republicar una historieta que hacía tiempo que no se veía en librerías, explica a través de expertos en cómic como Antoni Guiral o Jordi Canyissà la historia detrás de esa historieta en cada caso, que son muy interesantes y aportan algo más al lector. Es volver a leer o descubrir una historieta de hace muchos años y verla desde otro punto de vista, porque te aporta más información sobre Ibáñez y sobre aquel momento. Además incluye originales, que son preciosos e importantísimos; para la familia y para mí creo que es un plus que el público pueda ver los originales a tinta tal como mi padre los entregaba en la editorial.

P: Eso respecto a títulos que ya están ahí, pero ¿habéis valorado, como se hizo temporalmente en Zipi y Zape (durante un periodo lo cogieron Cera y Ramis), que se aborden nuevas historias con otros autores y los personajes de él?

R: En principio no, porque en el caso de mi padre, además del dibujo, él era el responsable del guion. Encontrar a la vez un dibujante y un guionista que tenga la misma chispa, el sarcasmo y todo lo que englobaba es complicado. Quizás existe esa persona que lo aúne todo, o un guionista y un dibujante que puedan abarcarlo y crear una obra nueva de la misma calidad, pero realmente por lo que apostamos es por publicar lo que tenemos. Por suerte, como tenemos abundante material de mi padre, tenemos publicaciones para muchísimo tiempo. Solo el trabajo de reeditar lo que hace muchísimos años que no se puede comprar ni adquirir en ninguna librería (a no ser que sea de segunda mano en alguna web), nos parecía más importante que aventurarnos a crear historietas nuevas que a lo mejor no lleguen al nivel ni capten el mismo tipo de humor que tenía. Así que nos pareció mucho más interesante reeditar obra, aportar un poco de contexto de esas obras y enseñar originales que aporten valor.

Francisco Ibáñez en 2015 | Cordon Press

P: ¿Hasta qué punto era tu padre consciente de estar haciendo una crónica satírica del país o simplemente le salía de dentro?

R: Yo creo que con el tiempo, en los últimos años, ya veía que estaba influyendo en parte de la sociedad y retratándola, sobre todo con los álbumes de política que tuvieron una repercusión enorme. Pero no creo que dibujara para quedar para la posteridad o como una crítica satírica de la sociedad. Su objetivo era hacernos reír. Y en aquel momento, si nos hacían reír las cuestiones que sucedían en ese mismo instante, pues era un tema para sus álbumes. Recuerda que editaba de tres a cuatro álbumes anuales, así que la actualidad entraba dentro de sus historietas casi siempre, pero como un mecanismo y un medio para hacernos reír, no para hacer una crónica de la sociedad y mucho menos que fuera motivo de análisis y de estudio en un futuro.

P: ¿Cómo consideras que en la cultura española han tratado a un personaje tan indomesticable como Ibáñez, que repartía para todos los lados?

R: Yo creo que lo han tratado bien. No siempre ha sido reconocido como se supone que un dibujante de su nivel tendría que haber sido premiado, pero en conjunto a él le daba absolutamente igual. Siempre su reconocimiento más preciado y más querido fue el del público, así que todo lo que fueran premios o reconocimientos institucionales a su trabajo eran un extra. Él se quedó siempre con su idea de que el éxito total venía de una cola interminable en una firma de personas que vinieran con su álbum para tener un autógrafo. El resto era un premio añadido, bienvenido, pero nunca criticó que a nivel institucional o político faltara algún premio o reconocimiento.

P: De entre todos los insultos que hemos aprendido en los tebeos (berzotas, burricalvo, merluzo, bestiajo...), ¿tienes alguno favorito, alguno que te parezca útil en tu vida cotidiana?

R: En la vida cotidiana no, pero los que utilizamos todos: batracio, percebe, ¡rayos!, eres un cacho merluzo... En broma con los amigos, en casa a los hijos les acabas transmitiendo y riendo, y es un guiño siempre al humor de él. Y me dicen: "Es que eres hija de tu padre".

P: Dijiste que quedan muchos armarios por abrir con obras de tu padre. ¿Qué nos queda por ver?

R: Yo continúo abriendo armarios; ya sé que es el deseo de todo el mundo. Encontré el inédito el año pasado y no sé si voy a encontrar alguna obra larga otra vez, porque en él era inaudito no publicar algo que había creado. Eso fue una historieta que por las circunstancias de aquel momento quedó parada en un cajón y nunca vio la luz, y la familia lo desconocíamos. Así que no sé si me voy a encontrar otra obra larga. Me iré encontrando alguna cosita que vamos a ir publicando, pero historias largas, ojalá. Todavía no he abierto todos los cajones y no cierro la puerta, pero me parece muy difícil.

P: Ojalá que sí. Añado yo como fan, no como periodista. Ibáñez practicaba un humor que no tenía muchas líneas rojas, pero me imagino que debía de poner el límite en algún sitio, sobre todo teniendo en cuenta que hay veces que el humor en los últimos tiempos se ha vuelto diferente, distinto al de hace 40 años.

R: Hace muchísimos años, cuando él empezó en el 57 en plena posguerra, la dictadura tenía su censura y tanto él como el resto de dibujantes tenían que vigilar por las palabras que ponían. No se podía poner un insulto tal cual, de ahí viene toda esta jerga de ¡rayos!, percebe, batracio, calaveras, cerdos y todo lo que te puedas imaginar para no decir un insulto explícito. Y luego las relaciones o la aparición de señoras voluptuosas o relaciones familiares (como te decía de la familia Trapisonda) que no podían dar esa imagen en aquellos tiempos. Y como bien dices, todo ha ido derivando hasta estos últimos tiempos en que quizás hay una censura más explícita que no hace tantos años sobre multitud de temas. Lo que pasa es que él, como ya llevaba décadas tratando cualquier tema de una manera sarcástica pero simpática, creo que nunca tuvo líneas rojas. Creo que se metió con todos los políticos, con la Iglesia y habló de 50.000 temas un poco espinosos, como podría ser también la droga, y nunca tuvo ninguna barrera ni una censura que le dijera: "No, Ibáñez, te has pasado, quita estas páginas". No, al revés. Eso no quiere decir que a partir de ahora, tal como están las cosas, en algún tema pudiera tener alguna observación, pero lo dudo, porque a lo largo de su carrera e incluso en los últimos años pudo hablar de todo sin ningún impedimento. Quizás porque al relacionar humor de cualquier tema e Ibáñez, automáticamente te venía la sonrisa y dabas por bueno todo el sarcasmo que imponía en todas sus historietas.

P: Si tuvieras una sola historieta que elegir para alguien que nunca ha leído a Ibáñez, ¿cuál escogerías?

R: Esto es dificilísimo porque hay tantas en tantas épocas que es difícil. Pero a uno que no ha leído a Ibáñez, empezaríamos por los icónicos, los primeros: El sulfato atómico sería de obligada lectura. Y continuaría con cualquiera de las historietas que tenemos más actuales. Por ejemplo, una que a él le encantaba dibujar animales, como los dinosaurios, o alguna más política como Elecciones. Son diferentes etapas de su vida profesional que reflejan cómo ha ido evolucionando, y que seguro engancharían a un lector que empezara ahora mismo a conocer o a meterse en el mundo Ibáñez.