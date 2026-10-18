Bellísimo es el Salón de los Espejos del Teatro Calderón de la Barca de Valladolid. Allí se han reunido un grupo de amigos para conversar sobre el liberalismo de la Generación del 27. Uno de los participantes lanzó tres comentarios intempestivos para estimular el debate y las coincidencias. Soltó tres puyazos para avivar a uno de los morlacos de la cultura literaria del siglo veinte. Primero, es necesario rescatar de las garras de los profesionales de la política la utilización torticera de la obra poética de ese grupo literario. Segundo, debe desideologizarse a este grupo poético con un riguroso análisis filosófico de sus poéticas. Y, tercero, es menester desmitificar a este grupo literario para entender una etapa de la historia de España.

Sospecho que esas consideraciones seguirán siendo tan filosóficas en el futuro como lo son en nuestro inmediato pasado y en el presente. Seguirán siendo intempestivas. Universales. Seguramente, irresolubles a no ser que se creen otros mitos más exquisitos y delicados. Eso sí, tales problemáticos asuntos pueden plantearse con un poco más de decencia hoy que ayer, aunque nadie crea que serán resueltos de la noche a la mañana, entre otros motivos, porque en España la literatura, o mejor, el mundo de la metáfora, ha conseguido velar la historia. Por desgracia, tengo la sensación de que están ganando quienes pretenden estudiar la historia por la literatura, cuando la cosa debería ser al revés. ¿Cómo vamos a despolitizar, desideologizar y despolitizar, por ejemplo, a un poeta que durante una buena parte de su vida y de su obra pretendió todo lo contrario? Imposible. Eso es como pretender resocializar, reeducar, a quien jamás se socializó. Eso es arar en el mar. Piensen, por ejemplo, en Rafael Alberti, miembro relevante del G-27; creo que, si el poeta del Puerto de Santa María pudiera levantarse de su tumba, aplaudiría con entusiasmo la reunión que en el mes de mayo pasado tuvieron tres ministros -de Cultura, Exteriores y Memoria Histórica- del Gobierno de Pedro Sánchez, en el Círculo de Bellas Artes, para preparar mil aquelarres sobre el centenario de la Generación del 27, naturalmente, para cantar las bondades del régimen sanchista.

Se trata, en efecto, de poner la poesía al servicio del poder. O sea, diría Alberti, del Pueblo y todas esas zarandajas que se inventaron los comunistas de la URSS. ¿Poesía Social? ¡Quia! Engañifas, cuentecitos malos, en fin, mentiras para ocultar la genuina poesía que no requiere de adjetivos calificativos. Después del viaje de Alberti a la URSS, fueron varios de sus coetáneos los que consideraron que había dejado de hacer poesía. Quizá era loable su producción literaria, pero no era poesía. No había arte. Federico García Lorca fue así de duro con Alberti, aunque más tarde matizara esa declaración. Comparten muchos y buenísimos creadores el parecer de García Lorca, pero nadie puede negarle a Alberti, al primer Alberti dicen los enteraos, al de Marinero en tierra, ese que llevaba una carta de Juan Ramón Jiménez a modo de prólogo, ser una extraordinaria obra de arte. El libro obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1925… Y qué decir de Sobre los ángeles (1929)… Es uno de los poemarios más bellos de la lírica española de todos los tiempos.

¡Paraíso perdido!

Perdido por buscarte,

yo, sin luz para siempre.

En fin, algún día alguien recordará que, en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón de Valladolid, se reunieron un grupo de amigos para elevar el nivel de la conversación sobre la Generación del 27, o sea para rescatar de las pezuñas de los poderosos a la poesía. Sus intenciones eran buenas, pero yo dudo mucho de sus resultados. La G-27 seguirá siendo pasto de manipulación de los políticos… Ahora bien, quienes estuvimos en ese encuentro nos lo pasamos muy bien, y rendimos pleitesía y culto a la amistad. Un grupo de amigos celebramos a otro grupo que no se entiende sin un valor fundante de la existencia feliz: la Amistad. Al fin, Jorge Guillén, poeta grandioso y culto del 27, tenía toda la razón:

Los Amigos.

"Nadie más. El resto es selva.

¡Humanos, libres, lentamente ociosos!

Un amor que no jura ni promete

Reunirá a unos hombres en el aire,

Con el aire salvándose. Palabras

Quieren, sólo palabras y una orilla:

Esos recodos verdes frente al verde

Sereno, claro, general del río.

¡Cómo resbalarán sobre las horas

La vacación, el alma, los tesoros!"