Este miércoles, 21 de octubre, a las 19:00 horas se presenta en Madrid, en la Fundación Universitaria Española (Alcalá, 93), una nueva edición a cargo de José María Marco del clásico El jardín de los frailes de Manuel Azaña (1880-1940). El libro está disponible en formato físico y electrónico.

En la presentación intervendrán José María Marco, responsable del estudio, el historiador Roberto Villa, catedrático de Historia, y Javier Huerta, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense.

El último presidente de la Segunda República escribió El jardín de los frailes en los años 1920. Vio la luz por partes en la revista La Pluma entre septiembre de 1921 y junio de 1922 y como libro en 1927. Su amigo y luego cuñado Cipriano de Rivas Cherif le animó a escribir los recuerdos de su paso entre 1893 y 1898 por el Colegio de Estudios Superiores María Cristina, ubicado en un edificio anexo al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y que regentaban monjes agustinos. Rodean las fachadas sur y este del monumento estos magníficos jardines por los que paseó un adolescente Azaña.

En estos parajes extraordinarios había una universidad privada y católica a la que acudía la élite de la Monarquía constitucional de tiempos de Alfonso XIII, esos que luego gobernarían en España en los años 30. Era un establecimiento caro: costaba 1.500 pesetas por curso. En esta nueva edición Marco publica las normas que regían el lugar, desde la vestimenta hasta el uso de cubertería de plata. Azaña fue porque quiso, seguramente por ser el trampolín a oportunidades sociales y políticas futuras.

Azaña escribe El jardín de los frailes, un libro de extrema exigencia estilística, a modo de ensayo memorialístico, confesional, con un protagonista sin nombre, lo que "pretende ser un símbolo de una generación fracasada: aquella que no supo traer la democracia a España antes de la dictadura de Primo de Rivera", recuerda la editorial. Azaña muestra un país "que desde 1876 abandonó el liberalismo en manos de frailes y militares, y, supuestamente, acabó con él". El libro es un relato psicológico e intelectual sobre la educación, la religión, la crisis de fe y a la vez la fascinación estética por la tradición, y la forja de la propia personalidad.

Azaña es el artífice de la política de persecución religiosa de la Segunda República, por lo que el ensayo funciona como germen resentido y rencoroso de lo que luego sería un verdadero drama para los católicos españoles. Uno de los episodios más trágicos es el asesinato en 1936 en Paracuellos del Jarama de más de sesenta agustinos que fueron tutores de Azaña y por los que se niega a interceder. Incluso, cuando uno de los supervivientes le informa de lo sucedido, el presidente se muestra indolente y culpa a las víctimas de lo ocurrido.

José María Marco es el mayor especialista en Azaña del mundo. Entre sus libros están La inteligencia republicana. Manuel Azaña, 1897-1930 (1988), La creación de sí mismo (1991), El fondo de la nada. Biografía de Manuel Azaña (1991), Manuel Azaña. El mito sin máscaras (2022) o la obra dramática, La velada del Pardo.