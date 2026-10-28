Paloma Sánchez-Garnica: "Hay intereses muy poderosos que están por encima de la verdad"

Paloma Sánchez-Garnica es una escritora bastante tenaz e inconformista. Tras ser finalista del Premio Planeta, volvió a presentarse al certamen con Victoria, resultando ganadora con esta novela con la que certificaba su dominio de la historia de Alemania del siglo XX. La enlazaba con el devenir de Estados Unidos en esas mismas fechas, el escenario elegido para su regreso, Un hombre de honor (Planeta). A través de la mirada de una joven periodista, la autora reflexiona sobre la desinformación, el machismo, el poder de la mafia y el peligro de dar la espalda a la política en el marco del convulso Nueva York de 1968.

"Es un escenario con una trascendencia fantástica para ubicar a los personajes. En Estados Unidos, el 68 fue un año muy convulso y muy magnético. La muerte del senador Robert Kennedy era una buena base para establecer la novela", cuenta la autora a Libertad Digital.

La polarización política convierte el país en una olla a presión. Cada vez más ciudadanos se empiezan a "cuestionar el papel que está haciendo Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, sin entender por qué siguen llevando a cientos de miles de jóvenes a ese infierno que ya conocen a través de la televisión". El cóctel se completa con el asesinato de Martin Luther King, que "provoca unas protestas violentísimas a lo largo y ancho de todo el país, excepto en el lugar donde da el mensaje Robert Kennedy. Él les pide que se vuelvan a sus casas y no hay protestas", explica.

"El asesinato de Robert Kennedy descoloca mucho al Partido Demócrata porque habría ganado en Chicago para ser candidato y seguramente habría llegado a ser presidente en noviembre. ¿Qué habría pasado si no hubiera muerto? Pues a lo mejor hubiera puesto sobre la mesa la verdad sobre el asesinato de su hermano y quizás alguien hubiera temido eso", considera la autora.

¿Saldrá algún día la verdad completa a la luz? "Tampoco cambiaría mucho más las cosas. Trump ha desclasificado información, pero hay parte de la documentación que no ha salido a la luz. Hay intereses muy poderosos, intereses que están por encima de la verdad. Y ahora, después de los años, tampoco cambia nada que sepamos realmente lo que pasó, quién disparó contra John Fitzgerald, quién mató a Robert Francis Kennedy…". Sin duda, ese terreno minado de incógnitas resulta un abono narrativo extraordinario. "No he pretendido en ningún momento hacer una novela sobre la investigación del asesinato, ni siquiera he planteado una teoría sobre una verdad demostrada de lo que pasó. Es un acontecimiento histórico que tiene muchas sombras, muchas dudas, muchos interrogantes, muchas manipulaciones, muchas pruebas destruidas. A partir de ese acontecimiento, pongo a los personajes y que cada uno busque la respuesta", aclara.

Las sombras del crimen organizado

En este escenario, entra en juego otro actor omnipresente: "La sociedad americana sabía que existía la mafia, pero no sabía cómo era hasta la declaración de Joe Valachi en el Senado en 1963, que puso al descubierto toda la organización: las cinco familias que controlaban todo, qué clase de negocios hacían, cómo ejecutaban los asesinatos... Lo controlaban todo: los sindicatos, los puertos, las basuras, los taxis, absolutamente todo. Era una sombra a la que no se podía acceder legalmente porque no había instrumentos. Se detenía a sus soldados, pero no a los capos".

De ahí emerge la polisemia del título de su obra, Un hombre de honor: "Cuando entrabas en la organización, pasabas por un ritual y te convertías en un hombre de honor. Era un sentimiento de pertenencia, de formar parte de algo y de salir de la miseria, de poder tener un medio de vida, de poder obtener dinero. Era una forma de vida, una manera de estar en el mundo. El honor para ellos era una carga de obediencia, de silencio y de sometimiento a unas reglas que nadie estaba dispuesto a cuestionar porque le podía costar la vida a él y a sus seres queridos".

Dinero, poder o miedo: ¿qué corrompe más? Sánchez-Garnica considera que "alguien que tiene poder es muy corrompible porque vienen otros que le plantean y le marcan un camino", al igual que el miedo: "Te extorsionan y por miedo haces lo que se te pide. Lo fácil es decir 'no, yo no traiciono mis principios', pero seguramente, si me viera en la tesitura, me guardaría mis principios en el bolsillo y pensaría más en no hacer daño a los seres a los que quiero".

Viene un gobierno de lobos

Los paralelismos entre aquella fractura social y la polarización del siglo XXI son inevitables, aunque "las circunstancias son muy diferentes". "Trump no se puede comparar con nada, pero hay cuestiones de candente actualidad.¿Quién ostenta el poder realmente?, ¿quién controla la información?, ¿qué límites tiene el Estado?, ¿qué consecuencias tiene la corrupción institucional? Y, sobre todo, ¿qué pasa cuando la población deja de confiar en las instituciones? Eso es peligroso y eso está candente. También ocurrió a finales de los 60 y por eso lemas como el que enarboló Nixon de 'Ley y orden' triunfaron".

La escritora Paloma Sánchez-Garnica, en Nueva York. | Javier Ocaña

Entonces y ahora se debatía sobre la importancia de ganar el relato frente a la verdad, una discusión en la que los medios de comunicación entran de lleno. La escritora apela al deber ético de la prensa y la responsabilidad de la ciudadanía: "La prensa tiene que ser incómoda, siempre. Tiene que cuestionar el poder y tiene sobre todo que intentar sacar a la luz lo que el poder quiere ocultar. Y la información, si es incómoda, algo tiene. La responsabilidad fundamental es dar una información contrastada. También está la responsabilidad de la población, de los ciudadanos, de aprender a cribar, a no quedarnos con el titular que nos encaja bien. Tenemos que tener un pensamiento crítico, porque si no nos aborregamos y nos convertimos en ovejas, y entonces viene un gobierno de lobos, como decía Murrow".

La protagonista

De hecho, la protagonista de la historia es periodista. Nicole es "una chica de veintitrés años de una familia totalmente estructurada, católica, con vida segura y confortable", con un novio de toda la vida que "juguetea con las drogas, algo normal por entonces". Empieza a cuestionarse el papel de la mujer como madre y esposa como único medio para la realización personal: "Quiere trabajar, es periodista, pero de forma sutil a las mujeres se las dejaba en una sección más femenina como familia, sociedad, belleza... Cualquier tema trascendental o de interés se le atribuía a un hombre, aunque ella estuviera mucho más preparada. El acceso a las fuentes era muy complicado para una mujer y la promoción no existía".

"Lo que pretende ella —y muchas de su generación— era construirse, construir su propia identidad al margen de ser madre y ser esposa, sin renunciar a ello. Ella no renuncia, pero primero quiere realizarse profesionalmente de otra manera a como lo ha hecho su madre, porque al final ve a su madre y su madre es una mujer aburrida, no feliz; tiene la vida resuelta, es una vida segura, no le falta de nada, pero es una mujer aburrida. Y yo me siento muy identificada con eso, por la generación de la que vengo".