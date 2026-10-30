Marta Robles, sobre el periodismo: "Mucha gente no valora la información y se cree que tiene que ser gratis"

La periodista y escritora Marta Robles habló de la calidad de la información que circula por las redes sociales en una entrevista en Kilómetro Cero en esRadio, con Jaume Sagalés. Robles acudió al programa para presentar El anillo de Eloísa, de la editorial Almuzara, una novela que le ha valido el Premio de Novela Ateneo de Sevilla. "Estamos sobreinformados, pero de información poco valiosa", aseguró.

Mucha agua, poca potable

Robles reconoció las ventajas de la tecnología. "A los escritores, a los periodistas, a todos nos ha facilitado muchísimo la vida", admitió, y reconoció que las redes "ofrecen maravillas, pero son muy peligrosas" y que la primera razón es "por la información que proporcionan".

Para explicarlo recordó una frase que atribuyó a Iñaki Gabilondo, a quien dijo tener un enorme cariño y gran admiración. Según la citó de memoria, "igual que hay mucha agua en las inundaciones en las redes hay mucha información, pero poca potable". Robles la aplicó a la actualidad: "Hay mucha información, ¿pero cuál merece la pena, no? Pues eso es lo que nos pasa ahora".

Cuatro mujeres y un siglo

La novela, según la describió, cuenta "la historia de cuatro mujeres que atraviesan un siglo reunidas por el secreto de un anillo". La autora explicó que se centra muy especialmente en tres décadas, en los años 70, 80 y 90 porque fueron "unas décadas de transformación en las que las mujeres dimos pasos de gigante y yo creo que la propia España también".

La historia de esas cuatro mujeres, de una misma familia, gira en torno a un secreto que va más allá de los lazos de sangre.

Los derechos, en un chascar de dedos

Robles sostuvo que el siglo atraviesa a sus protagonistas "porque en realidad atravesó a nuestro país". Y apuntó una idea que recorre el libro: "las mujeres escriben la historia de una manera diferente y los derechos de las mujeres van hacia delante o hacia detrás en un chascar de dedos".

"Parece que en el mismo momento en el que cambia un régimen político o en el que sucede un conflicto armado, las primeras que van para adelante o para atrás son las mujeres", señaló.

Un anillo que guarda secretos

Sobre el significado del anillo que da título a la novela, no quiso adelantar nada: "Bueno, evidentemente no te lo puedo contar porque si te lo cuento me he cargado la novela". Sí explicó que "en los objetos, se guardan los símbolos, los afectos y los secretos, y es el caso del anillo de Eloísa".

Para escribirla, además de documentarse, recurrió a su memoria: "He tirado mucho de mis propios recuerdos", explicó. Aclaró que "no es que sea una historia que tenga ningún rasgo autobiográfico, pero sí que es cierto que tiene mi mirada", la de la Eloísa narradora. Con los personajes fue especialmente cuidadosa: "A mí me parece que los personajes tienen que ser de carne y hueso y para eso hay que saber absolutamente todo de ellos".

De la novela negra a la saga familiar

Robles es autora de novelas protagonizadas por el detective Roures y aseguró que está "muy cómoda en la novela negra" porque es su espacio natural y regresará a ella. Esta vez le apetecía contar otra historia, en un momento de polarización. "En España hemos estado muchas veces marcados por nuestras ideologías, por nuestros pensamientos y, sobre todo, por nuestros prejuicios", y dijo tener la esperanza de que "si fuimos capaces de construir una convivencia muy extraordinaria en España, pues sigamos siendo capaces de hacerlo".

La novela, según la autora, "está contada con mucha ternura y con mucho dolor" y trata "de enfermedades físicas, de enfermedad mental" y de secretos familiares. Transcurre entre Ferrol y Madrid. Robles explicó que escarba en las contradicciones de las familias, porque "todos tenemos algo oculto en nuestra trastienda".

Escribir toda la vida

Sobre el premio, dijo que para ella es "un premio de muchísimo prestigio" y lo dedicó a Fernando Marías, "que ya no está y que hubiera estado contentísimo de saber que ganaba este premio que ganó él hace años".

Preguntada por su carrera en los medios, matizó que no cambió el periodismo por la literatura: "Ni dejé una cosa por la otra". Explicó que dejó la televisión de manera voluntaria, pero que echa de menos la radio, un medio que "tiene tanta personalidad que, desde luego, siempre lo echo de menos".

Esa experiencia en los medios explica su preocupación por cómo se valora hoy el trabajo de los periodistas. "Hay un problema y es que mucha gente no valora la información y se cree que tiene que ser gratis, que no se tiene que pagar. Y eso está haciéndole mucho daño a la información y al periodismo".