Emilia Landaluce, coautora de 'Corazón de sílex' con Rosa Belmonte: "Todo nos lo hemos inventado, pero nada es mentira"

Rosa Belmonte y Emilia Landaluce presentaron su nueva novela, Corazón de sílex, en el programa En Casa de Herrero, de esRadio. La novela aborda cuestiones como la sumisión química, los crímenes sexuales y el periodismo, sin abandonar a los personajes que han acompañado a las autoras en las entregas anteriores.

La relación entre los personajes de ficción y las personas reales vuelve a estar presente en esta tercera entrega. Al igual que ocurrió con La mala víctima, algunos lectores han tratado de identificar a quienes podrían esconderse detrás de los protagonistas, que reaparecen en las distintas novelas de la saga.

Belmonte reconoció que "puede haber algún personaje del que utilicemos frases suyas", aunque advirtió de que otros que "parecían más evidentes no se parecen en nada a las personas" con las que supuestamente se les relacionaba. Landaluce resumió el planteamiento de ambas con una frase: "Todo nos lo hemos inventado, pero nada es mentira".

Las autoras también defendieron la base real de los sucesos que aparecen en el libro. "Todos los casos que sacamos son verdad", afirmó Landaluce, antes de que Belmonte introdujera un matiz: "Salvo uno". La propia Landaluce precisó que se refería al caso principal.

Durante la conversación, Herrero aseguró haber identificado a Rodolfo Martín Villa en algún momento del relato. Landaluce respondió que ese mismo martes había quedado a comer percebes con él.

El caso Pelicot como punto de partida

La sumisión química constituye uno de los ejes de Corazón de sílex. El caso Pelicot fue uno de los acontecimientos que inspiraron a las autoras, hasta el punto de que Belmonte reconoció que "Pelicot es una cosa que te sacude de tal manera". A partir de ahí, explicó, "la primera persona que pensamos es en Socorro", una de las protagonistas de la saga.

La actualidad también fue incorporándose a la trama durante el proceso de escritura. "De pronto salía el Pelicot alemán o el Pelicot sueco", recordó Belmonte, que explicó que ambas se preguntaban: "¿Cómo es posible que esto esté tan extendido?". Se refería a los casos de maridos que "drogaban a las mujeres para que otros hombres las violaran".

Las escritoras también reflexionaron sobre la relación entre estos sucesos y la vida cotidiana. Landaluce sostuvo que "los crímenes son una mínima parte", mientras que Belmonte apuntó que "en general los sucesos son una excepción dentro de la vida normal, aunque nos parezca que se repiten".

En este contexto, Landaluce se refirió también a lo que calificó como "el bulo este de los pinchazos" en discotecas y opinó que "es imposible que te droguen así". A su juicio, el riesgo es diferente cuando se introduce alguna sustancia en una bebida o en la comida: "Otra cosa es que te pongan algo en la bebida o la comida".

De la redacción a las casas de Francia

Aunque buena parte de la historia transcurre en Francia, el periodismo continúa ocupando un lugar importante en la novela. Los personajes se mueven por el campo francés, Toulouse o París, pero la vida de la redacción sigue formando parte de la trama. "Se sigue contando qué está pasando en la redacción", explicó Belmonte.

La ambientación también dio lugar a algunas precisiones sobre los escenarios franceses. Ante las referencias a los châteaux, Belmonte puntualizó que "es casa buena, no château" y recordó que, aunque los personajes visiten Chambord, "Chambord es un sitio que se visita", no un lugar donde se vive.

La narración incorpora, además, acontecimientos históricos y saltos temporales. "Vamos a la Transición", señaló Belmonte. Landaluce explicó que la actualidad se va filtrando en la historia a medida que trabajan: "Nos van pasando las cosas mientras vamos escribiendo". En ocasiones, esa coincidencia con el calendario les lleva a reparar en efemérides como el aniversario de Franco.

Menos novela negra

Corazón de sílex presenta una diferencia respecto a las dos entregas anteriores: no parte de un crimen que los protagonistas deban resolver. Belmonte recordó que La mala víctima, publicada en 2023 según precisó durante la entrevista, fue calificada como novela negra, una etiqueta que ella misma se tomaba con humor: "Bromeaba con que era azul marino".

La escritora explicó que el interés de ambas siempre ha estado más en las circunstancias que rodean a los crímenes que en la investigación para descubrir al culpable. "Siempre era lo que había alrededor del crimen más que el crimen en sí mismo o descubrir al asesino", afirmó. Por eso, fue tajante al definir su relación con el género: "Nosotras no somos escritoras de novela negra".

Frente a esa etiqueta, Belmonte defendió el atractivo de su profesión: "El periodismo mola más".

Escribir a cuatro manos

El proceso de escritura de la novela no estuvo exento de dificultades. Belmonte reconoció que "hubo un momento en que lo abandonamos", porque ambas "nos desanimamos". Pese a ello, destacó la libertad que encuentran en la ficción, donde "podemos hacer lo que queramos con los personajes".

Esa libertad convive con una dinámica de trabajo basada en la crítica mutua. Las dos escritoras revisan sus propuestas con franqueza y no dudan en señalarse cuando consideran que algo no funciona, con comentarios como "pero esto es irreal" o "esto es una catetada".

Landaluce explicó que empezaron a escribir ficción juntas porque "nos lo pasamos muy bien trabajando juntas", una experiencia que habían dejado de compartir en ABC. Belmonte añadió otro motivo: "Abandonar nuestra letrilla diaria".

La acusación de misandria también apareció en este contexto. Landaluce recurrió a la opinión de su madre, a quien describió como una mujer "que es muy de sus hijos hombres" y que, sin embargo, no ha considerado que la novela tenga ese carácter: el libro "no le ha parecido misándrico".

¿Habrá cuarta entrega?

Las autoras no descartan continuar la saga, aunque por el momento no tienen previsto escribir una cuarta novela. Belmonte destacó el atractivo de sus protagonistas, especialmente de Socorro, Pincho y Pila: "Tanto Socorro como Pincho y Pila son unos personajes muy atractivos".

Herrero, que contó que había leído el libro en dos días, destacó que el desenlace deja abierta la incógnita sobre lo que sucede con la madre de Socorro. Belmonte reconoció que "se deja un poco abierto".

Por ahora, las escritoras no han decidido si retomarán la historia. "No sabemos, no tenemos planes, igual que no teníamos planes a la hora de escribir" las anteriores novelas, concluyó Belmonte.