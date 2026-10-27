Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras Españolas 2026

El escritor Enrique Vila-Matas, autor de Historia abreviada de la literatura portátil (1985), Bartleby y compañía (2000), El mal de Montano (2002) o París no se acaba nunca (2003), ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, correspondiente al año 2026. El jurado ha elegido al autor por "su influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de

Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria".

El jurado ha señalado que Enrique Vila-Matas "encarna de manera

magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo

particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y

entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que

dialoga con la tradición mientras la reinventa. Al convertir la duda en método y

la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la

inteligencia y del placer".

El premiado cuenta con otros galardones destacados como el Premio Ciudad de Barcelona, el Prix du Meilleur Livre Étranger en Francia y el Fernando Aguirre-Libralire. Además, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor francesa en 2006 y en 2013 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia.

Cuestionamiento de la autoridad

Además, el jurado ha manifestado que "su cuestionamiento de la autoridad

narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la

ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos. Su obra

sustenta un proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas,

que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego

ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad

personal y el porvenir de la escritura".

Por último, el jurado ha expresado que "su creación, profundamente filosófica,

poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual

y dialoga con la de otros autores -inconformistas y arriesgados, capaces de

enfrentarse al fracaso en una especie de abismo propio-, erigiendo con ello todo

un canon particular que nos conecta de forma imperecedera con los valores más

esenciales de lo humano. Maestro del quiebro y especialista en abrir nuevos

frentes, Vila-Matas es un autor inclasificable y sorprendente, cuya agudeza y

pasión por la literatura le han llevado a ser uno de nuestros autores más

reconocidos en el panorama internacional".

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 50.000 euros. La pasada edición reconoció a María Victoria Atencia, uniéndose a

una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Manuel Rivas,

Cristina Fernández Cubas, Luis Landero, Rosa Montero, José María Merino

Sánchez, Luis Mateo Díez, Francisca Aguirre o Bernardo Atxaga.