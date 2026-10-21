Un poema cada día para Ayuso, "diosa entre nosotros"

El pasado sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subió una fotografía a Instagram para celebrar su 48 cumpleaños. Aparecía con un ramo con rosas negras, blancas y una única rosa roja en el centro, junto al texto: "Mi mejor regalo de cumpleaños: Ceuta". Las flores, de hecho, se corresponden con los colores de la bandera de la ciudad autónoma.

Ayuso recibió un aluvión de felicitaciones. Hay quien fue más allá y quiso celebrar junto a ella no solo el día de su nacimiento, sino cada día del año. Carlos Escartín ha publicado el poemario Vida de Isabel Díaz Ayuso, 366 poemas, uno para cada día, que comienzan el 17 de octubre, día de su cumpleaños. "Los poemas la acompañan en su infancia, su formación, sus viajes y en sus años de servicio a Madrid, hasta llegar a su apoteosis, y cuentan su relación con el entorno y la naturaleza", sostiene el autor.

"A Isabel, diosa entre nosotros", reza la dedicatoria.

Así, por ejemplo, "Palabras" es el poema del 26 de octubre.

"Desde niña te enamoraste de las palabras.

No como adorno, sino como herramienta, como fuego:

las coleccionabas en secreto,

mariposas de tinta que aún no sabían volar,

las suaves, las duras, las que abrazan por completo (...)"

"Lucía" para el 13 de diciembre:

"Es el día de la luz: Santa Lucía. En el corazón más negro del invierno,

cuando la noche

es larga como su oscuridad,

la Iglesia enciende un nombre que es promesa, Lucía, la que trae al mundo claridad.

Y algo tienes tú de esa santa temprana,

esa costumbre de encender una lámpara

en la hora más cerrada de la noche,

de recordarle al que duda, al que se rinde,

que la luz late, que es solo un broche. (…)"

Otros poemas dedicados a la presidenta madrileña se titulan "Trópico", "Quién eres", "Faro", "Lavanda" o "Reina", que comienza así:

"Ya casi eres reina,

aunque nadie te hubiera coronado.

Lo eras por dentro, en la manera de llevarte,

en cómo entrabas, en cómo mirabas,

en ese porte que no se aprende en ningún sitio

y que traen puesto, de nacimiento, los que reinan. (…)"

Este peculiar poemario firmado por Carlos Escartín está disponible en Amazon.