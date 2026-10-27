Eslava Galán: "En un tiempo, sin darnos cuenta, Marruecos habrá tomado Ceuta y Melilla"

"La Guerra Fría nunca se ha desconvocado", defiende el prolífico historiador y divulgador Juan Eslava Galán, que desglosa en su último libro las claves geopolíticas de un mundo que, a su juicio, no ha dejado de rearmarse ni de librar contiendas ideológicas y comerciales desde la caída del bloque soviético. En La Guerra Fría contada para escépticos (Planeta) narra, con su característico humor y sarcasmo, cómo Churchill y Stalin configuraron el mundo en los dos bloques que lo iban a definir hasta hoy.

Aunque el libro no llega a ocuparse de la invasión de Ceuta por parte de miles de inmigrantes vivida este verano, sí que analiza "lo nuestro con Marruecos" y más concretamente, cómo afectó la Guerra Fría a la relación entre ambos países y cómo es ahora. "Marruecos no disimula su pretensión de Ceuta y Melilla, y aguarda con paciencia el momento en que pueda hacerse con ellas mediante otra Marcha Verde", escribe Eslava Galán. Preguntado sobre este asunto, añade: "Probablemente dentro de un tiempo se inventen un tipo de cosoberanía, la población musulmana irá subiendo y la cristiana reduciéndose, y al final, sin darnos cuenta, habrán tomado esas dos plazas".

De Trump, avisa, no debemos esperar nada: "Cuando Estados Unidos tuvo su independencia, el primer país que lo reconoció y firmó un tratado de amistad fue Marruecos. Es un protectorado de Estados Unidos y en cualquier conflicto, incluso con España, Estados Unidos se pondrá del lado de Marruecos". El escritor se atreve a presagiar el futuro: "Marruecos y Egipto van a ser países representativos del resto de África. A Estados Unidos le interesa más ser amigo de Marruecos que nuestro, porque a nosotros ya nos tiene ganados".

El espejo de la Guerra Fría

En esta nueva era, los viejos imperios ceden terreno mientras otros reordenan el paso. "Se ha incorporado China y pronto se incorporarán también la India y Brasil. Mientras los demás países piensan en el mañana, China ya piensa en pasado mañana. En cualquier caso, todo va a ser una continuación con otros métodos de la Guerra Fría".

Aunque se define como optimista, cree que "estamos viviendo una época que se parece mucho a la decadencia del Imperio Romano, solo que aquello ocurrió en tres siglos aproximadamente y nosotros lo vamos a vivir en 50 años". Y gran parte la tienen los "políticos de derechas y de izquierdas, que no pueden hacer una controversia ideológica dado que les flojean las ideas, y entonces tienen que servirse de cosas muy simples como eslóganes".

Hoy en día, sostiene el historiador, continúa la guerra, pero con otras armas. "Todos los países, y especialmente Rusia están fabricando fake news. Recomiendo ver El mago del Kremlin porque hace un buen análisis de cómo se filtra una noticia falsa y cómo se intenta descomponer a un gobierno. Parte de lo que vivimos en Europa proviene precisamente de una acción secreta de Putin".

El comunismo, una religión moderna

El autor dice entender la atracción que provoca el comunismo —"en la teoría"— y cómo fue capaz de seducir a numerosos intelectuales de todo el mundo. "El comunismo es una religión moderna y ha intentado extenderse", resume. "La gente le es fiel y fanática, a pesar de que la historia demuestra que los países con régimen comunista han fracasado. Pongo por caso la guerra de Vietnam: ganó Vietnam del Norte, que era el comunista, arrolló a Vietnam del Sur en cuanto los americanos se fueron, y se instituyó un régimen comunista. Hubo hambrunas terribles hasta que decidieron hacerse capitalistas; ahora tienen una economía boyante, han plantado café y son un país rico".

Los afines al comunismo han contado históricamente con grandes informantes. "Los soviéticos han tenido la ventaja de que mucha gente se ofrecía para espiar gratis por ideología —recordemos a los cinco de Cambridge—. En Estados Unidos, había gente que, por convicción comunista, colaboraba con la Unión Soviética", recuerda Eslava Galán.

"La caída del comunismo fue muy humillante para la población rusa, que estaba orgullosa de hitos como la carrera espacial", sentencia.

Franco

El tablero internacional posterior a 1945 dejó a España en una posición vulnerable. Sin embargo, el estallido de la Guerra Fría le otorgó una inesperada tabla de salvación. "Franco fue uno de los que se aprovechó de la Guerra Fría", apunta Eslava Galán. "Churchill defendió a Franco. Entre otras cosas, porque Franco había ayudado con su neutralidad a los americanos y a los ingleses cuando desembarcaron en África para empezar la guerra y abrir un frente por aquí. Además, respaldaba intereses británicos cruciales, como los mineros", apunta.

"Franco cedió soberanía española —que todavía la tenemos medio cedida a Estados Unidos— a cambio del reconocimiento internacional. A partir de entonces entramos en la ONU y España se incorporó como un país normal a todo el concierto de las naciones. También coincidió con que en ese año se hizo el trato con el Vaticano, el Concordato, que diplomáticamente nos ayudó mucho a parecer normales", asegura.