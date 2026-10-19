Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024, sobre 'Un hombre de honor': "El concepto de honor es profundamente ambiguo"

La escritora Paloma Sánchez-Garnica presentó su nueva novela, Un hombre de honor, en una entrevista con Jaume Sagalés y Lucía Prieto en Kilómetro Cero, de esRadio, el 19 de octubre de 2026. Sagalés la presentó así: "Ella es Premio Planeta del año 24, además ha estado en muchas otras, también finalista del año 21. Es una gran escritora, es Paloma Sánchez-Garnica y hoy nos trae su nueva novela editada por Planeta, 'Un hombre de honor'". Prieto la describió como una de las escritoras más leídas del país.

El libro es, según explicó Prieto, una novela de suspense que nos va a trasladar al Nueva York de finales de los años 60, una época importante para Estados Unidos, de muchos cambios, en una ciudad con el rumor de la mafia rondando el ambiente neoyorquino.

Un país con dos frentes abiertos

La autora describió el contexto histórico en el que transcurre la trama. Estados Unidos "tenía una guerra abierta al otro lado del mundo [...] que estaba perdiendo, aunque no se lo decía a la población norteamericana", señaló. A eso se sumaban las protestas contra esa guerra, que esa guerra de Vietnam y las luchas por los derechos civiles de la población negra.

Sánchez-Garnica recordó también los magnicidios de aquellos años. Mencionó el asesinato de Martin Luther King en abril, que según dijo dejó sin referente a una amplia parte de la población, y el de Robert Francis Kennedy, "que dejó bastante descolocado al Partido Demócrata".

El punto de partida: un artículo sobre el condenado

Sagalés le preguntó si la novela nació de leer un artículo sobre el único condenado por ese atentado. La autora lo confirmó y explicó lo que le sorprendió: "no sabía que estaba vivo y mucho menos que estaba todavía [...] en prisión". Añadió que el condenado no es inocente y que, aunque dice que disparó, sostiene "que no recuerda nada".

A partir de ahí empezó a documentarse. Según contó, "fui consciente de las irregularidades [...] en la investigación, la manipulación de pruebas, de las declaraciones [...] de los testigos que no encajaban con la versión oficial". En ese proceso, explicó, "me asaltó el tema del proyecto MK Ultra", y pensó: "Bueno, aquí puedo tener una novela".

Nicole, una periodista sin firma

La protagonista es Nicole, una mujer joven que, según la autora, pertenece a la generación que fue un poco la consecuencia de la obra de Betty Friedan, La mística de la feminidad, y que cuestiona el modelo de esposa y madre perfecta impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. "Y ella quiere construir su propia identidad al margen de ser madre y esposa, quiere ser periodista, pero el periodismo en esa época estaba en manos de los hombres", explicó.

Sánchez-Garnica pidió leer al personaje con la mentalidad de la época. "Ella tiene normalizado que a pesar de hacer ella la investigación, a pesar de hacer ella [...] prácticamente todo el trabajo, incluso escribir el artículo, al final la firma [...] es de su compañero", señaló. Es otro personaje, Frank, quien la anima a reclamar su trabajo: "No permitas que [...] se aprovechen de tu trabajo, tú eres una gran periodista". La autora matizó que era complicado cambiar las cosas en ese momento.

Las dos caras del honor

Prieto le preguntó por la palabra que da título al libro. "[...] el concepto de honor es profundamente ambiguo y aquí en esta novela se ve.", respondió la escritora. Por un lado están los hombres de honor de la mafia, "los hombres de honor que pasaban a formar parte de una organización mafiosa a través de un ritual, perdían su libertad individual", pero ganaban un sentimiento de pertenencia y protección.

La autora explicó que muchos de ellos no se planteaban dedicarse toda la vida al crimen: "salían de la miseria, era una forma de pasar a un [...] espacio de respeto". A cambio aceptaban códigos que no se discutían, como "la omertá, que significaba [...] no colaborar con las autoridades, guardar silencio de todo lo que se hacía dentro de la organización, resolver los problemas dentro de la organización y no traicionar".

En el otro extremo sitúa a los personajes que encarnan el honor entendido como la voluntad de mantener unos principios intactos, y lo que cada uno está dispuesto a sacrificar por ello. Son, en palabras de la autora, esas dos caras de la moneda.

De Harlem en 1991 a Harlem hoy

Sobre la ciudad que retrata, Sánchez-Garnica recordó su primer viaje. "la primera vez que estuve en Nueva York fue en el 91 [...] y conocí Harlem dentro de un coche con un guía [...] sin poderme bajar porque era un [...] barrio sin ley", contó. Les advirtieron: "Es una visita de riesgo".

Hace un año volvió para recorrer los escenarios de la novela y encontró otro barrio: "Harlem es un barrio más, [...] es un barrio por el que se puede pasear, que hay cafeterías". Según dijo, en Nueva York "hay barrios que antes eran bohemios y ahora son de yupis".

Un reto fuera de su terreno

Prieto le preguntó si había disfrutado escribiéndola. La respuesta fue directa: "Pues ha sido una pesadilla.". La autora explicó que meterse en la mentalidad de la mafia le supuso un esfuerzo y que hilar la trama tuvo momentos complicados. "Pero ha sido un reto esta novela para mí, además he salido un poco de mi zona de confort", añadió.

El final del proceso lo marcó su editora, que le dijo: "Paloma, ya no puedes cambiar más". Entonces, recordó, pensó: "[...] estoy contenta, estoy satisfecha de lo que [...] he hecho". De Nueva York se queda con una imagen: "la misma ciudad despersonalizada pero con mucha personalidad".