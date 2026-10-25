Julio Seoane, profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá y uno de los grandes conocedores de la obra del marqués de Sade, analizó en el programa En casa de Herrero, de esRadio, la figura de la mujer que acompañó al escritor durante casi tres décadas. Preguntado por si la marquesa de Sade era sumisa, machista o masoquista, Seoane respondió: "Y lo que hay que decir es que nadie sabe qué era".

Con motivo de la llegada a las librerías españolas de una biografía sobre la marquesa de Sade, obra de la ya fallecida biógrafa y traductora británica Margaret Crosland —que por primera vez ha sido traducida al castellano— el experto contó algunas claves en esRadio. Durante la entrevista, Herrero recordó que la marquesa permaneció durante 27 años al lado de su marido, 14 de ellos entre rejas, y que le dio tres hijos. Pese a las continuas infidelidades del marqués, ella siempre le fue leal, le cuidó y le protegió.

Educada para ser buena esposa

Renée Pélagie de Montreuil, como se llamaba la marquesa, había recibido la educación propia de muchas jóvenes de su época, preparadas para ser mujeres decentes y buenas esposas. Según repasó un reportaje de Lorena López Lobo en el programa, de niña se formó en un convento, donde aprendió rezo, modales y recato. Cuando cumplió 21 años, sus padres le propusieron un matrimonio de conveniencia y ella no protestó.

El acuerdo respondía también a una lógica económica. Sade estaba arruinado y tenía una pésima reputación, mientras que los Montreuil, aunque no tenían sangre azul, sí disponían de mucho dinero. Sin embargo, el primer escándalo no tardó en llegar: cinco meses después de la boda, el marqués fue arrestado tras la denuncia de una mendiga. Renée y su madre empeñaron parte de sus joyas para comprar el silencio de la víctima y sacarlo de la cárcel.

Más adelante, el marqués llegó a fugarse a Italia con la hermana pequeña de su mujer, un affaire que Renée también le perdonó. Durante los años de encierro, ambos mantuvieron una correspondencia constante y utilizaron tinta invisible para evitar que sus cartas fueran descubiertas. Ella llegó a vender la plata, pedir préstamos y mudarse a un frío convento al quedarse arruinada.

¿Una mujer sumisa?

Para Seoane, la primera impresión que puede generar la figura de Renée no resiste necesariamente un análisis más profundo. Aunque lo primero que viene a la cabeza es que era una mujer sumisa, el profesor considera que su comportamiento invita a cuestionar esa imagen. A su juicio, no debía de serlo tanto cuando se las apañaba para seducir a unos, convencer a otros y arreglárselas para hacerle llegar al marqués todo lo que necesitaba en prisión.

El especialista insistió en que la personalidad de la marquesa sigue siendo un enigma. "De hecho, por eso se han escrito algunas obras sobre ella, no muchas", señaló, antes de añadir que "es imposible saber qué era" y que se trata de "la actitud más extraña que uno puede echarse a la cara".

¿Amor u obligación conyugal?

La incógnita sobre la actitud de Renée también afecta a los motivos que la llevaron a permanecer junto a su marido durante tantos años. Herrero planteó si actuaba por amor o porque entendía que protegerlo era una obligación conyugal. Seoane reconoció su inclinación personal: "Personalmente soy muy ñoño y siempre he apostado porque estaba enamorada".

Sin embargo, las cartas del marqués dificultan esa interpretación. "Pero después de leer las cartas que le escribe Sade es muy difícil estar enamorado cuando continuamente te están tratando mal de una forma grosera", explicó el profesor. También destacó las exigencias del escritor y el vocabulario que empleaba para dirigirse a su esposa: "Las exigencias que tenía el marqués con ella y el vocabulario que usaba hay que estar […] estúpidamente enamorado para hacer eso. Y la mujer no debía ser estúpida o me gustaría pensarlo que no lo era".

Lo que sabía de las prácticas del marqués

Otro de los interrogantes que rodean a Renée es si conocía o compartía las aficiones sexuales de su marido. Seoane matizó lo que sugiere la biografía recién traducida al castellano. Reconoció que "en el libro este que se ha traducido se deja traslucir que quizás ella participara", pero sostuvo que no lo hacía y recordó que en más de una ocasión escribió a su madre para decirle que "abominaba de esas prácticas".

"Seguramente las conocía porque las conocía toda Francia, por lo menos todo París, pero en cualquier caso no participaba en ellas", aseguró el especialista, que se mostró convencido de que la marquesa no tomaba parte en ellas.

Por qué lo dejó tras la Revolución

El final del matrimonio constituye otro de los grandes interrogantes de la vida de Renée. Según el reportaje, tras la caída del Antiguo Régimen y el triunfo de la Revolución Francesa, Sade quedó en libertad, pero su esposa se negó a recibirlo y pidió la separación matrimonial. A partir de entonces, no volverían a verse.

Herrero planteó la posibilidad de que Renée quisiera distanciarse de un aristócrata en plena Revolución, una explicación que Seoane descartó como principal motivo. "Yo creo que se agotó la paciencia, realmente", afirmó. El profesor recordó que la suegra del marqués le decía continuamente a su hija que no podía seguir en aquella situación y que los propios hijos del matrimonio también le advertían: "no puedes seguir con nuestro padre". Pese a ello, "Bueno, ella siguió".

Seoane tampoco considera convincente la explicación política, ya que Sade estaba mal visto por los revolucionarios, aunque llegó a estar "en una sección revolucionaria con los sans-culottes". Con todo, dejó abierta la posibilidad de que el desenlace permanezca sin una explicación definitiva: "Es bonito dejarlo en el misterio quizás".

Una biografía con pocas fuentes

La falta de documentación constituye uno de los principales obstáculos para reconstruir la vida de la marquesa. Preguntado por si existen fuentes suficientes para elaborar una biografía canónica sobre ella, Seoane fue tajante: "No, no lo hay, no".

El profesor explicó que tanto la obra de Crosland como otra biografía publicada en el año 14 por Pauvert se apoyan en cartas que, en su mayoría, fueron escritas por Sade. La documentación sobre Renée es mucho más limitada, una circunstancia que dificulta conocer con certeza sus motivaciones y su personalidad. Sobre esta carencia, Seoane concluyó: "No hay documentación, realmente no hay documentación".