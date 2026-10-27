Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras Españolas 2026

El escritor Enrique Vila-Matas, autor de Historia abreviada de la literatura portátil (1985), Bartleby y compañía (2000), El mal de Montano (2002) o París no se acaba nunca (2003), ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente al año 2026. El jurado ha elegido al autor por "su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de
Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria".
El jurado ha señalado que Enrique Vila-Matas "encarna de manera
magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo
particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y
entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que
dialoga con la tradición mientras la reinventa. Al convertir la duda en método y
la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la
inteligencia y del placer".
El premiado cuenta con otros galardones destacados como el Premio Ciudad de Barcelona, el Prix du Meilleur Livre Étranger en Francia y el Fernando Aguirre-Libralire. Además, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en 2006 y en 2013 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia.
Cuestionamiento de la autoridad
Además, el jurado ha manifestado que "su cuestionamiento de la autoridad
narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la
ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos. Su obra
sustenta un proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas,
que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego
ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad
personal y el porvenir de la escritura".
Por último, el jurado ha expresado que "su creación, profundamente filosófica,
poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual
y dialoga con la de otros autores -inconformistas y arriesgados, capaces de
enfrentarse al fracaso en una especie de abismo propio-, erigiendo con ello todo
un canon particular que nos conecta de forma imperecedera con los valores más
esenciales de lo humano. Maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos
frentes, Vila-Matas es un autor inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y
pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más
reconocidos en el panorama internacional".
El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 50.000 euros. La pasada edición reconoció a María Victoria Atencia, uniéndose a
una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Manuel Rivas,
Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino
Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga.