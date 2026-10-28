Javier Benegas, autor de 'La ideología invisible', sobre el estado del bienestar: "Esto no se sostiene"

Javier Benegas, autor de La ideología invisible, sostuvo en la tertulia de La Trinchera de Llamas, el programa de Manuel Llamas en esRadio, que el estado del bienestar europeo ha llegado a su límite. "Esto no se sostiene", resumió en la emisión del 25 de octubre de 2026. Compartió mesa con Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective, y con Unai Cano, redactor de La Gaceta.

El asunto salió al hilo de las protestas en Francia. Llamas comentó que "estamos asistiendo al derrumbe del estado del bienestar europeo" y recordó que Benegas había escrito sobre ello. El autor desarrolla esa tesis en un artículo publicado en Disidente con el título 'Las cinco razones de por qué Europa se hunde'.

Francia y el peso del gasto público

El presentador citó a Francia como ejemplo y situó su gasto público en el 60 % del PIB. Benegas le corrigió: "El 57%". A su juicio, el problema de fondo es el "gasto brutal casi ya, digamos, terminal de Francia, es el 57% y está creciendo".

Benegas rechazó la idea de que las protestas respondan a una falta de recursos para lo social. "En las políticas sociales, se gasta una barbaridad. De hecho, el problema es que no queda para nada más", explicó.

Cuánto se queda el Estado de cada nómina

El segundo argumento de Benegas fue la presión fiscal sobre el trabajo. "La gente se está empobreciendo a marchas forzadas", aseguró antes de recurrir al ejemplo que recoge en su artículo. Tomó como referencia el coste laboral total de un trabajador, no el sueldo neto.

Según su cálculo, en los años sesenta el trabajador se quedaba con 62 o 63 euros de cada 100 en el bolsillo, mientras que ahora "el Estado se queda con 54 euros de tu nómina". Benegas no precisó a qué país ni a qué fuente se refieren esas cifras. Cuando Llamas apuntó que eso supone más de la mitad, el autor añadió: "Tú vives con los restos".

Muchos jóvenes y pocos jubilados

La tercera pata de su razonamiento fue la demografía. Benegas sostuvo que el sistema funcionó mientras hubo una pirámide de población favorable: "cuando se sostenía, pues había mucha gente joven, había muchísima gente joven y muy poquitos viejos".

A continuación dio una proporción de 100 personas en edad de trabajar por cada 32 jubilados. Primero pareció presentarla como la situación de entonces, pero se corrigió de inmediato: "eso es lo que es ahora, que ya es catastrófico". Matizó también que esa cifra cuenta a toda la "gente en edad de trabajar, pero que igual no está trabajando". Su conclusión fue tajante: "Entonces, ¿quién sostiene esto? No se sostiene".

Un debate que nadie plantea en campaña

Para Benegas, el diagnóstico choca con un obstáculo político: ningún candidato quiere formularlo. Según explicó, nadie puede presentarse a unas elecciones diciendo que "este aparato que tanto nos gusta que se llama estado de bienestar, amigos, esto hay que darle una vuelta pero de arriba a abajo, esto no hay quien lo aguante".

El autor cree que esa omisión impide a los ciudadanos relacionar su malestar con la causa. Señaló que "los políticos te distraen, te distraen con otras cosas" y puso ejemplos: "Hablamos del tema de la vivienda por separado, como si fuera un tema que va por ahí, o el coste de la vida por el otro, o el precio de la energía pues es otro problema que ya veremos". A su juicio, "nadie lo dice de forma conjunta", y por eso "la gente se siente frustrada".

Las cartas de la posguerra

Más adelante, Benegas volvió sobre el origen del modelo. Lo describió como "una trampa perfecta". El sistema europeo, explicó, "surgió de la posguerra y que tenía unas condiciones muy favorables para funcionar, nos dieron en una sola mano una cantidad de cartas favorables extraordinarias, pero eran coyunturales, no iban a durar siempre".

El error, según su análisis, fue tratar esa coyuntura como algo definitivo. Los políticos, dijo, "han construido algo y dicen: 'No, no, esto va a ser permanente'", y a los ciudadanos "nos han educado diciéndonos que este modelo es indiscutible". Hoy, añadió, "estamos atrapados en un agotamiento de un modelo que ya las condiciones hacen que sea insostenible".

Benegas aclaró que su propuesta no consiste en desmantelar la protección social. "Esto no se trata de mandar a la gente a la indigencia y dejar que mueran en las calles", precisó. Planteó, en cambio, separar lo que puede financiarse de lo que no, porque, en su opinión, el sistema actual no se puede sostener. Y lo resumió así: "O le damos una vuelta o esto acaba mal".