Muere a los 74 años el escritor Ryu Murakami, autor de 'Azul casi transparente'

El panorama cultural japonés despide a una de sus voces más transgresoras y singulares. El novelista y cineasta Ryu Murakami ha fallecido en su domicilio a los 74 años, según confirmó la editorial Gentosha a través de un comunicado. Las exequias se celebraron en la más estricta intimidad familiar, poniendo fin a una trayectoria de cinco décadas consagrada a diseccionar las contradicciones morales de su nación.

Nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, Murakami irrumpió con fuerza en el panorama literario en 1976 con su primera novela, Azul casi transparente, redactada mientras cursaba estudios en la Universidad de Arte de Musashino. Con apenas 24 años, aquel debut descarnado sobre las drogas y el desarraigo juvenil le valió el prestigioso premio Akutagawa, el máximo galardón de las letras niponas para autores noveles.

A menudo diferenciado del también célebre novelista Haruki Murakami —con quien únicamente compartía apellido y ningún vínculo familiar—, Ryu Murakami se caracterizó por su estilo incisivo, centrado en los márgenes urbanos, la violencia y las tensiones psicológicas. Obras fundamentales de su bibliografía como Los chicos de las taquillas (1980), Piercing (1994) o Sopa de miso (1997) retrataron sin contemplaciones la desorientación existencial y la soledad en las metrópolis modernas, convirtiéndose en títulos de culto internacional traducidos a decenas de lenguas.

El impacto de su desaparición ha alcanzado a las instituciones públicas. El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, valoró la trascendencia de su legado durante una comparecencia de prensa: "Ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa". Kihara remarcó asimismo que el autor nipón fue un creador "que no dejó de plantear interrogantes" cuya obra perdurará en la memoria de los lectores.

Más allá de su labor narrativa, Murakami trasladó con frecuencia su universo creativo a la gran pantalla, dirigiendo adaptaciones cinematográficas de sus propios textos. En fechas recientes, el interés renovado por las letras asiáticas impulsó en España la recuperación de títulos clave como Sopa de miso, publicada de nuevo en 2024 por el sello independiente Malastierras tras casi dos décadas fuera de las librerías españolas.