Tom Hindle, el heredero moderno del whodunit clásico: "Hay que evitar que el detective indague en Google"

Tom Hindle se ha consolidado como una de las voces más brillantes e influyentes de la nueva ola del crimen británico. Con un ritmo de publicación de una novela al año, el autor se ha ganado la simpatía de la crítica y se ha acostumbrado a figurar en las listas de los más vendidos del Sunday Times. Se le atribuye el haber revitalizado el misterio clásico al más puro estilo de Agatha Christie o Anthony Horowitz, ese whodunit (la forma coloquial de ¿quién lo ha hecho?), con las paradojas y tecnologías del siglo XXI.

Hindle destaca por su habilidad para construir atmósferas claustrofóbicas en entornos tan remotos como fascinantes. En su propuesta más reciente en España, Un asesino en el paraíso (Ático de los Libros), el autor divierte al lector con complejas dinámicas de grupo en el corazón de la selva tropical de Costa Rica, donde un idílico reencuentro de viejos amigos se transforma en una "letal trampa de secretos". "Las relaciones tóxicas siguen siendo el motor perfecto para un crimen inolvidable", asegura a Libertad Digital.

En Un asesino en el paraíso, cinco viejos amigos aceptan la invitación para asistir a la gran inauguración del exclusivo resort ecológico La Orquídea de Medianoche. Han pasado diez años desde su último contacto, tras un viaje de mochileros por Centroamérica que concluyó en tragedia. Lo que prometía ser una reunión para enterrar rencores del pasado se tuerce cuando aparece un cadáver durante la celebración, revelando que alguien está dispuesto a matar por un secreto oculto.

¿Por qué funcionan los misterios clásicos?

Para el escritor, estas historias son atemporales y funcionan en cualquier país del mundo y periodo histórico. Hay un detective, una víctima, un grupo de sospechosos y una gran revelación final. "Funciona incluso mezclándolo con la ciencia ficción", sostiene.

Una de las mayores diferencias entre el género clásico y el actual es el impacto de la tecnología. "En un misterio clásico, podrías encontrar los restos de una carta en una hoguera y en mis libros alguien puede ver una parte de un WhatsApp en el móvil de otro", dice Hindle. Además, mientras que en las novelas de Agatha Christie un detective dependía exclusivamente de su astucia para interpretar pistas aisladas, hoy en día contaría hasta con la IA: "Hay muy pocas cosas que puedan evitar que tu detective ponga algo en Google para saber qué es e indagar cómo se podría utilizar algo para cometer un crimen".

Este desafío le obliga a buscar constantemente fórmulas para aislar a sus personajes, situándolos en lugares donde los móviles e internet no sean una solución fácil.

Juego limpio

En esta vida de prisas y sobrecarga informativa, podría pensarse que los lectores han perdido la paciencia para detenerse a analizar un misterio. Tom Hindle cree lo contrario: "El éxito masivo de estos libros demuestra que los lectores disfrutan precisamente de ese ejercicio mental. Buscan pistas, escuchan las coartadas de los sospechosos y arman el rompecabezas por sí mismos, manteniendo viva esa habilidad analítica".

Defiende que "juega limpio" y en su pacto implícito con el lector le pone todas las cartas sobre la mesa. Para complicar la trama, suele apostar por grupos de personas en los que existen afectos cruzados y enemistades disimuladas. "Si alguien te dice que no tiene ni un secretillo, seguramente está mintiendo. No hablo de cosas terribles como haber matado a alguien, pero todos tenemos secretos. Es una de las razones por las que nos encantan estos libros", asegura el autor.

Lejos de una planificación milimétrica, el autor basa la trama en "quién y por qué". "Una vez que tengo esto, empiezo a escribir e intento buscar las formas más interesantes de llegar a la revelación final", explica. Los escenarios juegan un papel crucial en sus novelas. Ya sea la selva tropical de Costa Rica —cuya "oscuridad absoluta e inmensidad nocturna le sirvieron de inspiración"— o castillos históricos en Italia, el autor suele buscar localizaciones reales y exóticas que visita para sumergirse de lleno en la atmósfera antes de plasmarla en el papel.

Con un ritmo de publicación constante de un libro al año —un plazo que reconoce como intenso pero gratificante—, el autor admite que a veces experimenta la presión de estar a la altura de las expectativas. "Soy muy consciente de que quiero seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Intento no preocuparme demasiado sobre ese futuro y confiar en mí".