Sergio Hernández, finalista del Planeta: "Siento pena por no tener grandes historias familiares de la Guerra Civil"

Una novela más sobre la Guerra Civil española. Y lo reconoce, pero matiza: "Siempre aparecen diferentes enfoques para traer temas nuevos o con miradas distintas. Yo he tratado de hacerlo desde la mirada de mi generación".

Sergio Hernández (Valencia, 1994) ha quedado finalista del 75 Premio Planeta, un galardón dotado con 200.000 euros, con La añoranza. Asegura que escribió la novela hace dos años, sin "tanta crispación como ahora", aunque "esos ecos" que dividen el país "tienen que ver con lo que sucedía en el 59", año en el que se ambienta su libro.

"Vengo de una generación para la cual la guerra está muy lejana. Siento pena porque no tengo grandes historias familiares vinculadas a la Guerra Civil frente a otros escritores más mayores, o incluso de mi propia generación, que sí que tenían historias más grandilocuentes, más épicas, novelescas incluso, de las que tirar. Mi aproximación ha sido idealizada a la hora de recordar ese pasado, teniendo en cuenta que mi padre me hablaba muchísimo de las figuras de Federico García Lorca, Miguel Hernández o Machado", asegura.

'La añoranza'

Julia Ferré es su protagonista, una joven que encuentra refugio en Bastian Ballard, un traductor francés que la introduce en un mundo de poesía, jazz y versos prohibidos. Detrás de esa relación se esconde un pasado lleno de incógnitas. Veinte años después, ya durante la Transición, una investigación y un documento relacionado con un supuesto complot para asesinar a Antonio Machado volverán a poner en marcha las preguntas que quedaron sin respuesta. "Julia empieza una investigación para descubrir quién era en realidad el hombre que un día amó, que estuvo vinculado íntimamente a los últimos días de Machado", avanza el autor.

Sergio Hernández, finalista del Premio Planeta con 'La añoranza' | Javier Ocaña

Sergio Hernández construye La añoranza en dos partes —La añoranza y Los caminantes— que avanzan entrelazadas: una historia de amor marcada por la desaparición y los secretos, y una investigación inesperada. En ese recorrido adquieren especial relevancia cuatro jóvenes poetas vinculados a Antonio Machado cuyo pasado terminará entrelazándose con el misterio que rodea a los protagonistas. "No fue hasta que comencé a estudiar mucho la vida de Machado, concretamente su exilio, que supe que quería hablar de él. La historia de sus últimos días fue cruel y resume el pesar del exilio. Me tocó muchísimo, me aferré a ello y gracias a eso tenemos hoy en día La añoranza y espero que, bueno, que sea la primera historia de muchas que están por venir".

Una novela de "desamor"

Licenciado en Filología Hispánica y formado como guionista, confiesa que necesitaba escribir sobre amor, aunque define La añoranza como "una novela de desamor brutal".

"Arranca con una protagonista que está a punto de cumplir los 18 años y encuentra en Bastian otro mundo, y no solamente tiene que ver con el deseo, con el amor, sino que tiene que ver también con la revolución cultural. Me servía para hablar acerca de la reconciliación con las heridas de nuestro pasado. Lejos de ser revanchista, tiene que ver con la reconciliación. La historia de amor de Julia y de Bastian me permitía trabajar en ese perdón, en cómo esas heridas del pasado son capaces de convertirse en cicatrices y somos capaces de lidiar con ese rencor, mirarnos a los ojos, perdonarnos y seguir hacia adelante", explica.

"Hay una frase maravillosa de Machado que nos legó, como tantas otras, que dice 'la verdad también se inventa'. Aunque no hayamos vivido algunas cosas, tenemos la capacidad de recurrir a ellas a través de la ficción", apunta Hernández.