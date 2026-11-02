Lorenzo Silva reivindica a Francisco de Vitoria como dique frente a "políticos populistas"

El escritor Lorenzo Silva ha rendido merecido homenaje a Francisco de Vitoria (c. 1483-1546) en su nueva novela Erguido hacia las estrellas (Destino), un libro que "no es una biografía, ni un ensayo histórico, ni un sumario de las doctrinas de su protagonista" aunque, irremediablemente, sus páginas reflejarán todo lo que significó. Nace "sin las pretensiones del estudioso o el experto", sino con "vocación de acercar al lector contemporáneo la vida y el pensamiento de Vitoria, coincidiendo con el V centenario de la cátedra de teología que el intelectual español obtuvo en la Universidad de Salamanca". "Reconstruir una vida ajena para narrarla, y más aún cuando se trata de un personaje de la trascendencia que su obra le otorga a Francisco de Vitoria, no es empresa pequeña", admite el autor, que ha acudido a sus biógrafos, a los estudiosos de su época, a los teólogos que interpretaron sus doctrinas y a sus propios textos, que conocemos a través de manuscritos de terceros, incluso de apuntes de clase de sus alumnos.

"En estas páginas trato de trasladarle al lector, hasta donde mi arte alcanza, y del modo menos prolijo posible, la emoción y el aprendizaje que me ha reportado el ejercicio de ahondar en la figura y las ideas de Francisco de Vitoria. Un hombre que de veras marcó un antes y un después y que supo dar pie, sólo con la palabra, a una transformación real y profunda del mundo en el que vivía. Un humanista castellano y español crucial para la conformación del pensamiento político de Occidente y del proyecto siempre inacabado de una sociedad humana universal, al que uno siente que los españoles no hemos hecho nunca justicia y que, en estos tiempos de poderes desatados y abusivos, cinco siglos después del inicio de su magisterio en Salamanca, está más vigente que nunca", explica Silva.

Lorenzo Silva.

Este libro nace de la necesidad de contrarrestar "la amenaza principal para la dignidad humana" que, en su opinión, encarnan "gobernantes autoritarios, políticos populistas y los nuevos señores tecnofeudales, con ese inquietante juguete que llamamos inteligencia artificial, maniobran para postergar a las personas y sus necesidades y encadenarlas a diversas formas de vasallaje, sin responsabilidad ni rendición de cuentas que a ellos les incumba". Tras acercarse al grueso de su pensamiento, Lorenzo Silva concluye que "las ideas de Vitoria, basadas en la convicción de que el poder sólo tiene su fundamento en el bien común —o en la salvación de las almas, en el caso del poder eclesiástico— y por su propia naturaleza está obligado a reconocer límites, son hoy, como fueron entonces, el único dique que cabe oponer a sus turbias aspiraciones".

Estudio y enseñanza

Con su nuevo libro, invita al lector a conocer a un personaje "volcado en el estudio y en la enseñanza", que entendía el estudio como forma de "perfeccionamiento de uno mismo y de servicio a Dios, en su caso". Una enseñanza harto necesaria "en estos tiempos en los que se nos invita a desistir de estudiar —para acabar dependiendo de repositorios y pensamientos ajenos— y en los que el afán de apropiarse de todo, para luego facturarlo, reduce la vida a mercancía".

Con Erguido hacia las estrellas, Lorenzo Silva narra la trayectoria de Vitoria desde su formación en el humanismo parisino hasta su magisterio en Salamanca, donde sus lecciones sentaron las bases de una nueva manera de pensar el derecho, la política y la relación entre los pueblos. Queda enmarcado en una Europa en transformación, marcada por el humanismo, las guerras de religión y la expansión hacia América.

Los discípulos de Vitoria perpetuaron su obra fundando la famosa Escuela de Salamanca. Su impacto revolucionó la teología, convirtiendo a España en el nuevo epicentro académico en detrimento de Francia. Tal logro fue fruto del ingenio personal del burgalés y de su formación parisina, donde adquirió la visión global que caracterizó sus ideas.

Conectado con el presente

Históricamente más valorado fuera de España, Lorenzo Silva le devuelve su sitio legítimo en la memoria colectiva. Este libro logra conectar ambas épocas, demostrando que las discusiones sobre los límites del poder y los derechos humanos en el siglo XVI continúan plenamente vigentes.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) suma más de dos millones y medio de lectores con novelas como La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), El nombre de los nuestros, Carta blanca (Premio Primavera 2004), El alquimista impaciente (Premio Nadal 2000), La marca del meridiano (Premio Planeta 2012) o la serie protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro.