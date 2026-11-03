Cristina Fernández Cubas, ganadora del Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas ha sido distinguida con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros.

El fallo del jurado ha sido anunciado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Con esta decisión, Fernández Cubas se incorpora a la lista de escritores reconocidos con un galardón que, desde su creación en 1976, distingue el conjunto de la trayectoria literaria de sus ganadores.

La autora toma el relevo del mexicano Gonzalo Celorio, premiado en 2025, y del español Álvaro Pombo, que recibió el reconocimiento en 2024.

Los últimos ganadores del Cervantes

En los últimos años, el premio ha recaído en autores de ambos lados del Atlántico. El español Luis Mateo Díez fue distinguido en 2023, después del venezolano Rafael Cadenas (2022) y la uruguaya Cristina Peri Rossi (2021).

Anteriormente, el Cervantes había reconocido a Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019), ambos españoles, mientras que en 2018 y 2017 fueron premiados la uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez, respectivamente.

Esta sucesión de nombres evidencia que la tradicional alternancia entre escritores españoles e hispanoamericanos no siempre se ha mantenido en las últimas ediciones.

Entre los galardonados de años anteriores también figuran Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011).

Medio siglo de historia

El Premio Cervantes comenzó su andadura en 1976, cuando el reconocimiento recayó en Jorge Guillén, una de las grandes figuras de la Generación del 27. Desde entonces, se ha consolidado como la principal distinción literaria del ámbito hispanohablante.

A lo largo de su historia, solo una edición ha tenido dos ganadores. Ocurrió en 1979, cuando el jurado decidió conceder el premio ex aequo al poeta español Gerardo Diego y al escritor argentino Jorge Luis Borges.

La elección de Cristina Fernández Cubas llega, además, en el año en el que el galardón cumple medio siglo desde su primera concesión.