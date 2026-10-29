Alberto Angela, paleontólogo: "César tenía la mirada de George Clooney y el físico de Clint Eastwood"

El paleontólogo y naturalista italiano Alberto Angela se ha labrado una prestigiosa trayectoria gracias a su capacidad de fusionar una investigación académica sumamente rigurosa con un enfoque divulgativo enfocado al gran público. Visitó España para presentar César. La conquista de la eternidad (La Esfera de los Libros), un ensayo en el que aborda la campaña de las Galias como una gran aventura humana, política y militar.

Alberto Angela | Barbara Ledda

"Pocos personajes de la Antigüedad han ejercido tanta fascinación como César", defiende. "Fue un grandísimo político, cínico y feroz como lo eran todos en aquella época, un habilísimo general que casi nunca perdió. Además, dejó una obra maestra de la literatura que todos estudiamos en los colegios. Forjó las bases de la Europa actual. Europa nunca había conocido a un personaje como César", añade.

Inspirándose de manera directa en el De bello Gallico —la obra escrita por el propio César—, Angela reconstruye la conquista de la Galia combinando el ritmo de una gran novela de aventuras con los aportes de la arqueología, la antropología, la geografía y la historia. Sostiene que esta invasión cambió para siempre el destino de Roma y, por lo tanto, las raíces de Europa. Hizo que César "alcanzase simbólicamente la eternidad". "Empecé a hojear De bello Gallico, a leer algunos pasajes y descubrí un guion que ni siquiera Hollywood aceptaría", admite. Obviamente, admite que este texto tiene parte de propaganda, pero asegura que la base son hechos contrastados.

El resultado es una descripción de batallas sangrientas, marchas bajo la nieve, traiciones, intrigas políticas, incursiones en bosques misteriosos y santuarios macabros —que recuerdan al autor a Indiana Jones—, y que constatan que César libraba en realidad dos guerras simultáneas: una física y militar en los campos de la Galia, y otra feroz en la política de Roma. De hecho, compara su asesinato con el de Kennedy, en el que difícilmente sabremos la verdad. De hecho, se adentra en las complejas redes de lealtades y traiciones que marcaron su vida hasta el fatídico desenlace.

Los cimientos de Europa

El ensayo aborda la ética de la guerra y aquellas acciones que los estándares actuales calificarían de crímenes contra la humanidad. No fue una "figura idílica" y "sus campañas estuvieron marcadas por la dureza extrema de la guerra y la férrea ambición de poder". Sin embargo, en palabras de Alberto Angela, su legado forjó "los cimientos geopolíticos de lo que hoy entendemos como Europa".

El autor destaca cómo la desunión de los pueblos gálicos facilitó las maniobras estratégicas de un líder que supo explotar las debilidades del adversario.

Uno de los aspectos más vanguardistas de este lanzamiento son las reconstrucciones de rostros, indumentarias, escenas de batalla y detalles de la vida cotidiana desarrolladas mediante inteligencia artificial. La portada está ilustrada por un rostro "realista" del propio Julio César. Su investigación dibuja a un hombre de gran estatura para los cánones de la época, vanidoso, impecable en el vestir: "Era un hombre que tenía una mirada como la de George Clooney y tenía el físico de Clint Eastwood, de un hombre maduro. Le gustaba vestir bien, llevaba calzado rojo para que todos lo reconocieran incluso en la batalla. Iba sin casco, para que sus adversarios también supieran quién era".

Un alegato por la paz

Convertido en un rotundo éxito de ventas y número uno en Italia, César. La conquista de la eternidad encierra también una profunda reflexión aplicable a nuestros días. Su autor ha presentado expresamente la obra como un libro sobre la guerra, pero escrito contra la guerra, utilizando el conocimiento de los grandes conflictos de la Antigüedad para comprender el verdadero valor de la paz en el presente. "Este libro nos hace comprender una cosa: lo cruel y feroz que era la Europa del pasado y lo fundamental que es estar unidos en este período de geopolítica en el que nos encontramos, sin alianzas poderosas y con enemigos poderosos a nuestras puertas", defendió el autor.

"Nuestros políticos de hoy piensan en el presente, en conseguir votos. Son pocos los que miran al futuro y toman decisiones impopulares que den su fruto en el futuro. En la época romana había esclavitud, no existía la justicia que tenemos hoy, no podemos decir que fuera un mundo ideal. Ahora están volviendo las guerras a Europa, algo que me ha impactado mucho. César tiene muchos lados negativos, muy negativos. Corrompía a nivel político a los senadores, usaba el dinero público para corromper, no era una figura iluminada, pero se puede aprender de él", insiste.

Alberto Angela. César. La conquista de la eternidad. La Esfera de los Libros. Páginas: 648. Precio: 27,90 €