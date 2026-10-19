Rosa Belmonte y Emilia Landaluce presentan 'Corazón de sílex', una novela sobre la sumisión química y el periodismo

Las escritoras Rosa Belmonte y Emilia Landaluce han presentado su nueva novela, Corazón de sílex, durante una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio. En una conversación con Federico Jiménez Losantos, Isabel González y Paloma Barrientos, las autoras han desgranado las claves de una historia que recupera a personajes de sus anteriores libros y aborda un asunto especialmente delicado: la sumisión química y los abusos sexuales.

La novela, ambientada entre Francia y España, vuelve a situar en el centro de la trama a Socorro, una periodista que compagina sus investigaciones con una vida sentimental marcada por los desencantos. Sin embargo, esta nueva entrega incorpora un trasfondo más dramático, inspirado en casos reales que han conmocionado a la opinión pública europea, especialmente el de Gisèle Pelicot.

Durante la entrevista, Belmonte ha explicado que el proceso de escritura coincidió con la aparición de nuevos casos de agresiones sexuales mediante sumisión química. La escritora ha señalado que, mientras trabajaban en la novela, se iban conociendo episodios similares en distintos países europeos, una circunstancia que reforzó su interés por abordar esta cuestión.

La autora ha reconocido que uno de los aspectos que más les ha llamado la atención es la conducta de quienes recurren a estas prácticas. "No sé en qué están pensando los hombres", ha afirmado Belmonte, antes de reflexionar sobre la frecuencia con la que aparecen este tipo de sucesos: "Pero es que se da tantas veces que ya llama la atención".

Los abusos sexuales y sus consecuencias

La conversación también ha abordado las dificultades que plantea la legislación española en materia de delitos sexuales. Landaluce se ha mostrado especialmente crítica con las leyes de violencia de género y del solo sí es sí, al considerar que una reducción de las garantías procesales puede perjudicar tanto a los acusados como a las víctimas.

"Cuantas menos garantías tenga el acusado, menos garantías tiene la víctima", ha sostenido la escritora. En este sentido, ha advertido de que esta situación resulta "muy peligroso" y ha relacionado el problema con la existencia de denuncias falsas y de agresiones que nunca llegan a denunciarse.

Belmonte, por su parte, ha reflexionado sobre el silencio que rodea a numerosos episodios de violencia sexual. "Yo creo que casi todas las mujeres conocemos a alguien que haya sido agredida sexualmente", ha asegurado, antes de señalar una contradicción que considera significativa: "Sin embargo, los hombres no te dicen que tienen un amigo que es un agresor sexual".

Otro de los asuntos tratados ha sido la influencia de la pornografía en las relaciones entre los jóvenes. Belmonte ha lamentado que algunos adolescentes aprendan sobre sexualidad a través de estos contenidos y "piensen que eso es la naturalidad en el sexo".

Una novela sobre el mundo de los periódicos

Más allá de su trama criminal, Corazón de sílex conserva uno de los elementos característicos de las novelas de Belmonte y Landaluce: el retrato del oficio periodístico y de quienes trabajan en las redacciones.

Paloma Barrientos ha destacado durante la entrevista que había reconocido situaciones y perfiles habituales en los medios de comunicación, desde responsables poco competentes hasta familiares de directivos que encuentran acomodo en las empresas.

Belmonte ha explicado que esa dimensión profesional es fundamental para entender sus libros. "Nosotras procuramos que sea una novela de periodismo o de periódicos", ha señalado, reivindicando una forma de entender la profesión vinculada al conocimiento profundo de la actualidad y al funcionamiento de las redacciones.

En este contexto, las escritoras han defendido la importancia de leer los periódicos completos, una costumbre que consideran cada vez menos frecuente. "Un periódico de principio a fin se ve en la edición impresa. Un periódico de principio a fin no se ve en una web porque no tiene fin", ha explicado Belmonte.

Landaluce ha añadido que ese modelo permite distinguir mejor la relevancia de las informaciones y mantenerse alejado del ruido que generan las redes sociales y los comentarios de los usuarios.

¿Habrá una cuarta entrega?

La nueva novela también permite recuperar a varios personajes secundarios que han acompañado a Socorro en sus anteriores aventuras. Durante la conversación, Jiménez Losantos ha destacado especialmente la evolución de Pincho, a quien ha definido como uno de los personajes que más gana protagonismo en esta entrega.

Por su parte, Isabel González ha considerado que Corazón de sílex es posiblemente la novela más seria y dramática de las tres, aunque mantiene los personajes y las situaciones personales que caracterizan el universo creado por ambas escritoras.

Respecto a la posibilidad de continuar la serie con una cuarta entrega, Belmonte no ha querido comprometerse. "No lo sé. De momento no, no sé. Según mercado", ha respondido, dejando abierta la puerta a nuevas aventuras de Socorro en función de la acogida de esta última publicación.