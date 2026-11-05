Homero Bergareche

No tengo ni puñetera idea de Guinea-Conacri. Lo único que sabía de este país —que se llama Guinea-Conacri— ha resultado ser falso, pues su verdadero nombre es tan solo Guinea y se le ha añadido informalmente la coletilla Conacri, que es su capital, para diferenciarlo de Guinea Ecuatorial y de Guinea-Bissau. Este dato, que tampoco va a cambiar mi vida, lo he descubierto al leer Tío grande, el nuevo libro del escritor y maestro paellero Jacobo Bergareche. Lo de maestro paellero lo digo porque siempre me sale en Instagram haciendo unos arroces con una pinta tremenda y de un diámetro gigantesco. Con la paellera de Jacobo Bergareche podría provocarse un eclipse solar.

Tío grande, publicado por la excelente editorial Libros del Asteroide, constituye una rareza en nuestras letras, donde predomina la pose y el victimismo de pacotilla. Está la literatura española llena de niños ricos haciéndose pasar por pobres y contándonos sus penalidades en libros de autoficción que tienen muy poco de auto y mucho de ficción. Luego te enteras en los mentideros de Madrid de a qué colegio han ido esos supuestos escritores pobres, o de quiénes son sus padres, y te entra la risa. También te entra un poco de mala hostia, la verdad.

Entre tanta impostura literaria, ha tenido que venir un pijazo pata negra como Jacobo Bergareche para dejarse de complejos y, desde su pijerío asumido, mostrarnos una auténtica vida de pobre, que no es la suya, sino la de un guineano llamado Amadou. El resultado es una obra llena de verdad y de belleza. Un libro extraordinario.

En Tío grande, Jacobo Bergareche nos cuenta la historia de este guineano residente en Madrid, al que conoce durante un torneo de mus que organiza cada año en memoria de su hermano Roque Bergareche, que fue asesinado en Angola. Jacobo se siente tan fascinado por lo que le cuenta Amadou que no se le ocurre otra cosa que tomar con él un avión a Guinea para visitar la aldea de veinte casas de barro y cañabrava —o ni tan siquiera— en la que vino al mundo, un viaje que no es solo de carácter espacial, sino también temporal, porque la aldea de Amadou ha quedado anclada en el Neolítico.

Este camino de vuelta, que es profundamente divertido, le sirve a Jacobo Bergareche para contarnos también el camino de ida de Amadou, que cuando tenía doce años decidió subirse con unos amigos a un camión para llegar al "país de los blancos" que habían visto en televisión. La tercera pata del libro es el recuerdo de Roque Bergareche y de su trágica muerte en África. Esta parte del hermano está narrada con mucha contención, que es como se cuentan los dolores que duelen de verdad.

Tío grande es un libro adictivo y que resulta conmovedor por la estrecha amistad que se crea entre dos hombres de clases sociales tan dispares. Se nota que Amadou es pobre y que Jacobo es rico porque Amadou siempre va repartiendo pasta a la gente, mientras que Jacobo dice en varios pasajes del libro que va justo de dinero. Estos son los clásicos comportamientos de pobre y de rico.

También se ve lo rico que es Jacobo Bergareche porque en muchas entrevistas que le han hecho sale descalzo en las fotos, que es algo muy de ricachuelo. A mí estas fotos de condeso descalzo me producen rechazo porque me da que Jacobo Bergareche es de los que hacen descalzarse también a los invitados, lo cual me parece intolerable. Obligar a alguien a despojarse de sus zapatos es un atentado a la intimidad. Si tengo que descalzarme, paso de ir a tu casa por muchos paellones que me hagas, Jacobo.

La improbable amistad entre Amadou y Jacobo, más allá de la diferencia de clases, se ve enriquecida por un nuevo contraste: el del hombre de acción frente al hombre de letras. Así, cuando viajan a Nador, descubren que no hay ni rastro de los campamentos de inmigrantes que han ido a visitar. Amadou se lamenta entonces de no poder ofrecerle a Jacobo material tangible para su libro y teme haberlo defraudado, pero Jacobo escribe: "Le dije que no se preocupara, que para contar una historia vale todo: vale lo que está y vale lo que ya no está pero una vez estuvo, y, por eso, de alguna manera queda como ausencia, a veces la ausencia incluso vale más para contar las cosas. No me pareció convencerle".

Fue precisamente en uno de esos campamentos donde Amadou, años atrás, preparó su entrada a Melilla, que fue la culminación de un viaje de varios años desde que se subió a un camión en Guinea con sus amigos, varios de los cuales perdieron la vida durante el trayecto. La inocencia de aquellos niños que tuvieron que hacerse hombres a marchas forzadas se refleja en esta frase estremecedora: "La noche que salieron no sabían el nombre de ningún país de Europa".

Tío grande es la constatación de que detrás del tipo que barre una estación o que te trae un pedido de Glovo se esconde un héroe que ha logrado sobrevivir a su particular odisea. Y cuando eres escritor y descubres a un héroe, comprendes que tu papel en esa historia es ser su Homero.