Mario Vaquerizo ha presentado en los micrófonos de esRadio, en el programa Es la Mañana de Federico, su último libro titulado El cardadismo ilustrado, editado por HarperCollins. Acompañado en el estudio por su mujer, Alaska, junto a Isabel González y Daniel Cande, el artista y escritor ha compartido los detalles y vivencias que vertebran esta nueva obra. El punto de partida de este proyecto surgió a raíz del grave accidente que sufrió durante un concierto en Cáceres al caer desde una plataforma giratoria, un percance que pudo costarle la vida y que supuso un punto de inflexión personal.

Durante la conversación con Federico Jiménez Losantos, Vaquerizo ha explicado cómo el período de recuperación hospitalaria y las secuelas físicas le obligaron a tomar conciencia de la fragilidad de la existencia. Pese a los momentos iniciales de incertidumbre vividos por los médicos y su entorno familiar, el cantante afrontó el trance respaldado por su mujer y su hermana Marta. Esta experiencia cercana a la muerte le sirvió para reflexionar sobre la vorágine diaria y concluir con firmeza que no quiere morir, manifestando su anhelo de envejecer para continuar disfrutando de la cotidianidad y el sosiego sin dramas innecesarios.

Mario Vaquerizo

Lejos de recrearse en la queja, el protagonista decidió superar el impacto psicológico volviendo a actuar en el mismo escenario de Cáceres un año después del suceso. Según relató, resultaba indispensable encarar el miedo para evitar que le paralizase, entendiendo que el tropiezo no se debió a la plataforma escénica sino al estrés y la sobreexposición profesional a la que estaba sometido. De este modo, la redacción de la obra ha supuesto una auténtica catarsis terapéutica para ordenar prioridades, aprender a rechazar compromisos laborales excesivos y revisar pautas de conducta.

El libro ahonda en el concepto vital que le da nombre: el cardadismo ilustrado. Más allá de un estilo estético basado en el peinado voluminoso y el fijador, Vaquerizo lo plantea como una suerte de armadura frente a las adversidades y las hostilidades del entorno. Frente a la protesta constante o la susceptibilidad, defiende responder con optimismo, una firme filosofía del humor y una sana indiferencia hacia las críticas ajenas, recordando que ante los agravios no hay mejor desprecio que no conceder aprecio.

En el tramo final del espacio, la propia Alaska intervino para abordar la relación sentimental que ambos mantienen, destacando la necesidad de preservar la independencia individual y el criterio propio dentro de la pareja. Vaquerizo cerró la tertulia repasando episodios de su niñez, sus aspiraciones de juventud y su vocación de entretenimiento, subrayando la importancia de mantenerse fiel a la propia identidad y de encarar cualquier revés con alegría y determinación.