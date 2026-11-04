Isabel Allende: "¿Yo sería capaz de torturar? No lo sé, no puedo responder"

La casa de los espíritus no solo es una de las obras más leídas de la literatura hispanoamericana, sino que fue el soñado debut y el mapa emocional de Isabel Allende. Con esta novela, publicada en 1982, la escritora chilena honraba y escribía la historia de sus raíces. La continuación de aquella saga familiar ha flotado en el aire durante cuarenta y cinco años pero "nunca se concretó". Hasta hoy. Con el aliciente del Premio Planeta 2026, se ha hecho realidad bajo el título La hora antes del alba (Planeta), ya a la venta.

"Se ha dado el momento ahora porque veo en el aire esta especie de coqueteo con el autoritarismo, con el populismo, con la ultraderecha, con todos aquellos movimientos políticos e ideológicos y sociales que yo ya he vivido y que temo", dice la escritora.

Para recordar los detalles de La casa de los espíritus, Allende ha optado por ver la serie en lugar de releer su libro. "Hay demasiados libros buenos para leer el mío", bromea. "Conozco los personajes porque eran mis parientes. Por supuesto, están cambiados, exagerados, pero mucho de eso era verdad. Esa casa, esa familia, esa circunstancia, ese país, lo tengo adentro".

Una pareja normal sobrevive a convivir sin estar enamorado. A mí me da un aburrimiento terrible.

Siempre ha sentido una "conexión" con las mujeres de su familia: "Cuando se habla de que uno necesita una habitación propia para escribir, no es un lugar físico, está dentro de la cabeza. Uno se conecta con cosas que están en el aire, yo los llamo los espíritus".

La sombra y la luz de Alba

Allende ha querido explorar principalmente temas como la resistencia, los inquebrantables vínculos entre generaciones y la capacidad de volver a empezar. La hora antes del alba, en un juego de palabras, recupera a Alba Satigny Trueba. La joven queda sola después de la muerte de su abuelo esperando a su primer amor sin saber si ha sobrevivido y si volverá por ella. En la gran casa familiar, que atesora la memoria de los ausentes, Alba se siente segura; sin embargo, frente a su puerta acecha quien fue su captor, dispuesto a vengarse: ella debe pagar por los pecados de su abuelo. Su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional la sostienen, mientras los espíritus de sus ancestros la protegen. Con ellos intentará romper un legado de violencia y de represión social, y luchará por un futuro esperanzador.

"El personaje de Alba está muy poco desarrollado en La casa de los espíritus, apenas está esbozado. Ella es la narradora de todo el libro, pero no aparece como personaje hasta las últimas páginas. No podía desarrollar al personaje de cualquier manera, responde a sus circunstancias. Tenía que imaginar cómo sería una muchacha de 20 años que ha sido torturada, violada, mutilada, que está sola en su casa porque el abuelo, que era la última persona que le quedaba, se muere".

Isabel Allende publica 'La hora antes del alba' | Javier Ocaña

Para Allende, la gran victoria de Alba reside en su negativa a ceder ante los envites de la vida. Opta "por no cargar con el rencor y la rabia, porque eso es un saco de piedras que llevas a la espalda y que te arruina la vida". "Tu única posibilidad es sobrevivir", apostilla. "Es un trabajo tremendo de decidir cuál es la narrativa, el relato de tu vida: ¿quién soy yo? ¿Yo soy la víctima torturada y mutilada, o yo soy una mujer que sale adelante, pase lo que pase?".

La dictadura

La dictadura extiende sus sombras en cada página, aunque se perciba a través de las vivencias particulares de los protagonistas. "La literatura es un ejercicio de imaginación y de empatía", defiende, y lo ejercita hasta para ponerse en la piel de un torturador y tratar de entender por qué lo hace. "Se trata de imaginar a una persona que tiene poder absoluto con impunidad. Es una cosa que me ha obsesionado siempre: ¿Cómo sería yo si tuviera ese poder? ¿Hasta qué punto me convertiría yo en un monstruo? Me he preguntado muchas veces si se dieran las circunstancias, ¿sería yo capaz de torturar? No lo sé, no puedo responder. Yo creo que no, pero no puedo responder con certeza porque no sé cuáles serían las circunstancias", reflexiona. Para Allende, es vital dotar a todo personaje —por detestable que sea— de un pasado para que no quede en una mera "caricatura".

Mis colegas masculinos me detestan porque vendo más que ellos.

Para Allende, la sombra de la dictadura de Pinochet sigue proyectándose sobre el presente porque es una asignatura pendiente: "En Chile nunca se hizo un verdadero ejercicio de llegar a la verdad o de reparar todo lo que pasó. Tendrá que morir la última víctima antes de que eso pase a ser historia antigua. En España ya es historia antigua. Vivo en Estados Unidos, donde las heridas y las divisiones de la Guerra de Secesión de 1860 todavía existen. Todavía se habla de estados rojos y azules como si fueran enemigos. Las heridas del pasado dejan cicatrices muy fuertes y a veces se necesita mucho tiempo para resolverlas. Todavía hay una idealización de Franco, Pinochet o Hitler. Por eso existen los neonazis, por eso gana la ultraderecha en Chile".

"Es tan rico tener amantes"

Las novelas de la autora utilizan el amor como salvavidas, aunque su visión sobre este asunto desafía el modelo convencional. Allende ha defendido en repetidas ocasiones que el amor dura veinte años. Se ha casado tres veces y no descarta una cuarta. De hecho, su primer matrimonio duró 29 años y el siguiente 28: "Al primero le sobraron nueve años y al segundo ocho", confiesa. "Llega un momento que se desgasta. Una pareja normal sobrevive a convivir sin estar enamorado. A mí me da un aburrimiento terrible".

Esa particular forma de entender el amor atraviesa la novela. "Blanca es un personaje de La casa de los espíritus que vive un amor idealizado justamente porque no se puede realizar. En esta novela, cuando lo realiza ya no tiene el interés que tenía. Por eso es tan rico tener amantes".

La trinchera del feminismo y la victoria literaria

Al frente de una asociación de mujeres víctimas de violencia, Allende mira el futuro con un optimismo combativo y considera "positivos" los avances conseguidos: "Yo lo he vivido todo. Lo he vivido en Chile desde que se empezó a hablar del feminismo, cuando ni siquiera existía la palabra cuando yo nací", recuerda. "He visto el desarrollo del movimiento de liberación femenina, que no ha sido una línea recta, sino que ha habido culatazos de retroceso, ha habido momentos de exageración, y el patriarcado se ha defendido a patadas. El hecho de que no hayamos podido reemplazar el patriarcado todavía no significa que hayamos fracasado; significa que la lucha era mucho más larga y difícil de lo que yo creía cuando era joven". Y manda una advertencia: "Por favor, no se duerman, niñas, hay que estar vigilantes".

La obra de Isabel Allende ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y sus libros superan los ochenta millones de ejemplares vendidos. En su carrera, la escritora ha sido reconocida con diversos galardones como la Medalla de la Libertad en los Estados Unidos o el Premio Nacional de Literatura en Chile, que, según dice, se discutió "hasta la saciedad": "Costó mucho que me lo dieran porque mis colegas masculinos me detestan porque vendo más que ellos".

La ruptura con su editorial

Asegura que se postuló al Planeta porque "significa la culminación de 45 años de escribir en español sobre nuestra realidad". Un movimiento que supuso la ruptura con su editorial de toda la vida, Plaza & Janés, desde donde zanjaron con elegancia institucional: "Respetamos plenamente las decisiones que toman nuestros autores y sus agentes sobre su trayectoria editorial y, en este caso, no podemos sino desearle a Isabel todo lo mejor".

A sus 82 años, sigue "con la antena puesta" para captar ideas que fecunden en una nueva novela que, por supuesto, empezará el 8 de enero, como siempre. "Tengo unos personajes que andan flotando que no sé qué voy a hacer con ellos, pero ahí andan", bromea.